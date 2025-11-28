Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 ноября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием азиатского антициклона. 28.11.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В выходные дни, 22 и 23 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в воскресенье из-за перепадов атмосферного давления местами поздним вечером, возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 ноября

17:55 28.11.2025 (обновлено: 17:56 28.11.2025)
Погода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 28.11.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием азиатского антициклона.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В выходные дни, 22 и 23 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в воскресенье из-за перепадов атмосферного давления местами поздним вечером, возможен дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
Сухум - температура воздуха ночью +13°С, днем +19°С.
Гагра - ночью +13°С, днем +19°С.
Пицунда - ночью +12°С, днем +18°С.
Гудаута - ночью +13°С, днем +18°С.
Новый Афон - ночью +13°С, днем +19°С.
Очамчыра - ночью +12°С, днем +17°С.
Гал - ночью +12°С, днем +17°С.
Ткуарчал - ночью +10°С, днем +16°С.
0