https://sputnik-abkhazia.ru/20251128/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-29-i-30-noyabrya-1059381029.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 ноября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием азиатского антициклона. 28.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-28T17:55+0300
2025-11-28T17:55+0300
2025-11-28T17:56+0300
в абхазии
погода в абхазии
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/88/1022338869_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c7115cac9c3b8d3ebb867983ac70d82f.jpg
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В выходные дни, 22 и 23 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в воскресенье из-за перепадов атмосферного давления местами поздним вечером, возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/88/1022338869_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_46ebd48e88e7ef44e2269ef4faf3c37c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии, новости
погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 ноября
17:55 28.11.2025 (обновлено: 17:56 28.11.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием азиатского антициклона.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В выходные дни, 22 и 23 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в воскресенье из-за перепадов атмосферного давления местами поздним вечером, возможен дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
Сухум - температура воздуха ночью +13°С, днем +19°С.
Гагра - ночью +13°С, днем +19°С.
Пицунда - ночью +12°С, днем +18°С.
Гудаута - ночью +13°С, днем +18°С.
Новый Афон - ночью +13°С, днем +19°С.
Очамчыра - ночью +12°С, днем +17°С.
Гал - ночью +12°С, днем +17°С.
Ткуарчал - ночью +10°С, днем +16°С.