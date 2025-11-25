Абхазия
СВО: российский штурм укрепрайона ВСУ в Гуляйполе

10:35 25.11.2025 (обновлено: 10:53 25.11.2025)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Все материалы
Динамичное наступление российских войск в Запорожье приближает разгром крупнейшего укрепрайона ВСУ и освобождение города Гуляйполе.
Это не просто крупный укрепрайон и важный логистический центр ВСУ на одном из самых горячих участков фронта, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Контроль над Гуляйполем позволит российской армии быстрее продвигаться к городу Запорожье, обходя укрепрайон ВСУ в Орехове с севера.
"Восточный экспресс" 5-й общевойсковой армии идет без остановок – с начала ноября в Днепропетровской и Запорожской областях освобождены более 12 населенных пунктов. Наступающие войска группировки "Восток" 24 ноября преодолели глубоко эшелонированную оборону противника, освободили населенный пункт Затишье, а ранее – Новое Запорожье. И с боями вышли на окраины Гуляйполя. Начался штурм мощного укрепрайона ВСУ с нескольких направлений – Дорожнянка, Марфополь, Затишье. Бои идут также в селе Зеленом – в двух километрах от северной окраины Гуляйполя.
По информации Минобороны РФ, за минувшие сутки группировка "Восток" нанесла поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка, Доброполье, Воздвижевка Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области. Заметим, Воздвижевка находится в 10 км к северо-западу от Гуляйполя – российские клещи неумолимо сжимаются.
Гуляйпольский гарнизон ВСУ находится в "огневом мешке" – интенсивно работают российские беспилотники, авиация и артиллерия. Танкисты накануне разгромили опорные пункты и склады боеприпасов противника. Кадры объективного контроля уничтожения арсеналов ВСУ по-настоящему впечатляют.
Отработка боевого слаживания военнослужащими 8-й разведывательной штурмовой бригады добровольческого корпуса Южной группировки войск в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: Северские клещи превращаются в "котел"
19 ноября, 09:15
В районе Гуляйполя необратимо рушится украинский фронт, и формируется еще один "котел". Отдельные формирования ВСУ оценили риск окружения, и начали отступать. Ранее киевский режим объявил эвакуацию населения Гуляйполя, а украинская Верховная рада констатировала: с этим городом "можно попрощаться". Обстановка для ВСУ безнадежная.
Освобожденное 22 ноября село Новое Запорожье находится примерно в 15 км от Гуляйполя – на границе Днепропетровской и Запорожской областей, и позволяет "добить" логистику ВСУ на автотрассе ТО401. Ограниченное снабжение противника в Гуляйполе возможно лишь из Орехова, и этот маршрут находится в пределах досягаемости для ударов российских FPV-дронов.

Сопротивление бессмысленно

Бандеровцам приказано удержать Гуляйполе любой ценой, однако мобилизационных резервов и западных военных ресурсов для этого нет. На всякий случай, Киев эвакуировал своих чиновников из "столицы Махно" еще 15 ноября. Обвал фронта в Запорожье вынуждены признать даже "свидомые" украинские журналисты. Кроме Гуляйполя, российские войска уверенно продвигаются сквозь эшелонированную оборону ВСУ к городу Орехову, и при сохранении темпа могут оказаться в непосредственной близости от города Запорожье до Нового 2026 года.
Боевое слаживание военнослужащих мотострелковой бригады группировки войск Север - Sputnik Абхазия, 1920, 07.11.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: кипят "котлы" в Покровске и Купянске
7 ноября, 13:30
Западные аналитики в середине ноября пришли к выводу: "Украина движется к стратегическому поражению". Американская делегация под руководством гражданского министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла на прошедшей неделе в Киеве жестко оценила перспективы ВСУ: для полного освобождения Донбасса российским войскам потребуется не более 12 месяцев, а потом они пойдут дальше – на запад. Если американцы "обрежут" данные разведки и космическую связь Starlink, крах украинской обороны наступит гораздо раньше. Дальнейшее сопротивление ВСУ и западное финансирование – бессмысленны.
Системные провалы ВСУ в Купянске, Северске, Покровске, Гуляйполе и на других участках фронта обнажили суровую истину: наступательная операция Вооруженных сил РФ развивается успешно, а США и НАТО терпят поражение в прокси-войне с Россией. "Мирный план Трампа" – вынужденная мера самосохранения США на краю пропасти. Альтернативное безрассудство Европейских союзников по НАТО – подталкивает украинскую армию к полному уничтожению, что принципиально устраивает Россию, и соответствует стратегическим целям СВО.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
0