https://sputnik-abkhazia.ru/20251201/bolee-30-ukrainskikh-bpla-sbili-nad-rossiey-za-noch-1059418457.html
Более 30 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь
Более 30 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 01.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-01T09:00+0300
2025-12-01T09:00+0300
2025-12-01T10:33+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0d/1053396565_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_d4079cd23f90529edc5e353b24431b33.jpg
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Cредства ПВО за ночь сбили 32 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. По четыре дрона уничтожили над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем.По три БпЛА сбили над Азовским морем и Ленинградской областью, два – над Воронежской областью, по одному — над Курской, Волгоградской, Смоленской и Тульской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251129/zhertva-ferzya-zelenskiy-nashel-sposob-pobedit-rossiyu-1059392710.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0d/1053396565_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_250d4f845ec171c69a67d4468a2d4e31.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Более 30 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь
09:00 01.12.2025 (обновлено: 10:33 01.12.2025)
Практически каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Cредства ПВО за ночь сбили 32 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
По четыре дрона уничтожили над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем.
По три БпЛА сбили над Азовским морем и Ленинградской областью, два – над Воронежской областью, по одному — над Курской, Волгоградской, Смоленской и Тульской областями.