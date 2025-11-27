Министр просвещения Абхазии провела встречу с российскими коллегами

Абхазия
На встрече обсудили вопросы развития и продолжения уже существующих совместных проектов, а также ряд новых инициатив, в том числе поставку школьных учебников в 2026 году.
СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. Министр просвещения Абхазии Хана Владимировна Гунба провела встречу с первым заместителем директора Фонда "Моя история" Анастасией Калугиной и советником директора фонда Идрисом Газдиевым.
Минпросвещения Абхазии уже второй год сотрудничает с Фондом "Моя история", при поддержке Минпросвещения России реализующим ряд просветительских проектов, направленных на школьников и педагогическое сообщество республики.
Так, в 2024 и 2025 годах на базе Очамчырской школы-интерната им. С. П. Басария проведены образовательные лагерные смены "Мост дружбы", участниками которых стали 400 детей из всех районов республики.
В сентябре и ноябре 2025 года абхазские учителя русского языка и литературы приняли участие в образовательно-просветительских поездках в Москву в рамках масштабной международной программы "Учу великому".
