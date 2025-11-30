https://sputnik-abkhazia.ru/20251130/vse-poluchilos-ukraina-obrekla-evropu-na-adskuyu-nischetu-1059402347.html

Все получилось: Украина обрекла Европу на адскую нищету

Все получилось: Украина обрекла Европу на адскую нищету

"Вы только посмотрите, сколько стоят эти конфеты! Почти 20 евро пакетик! А этот шоколадный мишка, цена которому еще в прошлом году была полтора евро, сейчас тут на этикетке — почти в три раза больше! А вот тут "подушечки", которые я всегда брала для рождественского стола, — они подорожали в четыре раза!! Где на все это взять деньги?" — молодая француженка металась между магазинными полками и параллельно спрашивала мироздание о причинах скандальной дороговизны.Мадам, ваши деньги скормлены человеку в футболке в стиле милитари, его фамилия Zelenskу, он узурпировал власть, он ответственен за гибель миллионов собственных сограждан, пишет Елена Караева для РИА Новости.Мадам, ваша родина полагала, что вступать в прокси-войну с моей Родиной можно, не неся потерь и без жертв. Жизнь, реальность, санкции, за которые Париж/Берлин и их присные голосовали, все эти рестрикции против России не могли не ударить по вашему кошельку. Пока — по кошельку. Если те, кто кормит вашими деньгами Zelensky, решат и дальше раскручивать пращу эскалации, то тогда потери будут исчисляться уже не в евро на ценниках, а в жизнях. В том числе, возможно, и в жизнях ваших детей. Потому что, мадам, не научились пока воевать — и тем более воевать с моей страной — без потерь и жертв.Французский президент, германский канцлер, итальянская премьер-министерка и еще многие другие европейские политики до конца, видимо, так и не поняли, что раскрученная ими, чтобы наказать Россию, праща противостояния ударила по французским гражданам, немецким налогоплательщикам и всегда веселым (уже нет) жителям Апеннин.Сегодня экономические показатели еэсовского индустриального пространства настолько катастрофичны, что заклинания медийки тамошней, сервильной и послушной, уже не действуют.Поэтому за аргументы в пользу нищеты в "райском саду", чтобы нанести нам стратегическое поражение, назначили отвечать в прошлом банкира, а ныне президента Макрона.Макрон вышел и сказанул такое, от чего даже у заслуженных сетевых фейкометов покраснели от стыда уши. Президент Франции заявил, что Россия тратит "треть бюджета на войну", что Россия "не строит ни больниц, ни школ, ни дорог", что социальной политики "в России не существует". Потому что "Россия ведет войну с цивилизованным миром, чтобы подтвердить свой статус сверхдержавы".Президента Франции в его сознательном фейкометстве (Макрон в силу должности не может не знать реалий русской экономики — ну или ему нужно уволить всех своих референтов) поддержало когда-то приличное, а сегодня превратившееся по своей воле и хотению в сливной бачок фальшивых новостей издание Bloomberg. Тезисы из интервью с Макроном были повторены с точностью до буквы. И тут тоже без малейшей попытки проверить подогнанные Bloomberg факты и цифры.Предположить, что канцелярия Елисейского дворца и редакция Bloomberg одновременно слетели с катушек и их постиг навязчивый шизофренический бред, наверное, было бы можно. Но не нужно. Не нужно потому, что если две когда-то уважаемые западные институции — французское президентство и американское СМИ — начали вещать одним голосом, это означает смену, как сегодня принято говорить, евроатлантического глобалистского "нарратива".Уже невозможно объяснять обывателям галопирующую инфляцию и цены на энергоносители тем, что "закончилась эпоха изобилия". Потому что, сказав это, потребуется обозначить сроки преодоления этих "временных трудностей". Популюс, в отличие от патрициев, в магазинах бывает ежедневно, счета, если что-то остается от трат на еду, оплачивает ежемесячно. И он тоже хочет знать, когда цены вернутся на прежний уровень. Но поскольку глобалистские патриции и патрицианки на популюс плевать хотели — им бы нас победить и ограничить, — то ответить честно "никогда" они не могут.Вынутая запыленная методичка, в которой только что не упоминается "синяя кура", которую не может купить "нищий русский babushka", должна, как думают составители этого бреда, помочь властям заставить европейцев проглотить подобную горькую (очень) пилюлю.Эта интенция, столь грубо оформленная в "интервью президента Франции" и в публикацию Bloomberg, означает, что еэсовские готовы отправить под откос уже не только благополучие администрируемых ими обывателей, но и заплатить за свой воображаемый реванш их жизнями. И это те геополитические реалии (назовем это еще отчаянием проигравших), от которых мы не должны отворачиваться.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

