Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием периферии скандинавского антициклона. 02.12.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 дек – Sputnik. В среду, 3 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью возможен дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:Сухум – ночью +9°С, днем +14°С.Гагра – ночью +10°С, днем +15°С.Пицунда – ночью +9°С, днем +14°С.Гудаута – ночью +9°С, днем+14°С.Новый Афон – ночью +10°С, днем +15°С.Очамчыра – ночью +9°С, днем +13°С.Гал – ночью +8°С, днем +12°С.Ткуарчал – ночью +6°С, днем +12°С.
Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 декабря
16:43 02.12.2025 (обновлено: 17:23 02.12.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием периферии скандинавского антициклона.
