Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 декабря

16:43 02.12.2025
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием периферии скандинавского антициклона.
СУХУМ, 2 дек – Sputnik. В среду, 3 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью возможен дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.
Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
Сухум – ночью +9°С, днем +14°С.
Гагра – ночью +10°С, днем +15°С.
Пицунда – ночью +9°С, днем +14°С.
Гудаута – ночью +9°С, днем+14°С.
Новый Афон – ночью +10°С, днем +15°С.
Очамчыра – ночью +9°С, днем +13°С.
Гал – ночью +8°С, днем +12°С.
Ткуарчал – ночью +6°С, днем +12°С.
