Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 ноября
Sputnik Абхазия
Синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, погоду по-прежнему формирует юго-западная периферия азиатского... 27.11.2025, Sputnik Абхазия
в абхазии
погода в абхазии
новости
СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. В пятницу, 28 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-80%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:По городу Сухум переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11.0°С, днем +19.0°С
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 ноября
Синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, погоду по-прежнему формирует юго-западная периферия азиатского (сибирского) антициклона
СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. В пятницу, 28 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-80%.
Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
По городу Сухум переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +11.0°С, днем +19.0°С
Гагра ночью +12, днем +20
Пицунда ночью +10, днем +19
Гудаута ночью +10, днем +19
Новый Афон ночью +12, днем +20
Очамчыра ночью+ 9, днем +18
Ткуарчал ночью+ 6, днем +15