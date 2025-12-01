Абхазия
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Более 30 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь
Более 30 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Cредства ПВО за ночь сбили 32 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. По четыре дрона уничтожили над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем.По три БпЛА сбили над Азовским морем и Ленинградской областью, два – над Воронежской областью, по одному — над Курской, Волгоградской, Смоленской и Тульской областями.
Более 30 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь

09:00 01.12.2025 (обновлено: 10:33 01.12.2025)
Практически каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Cредства ПВО за ночь сбили 32 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
По четыре дрона уничтожили над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем.
По три БпЛА сбили над Азовским морем и Ленинградской областью, два – над Воронежской областью, по одному — над Курской, Волгоградской, Смоленской и Тульской областями.
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Жертва ферзя: Зеленский нашел способ победить Россию
29 ноября, 22:08
