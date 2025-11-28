https://sputnik-abkhazia.ru/20251128/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-29-i-30-noyabrya-1059381029.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 ноября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием азиатского антициклона. 28.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-28T17:55+0300

2025-11-28T17:55+0300

2025-11-28T17:56+0300

в абхазии

погода в абхазии

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/88/1022338869_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c7115cac9c3b8d3ebb867983ac70d82f.jpg

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В выходные дни, 22 и 23 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в воскресенье из-за перепадов атмосферного давления местами поздним вечером, возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, новости