Министр просвещения Абхазии провела встречу с российскими коллегами

27.11.2025

2025-11-27T20:12+0300

2025-11-27T20:12+0300

2025-11-27T20:12+0300

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. Министр просвещения Абхазии Хана Владимировна Гунба провела встречу с первым заместителем директора Фонда "Моя история" Анастасией Калугиной и советником директора фонда Идрисом Газдиевым. Минпросвещения Абхазии уже второй год сотрудничает с Фондом "Моя история", при поддержке Минпросвещения России реализующим ряд просветительских проектов, направленных на школьников и педагогическое сообщество республики. Так, в 2024 и 2025 годах на базе Очамчырской школы-интерната им. С. П. Басария проведены образовательные лагерные смены "Мост дружбы", участниками которых стали 400 детей из всех районов республики. В сентябре и ноябре 2025 года абхазские учителя русского языка и литературы приняли участие в образовательно-просветительских поездках в Москву в рамках масштабной международной программы "Учу великому".

