Средства ПВО за ночь сбили 45 украинских дронов над Россией

Практически каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 02.12.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над Россией 45 украинских БпЛА, сообщили в Минобороны РФ.Над Брянской областью уничтожили 14 беспилотников, над Краснодарским краем - восемь, над Крымом - шесть.Пять дронов сбили в небе над Волгоградской областью, четыре - над Чечней, три - над Черным морем.Два БпЛА уничтожили над Ростовской областью, по одному - над Орловской, Липецкой и Тверской областями.

