Sputnik недели: День Конституции, гастрофест и "Народная сцена — Лабҿаба"

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 24 по 30 ноября. 30.11.2025

О том, как встретили в Абхазии Сергея Кириенко и какие мероприятия он посетил, что обсудил президент республики Бадра Гунба с депутатами первого созыва Парламента, какие дал поручения в ходе инспекции в Кодорское ущелье, а также какие мероприятия прошло в воскресенье в Сухуме, читайте в материале Sputnik.Приезд Сергея КириенкоПервый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко прибыл в Абхазию с рабочим визитом в воскресенье, 30 ноября.В программе встреча с главой государства Бадрой Гунба, посещение объектов, которые реконструируют за счет российской финпомощи.В воскресенье Кириенко побывал на презентации проектов "Маршруты Абхазии" и "Свет культуры в каждом штрихе" в селе Мыку, осмотрел новый терминал сухумского аэропорта, а также посетил мероприятия в Сухуме - гастрофестиваль "Вкус осени: фейхоа" и концерт "Народная сцена — Лабҿаба".День Конституции и встреча с депутатамиАбхазия отметила День Конституции 26 ноября. Президент Бадра Гунба поздравил народ республики с этой датой.Основной закон определил политические, правовые и духовные основы современного абхазского государства, подчеркнул он.Гунба добавил, что Конституция Абхазии — результат мудрости и ответственности ее авторов, в числе которых особое место занимает первый президент Владислав Ардзинба.Днем ранее Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава встретились с депутатами Парламента I созыва Сократом Джинджолия, Олегом Дамения, Леонидом Лакербая, Сергеем Шамба, Валерием Гурджуа, Валерием Кварчия, Геннадием Аламиа, Давидом Пилия и Владимиром Зантария.Именно этот состав 26 ноября 1994 года принял Конституцию Абхазии.Гунба отметил роль бывших парламентариев в формировании основ абхазской государственности, поблагодарил их за труд в тяжелейших послевоенных условиях.На встрече также обсудили возможные поправки к основному закону страны, развитие абхазского языка и другие актуальные проблемы.Диалог со всеми политическими силамиПроведение форума с участием всех политических сил Абхазии, органов власти, религиозных и общественных движений обсудили в Администрации президента. Бадра Гунба встретился с членами Общественной палаты Гули Кичба, Сократом Джинджолия, Даутом Агрба и Эрастом Агумаа 25 ноября.Цель форума — активное обсуждение вопросов, способствующих объединению общества.Организатором мероприятия выступит Общественная палата, государство окажет ей необходимое содействие, добавил Бадра Гунба.Инспекция в Кодорское ущельеПрезидент Бадра Гунба осмотрел ход работ в Кодорском ущелье.Тоннель, соединяющий ущелье с Сухумом, начали ремонтировать впервые за 60 лет. Гунба отметил, что объект имеет стратегическое значение. Работы будут проводить в два этапа: сначала восстановление самого тоннеля, затем дорог вокруг. Планируется завершить проект до 2027 года.Глава государства также посетил село Ажара. В здании сельской больницы планируется открыть фельдшерско-акушерский пункт, который сейчас работает в доме руководителя ФАП Галины Гунба.Президент поручил начальнику УКС в ближайшее время приступить к обустройству объекта. Минздрав Абхазии обеспечит пункт медикаментами.Кроме того, Гунба посетил пограничный отряд "Птыш" Погрануправления СГБ Абхазии и поручил в ближайшее время приступить к ремонту и благоустройству помещений.Повышение зарплат бюджетникамКабмин Абхазии утвердил постановление о повышении заработной платы бюджетникам в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания.Уровень индексации фонда оплаты труда осуществляется ежегодно и производится в рамках софинансирования, отметил премьер-министр Владимир Делба."Проект постановления подготовлен в рамках соглашения между Абхазией и Россией о содействии и реализации госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы", — уточнил министр финансов Саид Губаз.Бюджеты и запретПарламент Абхазии утвердил бюджеты шести внебюджетных фондов на 2026 год в первом чтении.А также Парламентом принят законопроект о республиканском бюджете Абхазии на 2026 год. Объем доходов госбюджета составит 19,0 млрд рублей, расходы — 19,5 млрд. Дефицит — 500 млн.Парламентарии также ввели запрет на перевод жилых домов и жилых помещений в нежилые."Как показывает практика, собственники жилых домов, расположенных в сельской местности, предназначенных для проживания в них граждан, осуществляют перевод жилых домов и жилых помещений в нежилые с целью продажи", — говорится в пояснительной записке.Совещание в ГенпрокуратуреГенпрокурор Абхазии Адгур Агрба провел совещание по ходу проверки инцидента, произошедшего в редакции газеты "Абхазский вестник" 5 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Он заслушал доклад прокурора Сухума Алмаса Агумава по проверке заявления трех граждан России, а также заявления депутата Парламента Кана Кварчия.По словам Агумава, был проведен осмотр места происшествия, изъяты бейджики сотрудников, предвыборные брошюры кандидатов в органы местного самоуправления. Выполнен большой объем работы по обращению Кана Кварчия, предоставившего материал для процессуального осмотра.Замгенпрокурора Алиас Трапш сообщил присутствующим, что в СМИ появилась информация о возбуждении следственным управлением МВД по Сочи уголовного дела о разбое, к которому, по данным следствия, причастны трое граждан Абхазии Кан Кварчия, Эшсоу Какалия и Хына Думаа.По словам генпрокурора Адгура Агрба, официального запроса от российских правоохранителей по этому делу не поступало. Он подчеркнул, что, согласно законодательству, уголовному преследованию в рамках международного правового сотрудничества абхазские граждане не подлежат, не подлежат они и выдаче на территорию Российской ФедерацииПриезд делегации МВД РоссииДелегация МВД России прибыла в Абхазию для обсуждения вопросов сотрудничества 25 ноября.Вице-премьер, глава МВД республики Роберт Киут на встрече подчеркнул важность взаимодействия ведомств двух стран.Стороны затронули вопросы незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, противодействия экономическим преступлениям, современные криминалистические методики."Новые медиа"Второй модуль программы "Новые медиа Абхазии" прошел в Пицунде с 26 по 28 ноября. Он был посвящен проектной работе.Как отметила основатель "Мастерской новых медиа" Юлия Аблец, главная задача заключается в том, чтобы помочь участникам оформить идею в настоящие проекты и выработке понимания о том, какие медиа-продукты совсем скоро будут в Абхазии.По ее словам, проекты очень разные, но уже понятно, что они посвящены культуре страны, ее особенностям и национальным "фишкам".Арест подозреваемогоАрестован третий подозреваемый по делу о стрельбе в Сухуме.45-летний Мхаз Агрба был задержан 19 ноября по подозрению в покушении на убийство общеопасным способом и причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.В результате стрельбы, произошедшей 11 ноября на улице Гумской в Сухуме, были ранены пять человек, один из них позже скончался в больнице.Возбуждено уголовное дело. Сухумским горсудом также арестованы Шарат Джикирба и Астамур Шинкуба."Социальное такси"Проект "Социальное такси" запустили в Абхазии. Три оборудованные машины для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья передали в Гудаутский, Очамчырский районы и Сухум.По словам куратора Руслана Ласурия, пока социальное такси заработало в Гудауте и Сухуме, но будет охватывать всю страну. Услуга бесплатная.Кубок АбхазииСухумский "Нарт" стал обладателем Кубка Абхазии по футболу, обыграв кутолскую "Бзану" со счетом 3:0.Первый гол был забит на 15-й минуте, мяч в ворота соперника отправил футболист "Нарта" Наур Цвинария.Еще до конца первого тайма сухумская команда отличилась во второй раз — гол на свой счет записал Эмир Джопуа. На 79-й минуте игры Наур Цвинария оформил дубль.

