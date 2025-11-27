https://sputnik-abkhazia.ru/20251127/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-28-noyabrya-1059351603.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 ноября

Синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, погоду по-прежнему формирует юго-западная периферия азиатского...

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. В пятницу, 28 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-80%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:По городу Сухум переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11.0°С, днем +19.0°С

