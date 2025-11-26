https://sputnik-abkhazia.ru/20251126/osnova-gosudarstvennosti-kak-prinimalas-i-menyalas-konstitutsiya-abkhazii-1059293475.html

Основа государственности: как принималась и менялась Конституция Абхазии

Основа государственности: как принималась и менялась Конституция Абхазии

Sputnik Абхазия

26 ноября 1994 года на сессии Верховного Совета была принята Конституция Абхазии. 26.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-26T08:03+0300

2025-11-26T08:03+0300

2025-11-26T08:03+0300

в абхазии

конституция

конституция республики абхазия

абхазия

история

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036538463_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d021ad45f6703465a06e2518d33a86b.jpg

Процесс этот происходил в тяжелое послевоенное время, когда вокруг республики сжималось кольцо экономической блокады, на нее оказывалось давление со стороны международного сообщества.О том, как политические силы Абхазии смогли отстоять право молодого государства на принятие главного закона, читайте в материале Sputnik.SputnikПредпосылкиВ августе 1990 года Верховный Совет Абхазской АССР принял "Постановление о правовых гарантиях защиты государственности Абхазии" и "Декларацию о государственном суверенитете Абхазской Советской Социалистической Республики".В документах говорилось, что после выхода Грузии из СССР между Абхазией и Грузией разрываются государственно-правовые отношения. Соответственно Абхазия не имеет правовых оснований оставаться в составе Грузии.Декларация же объявляла Абхазию Советской социалистической республикой и определяла ее как "суверенное социалистической государство, созданное на основе осуществления абхазской нацией ее неотъемлемого права на самоопределение".Верховный Совет Грузии декларацию и постановление счел недействительными и не обладающими юридической силой.Тем не менее Конституция 1978 года продолжала действовать в республике до июля 1992 года, когда Верховный Совет Абхазии принял постановление о прекращении ее действия. В постановлении отмечалось, что оно было принято "в целях преодоления правовой неурегулированности", возникшей после того, как Временный Военный совет Грузии в феврале 1992 года отменил Конституцию Грузинской ССР 1978 года и восстановил Конституцию Грузинской Демократической Республики 1921 года, в которой статус Абхазии не был конкретизирован."До принятия новой Конституции была введена в действие Конституция 1925 года, по которой, как уже отмечалось, Абхазия провозглашалась суверенным государством. При этом, действующая система органов законодательной, исполнительной и судебной власти сохранялась. Было также утверждено название "Республика Абхазия", принят новый флаг и герб. Конституция 1925 года стала тем юридическим "инструментом", апелляция к которому послужила легитимации права Абхазии на суверенитет", – объясняет в своей научной работе доктор филологических наук, профессор Вячеслав Чирикба.Желание Абхазии установить правовую справедливость привело к эскалации военного конфликта в августе 1992 года. Отечественная война народа Абхазии длилась 413 дней и завершилась победой абхазского народа и фактической независимостью страны.Конституция вопрекиПосле Отечественной войны народа Абхазии в республике была создана Конституционная комиссия. Ее возглавил на тот момент председатель Верховного Совета Владислав Ардзинба.На 26 ноября 1994 года была намечена сессия Совета. На ней должны были рассмотреть два вопроса – избрание Ардзинба президентом Абхазии и принятие Конституции.Подготовка к сессии проходила, насколько это возможно, негласно. Повестка дня заседания не объявлялась заранее – соседние государства были настроены против подобных шагов молодой республики.В одном из интервью корреспонденту Sputnik историк, политик Станислав Лакоба, занимавший в то время должность первого заместителя председателя Верховного Совета, называл это время сложным. Обстановку, по его словам, усугубляла и ситуация в Чеченской республике.По словам историка, на Владислава Ардзинба оказывалось очень большое давление, во время заседания он часто отлучался на переговоры. В один из таких "перерывов" президент сообщил Лакоба, что спецпредставитель России настаивал, чтобы закон не был принят, так как это могло помешать переговорному процессу с Грузией.После очередного выхода Владислав вернулся, был немножко взвинченным. Он спросил: "Как быть, как ты думаешь?" – Я сказал, что если не сейчас, то потом мы никогда не примем этот документ", – рассказывал Лакоба.По словам Станислава Лакоба, не все депутаты тогда поддержали эту идею. Несколько человек воздержались по разным обстоятельствам. Несмотря на все противодействие, Ардзинба сделал очень решительный шаг, и документ исторической важности был принят.ПоследствияПоследствия этого шага для республики были серьезными. Практически сразу после этого, в декабре 1994 года, Россия объявила Абхазии экономическую блокаду.В апреле 1994 года Абхазия и Грузия, представители ООН, России и СБСЕ, в присутствии Генерального секретаря ООН подписали в Москве "Заявление о мерах по политическому урегулированию". Этот документ констатировал факт отсутствия государственно-правовых отношений между Абхазией и Грузией. Как отмечал в интервью Sputnik бывший депутат Верховного Совета Абхазии Олег Дамения, мировые политические силы уже не могли предпринять чего-то большего для разрешения конфликта."Международное сообщество исчерпало свою миссию по урегулированию конфликта. Большего сделать оно не могло. Для нас это означало, что в правовом плане надо было начать строительство государства. Нам нужно было подумать, как формировать свое государство в правовом плане. Мы пришли к выводу, что нам нужно принять новую Конституцию. На основе старой советской Конституции взаимодействовать с международным сообществом было нельзя. Нам надо было считаться с тем, как устроен мир, как устроены другие государства", – сказал он.ИзмененияЗа 30 лет в главный закон Абхазии несколько раз вносились изменения. В 1999 году был отменен принцип несменяемости судей, они стали избираться сроком на пять лет.В 2014 году был создан Конституционный суд Абхазии, а также закреплено положение о том, что в Конституцию не могут вноситься поправки, упраздняющие или ограничивающие права и свободы человека и гражданина, направленные на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Абхазии, направленные против принципа народовластия, разделение властей, изменение государственной формы собственности на землю и другие природные ресурсы, а также статуса государственного языка.В феврале 2016 года в силу вступил запрещающий аборты законопроект "О государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка", вносящий поправки в Конституцию республики. 18 декабря 2015 года депутаты Парламента Абхазии приняли его в окончательном чтении.Необходимость реформЕще четыре года назад в республике была создана комиссия по Конституционной реформе. Она выработала свои предложения по изменению основного закона страны и направила в Парламент.На основании представленных комиссией предложений был подготовлен законопроект по конституционной реформе. В ноябре сообщалось, что проект Конституционного закона о поправке к Конституции "О законодательной и исполнительной власти" должны вынести на сессию Парламента для принятия в первом чтении.После событий 15 ноября этого года и отставки президента Аслана Бжания в республике снова заговорили о необходимости конституционных реформ.Абхазский юрист, член Общественной палаты Тамаз Кецба в эфире радио Sputnik говорил о том, что назрела и необходимость изменения ряда конституционных законов.Один из возможных путей развития абхазского государства, по словам юриста, – переход к парламентско-президентской республике, когда ряд существенных полномочий будет передан Парламенту, в частности, согласие на формирование правительства. При этом необходимо будет наделить Народное Собрание и политической ответственностью. Для этого, по мнению Кецба, у президента должно быть право роспуска Парламента.К тому же, как отметил Кецба, необходимо менять и систему выборов, перейти от мажоритарной к смешанной системе для стимуляции развития политических партий, которые сегодня очень слабы.Перераспределение полномочий между ветвями власти обсудили в Парламенте Абхазии в июле этого года.Рабочая группа по конституционной реформе, состоящая из 27 специалистов, представила депутатам проект о внесении изменений в основной закон страны.Основной целью при разработке проекта было не изменить Конституцию в пользу определенных политических сил, а сделать основной закон полезным для развития государства.Согласно новым изменениям, часть полномочий президента делегируется премьер-министру, который становится главой исполнительной власти. Парламент принимает участие в формировании Кабмина, его полномочия расширяются, ужесточаются и контрольные функции.В числе полномочий – утверждение госбюджета и контроль за его исполнением, формирование состава правительства, выражение вотума недоверия премьер-министру или членам Кабмина.По итогам обсуждения стороны договорились продолжить работу по подготовке изменений в основной закон страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250825/1057106689.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251107/1058888944.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251012/1058211811.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/1055260916.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250729/pereraspredelenie-polnomochiy-mezhdu-vetvyami-vlasti-obsudili-v-parlamente-abkhazii-1056519682.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

конституция, конституция республики абхазия, абхазия, история