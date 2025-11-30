https://sputnik-abkhazia.ru/20251130/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-1-dekabrya-1059381777.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 декабря

30.11.2025

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. В понедельник, 1 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:

