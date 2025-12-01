https://sputnik-abkhazia.ru/20251201/bolee-30-ukrainskikh-bpla-sbili-nad-rossiey-za-noch-1059418457.html

Более 30 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь

Sputnik Абхазия

Практически каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Cредства ПВО за ночь сбили 32 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. По четыре дрона уничтожили над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем.По три БпЛА сбили над Азовским морем и Ленинградской областью, два – над Воронежской областью, по одному — над Курской, Волгоградской, Смоленской и Тульской областями.

