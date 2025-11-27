Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 ноября

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Утро на Sputnik
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Sputnik аҿы аефир
18:00
30 мин
Эфир на Sputnik
18:30
31 мин
Sputnik аҿы аефир
21:00
30 мин
Эфир на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны Ахраҿазы ахәмаррақәа рҟны аиааира згаз алкаауп: ашьапылампыл абзиабаҩцәа рыҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҿартә политиказы аҵарадырратә программа ҷыда хацыркуп: Аҳәынҭеилакы ахаҭарнак ицәажәара
13:34
14 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны ахаҭарнакцәа алахәын Армавир имҩаԥгаз Жәларбжьаратәи апедагогикатә форум
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Собрание депутатов Нового Афона: планы на пятилетку
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Первые шаги в науке: юные биологи из Абхазии в Сириусе
14:33
12 мин
Актуальный комментарий
"Единая Абхазия" и "Единая Россия" обновили соглашение о сотрудничестве
14:45
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа ҵарауаа алахәын аепос иазкыз Жәларбжьаратәи аконференциа Иакутиа
18:04
25 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Стратегия развития молодежной политики в Абхазии. На что направлена новая программа?
18:34
13 мин
Такие обстоятельства
Первые шаги в науке: юные биологи из Абхазии в Сириусе
18:50
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа ҵарауаа алахәын аепос иазкыз Жәларбжьаратәи аконференциа Иакутиа
21:04
25 мин
On air
21:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251127/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-28-noyabrya-1059351603.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 ноября
Sputnik Абхазия
Синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, погоду по-прежнему формирует юго-западная периферия азиатского... 27.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-27T18:06+0300
2025-11-27T18:06+0300
в абхазии
погода в абхазии
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102204/82/1022048261_0:363:6016:3747_1920x0_80_0_0_0c58dd50724a12a9ef2de16b0a99ac1b.jpg
СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. В пятницу, 28 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-80%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:По городу Сухум переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11.0°С, днем +19.0°С
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102204/82/1022048261_475:0:5830:4016_1920x0_80_0_0_b63320474189bd1273fd8a96991800dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
погода в абхазии, новости
погода в абхазии, новости

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 ноября

18:06 27.11.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукПогода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, погоду по-прежнему формирует юго-западная периферия азиатского (сибирского) антициклона
СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. В пятницу, 28 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-80%.
Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
По городу Сухум переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +11.0°С, днем +19.0°С
Гагра ночью +12, днем +20
Пицунда ночью +10, днем +19
Гудаута ночью +10, днем +19
Новый Афон ночью +12, днем +20
Очамчыра ночью+ 9, днем +18
Гал ночью +9, днем +18
Ткуарчал ночью+ 6, днем +15
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0