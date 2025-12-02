Средства ПВО за ночь сбили 45 украинских дронов над Россией

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
«Аԥсуа ҳәаа»: аспорттә комплекс ҿыц аусура иалагеит
13:04
17 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҳабла ҿыц аҿы иҟоу апарк аиӷьтәраз аусурақәа хыркәшоуп: анхаҩы лыҿцәажәара
13:22
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсны аҿар: алшарақәа, ахаҿра, аҿиара": Аҟәа ицоит аҿар еидызкыло асессиа
13:33
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҳәынҭқарратә анасамбль Кремль иқәгылоит: асахьаркыратә напхгаҩы иҿцәажәара
13:49
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Гражданин и начальник
Жилье, бюджет и другие решения Парламента: интервью с депутатом
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Такие обстоятельства
Развитие страны за молодежью. Как этому способствует организация "Будущее Абхазии"?
14:33
20 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии в декабре
14:54
6 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ҭагалан агьама: афеихоа": аҳҭнықалақь аҿы ҭагалан наскьаргеит афестиваль ала
18:04
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
«Аԥсуа ҳәаа»: аспорттә комплекс ҿыц аусура иалагеит
18:15
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Представительство ДВФМ в Абхазии. Интервью с руководителем
18:34
17 мин
On air
18:52
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ҭагалан агьама: афеихоа": аҳҭнықалақь аҿы ҭагалан наскьаргеит афестиваль ала
21:04
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
«Аԥсуа ҳәаа»: аспорттә комплекс ҿыц аусура иалагеит
21:15
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Представительство ДВФМ в Абхазии. Интервью с руководителем
21:34
17 мин
On air
21:52
8 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20251202/sredstva-pvo-za-noch-sbili-45-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1059452799.html
Средства ПВО за ночь сбили 45 украинских дронов над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 45 украинских дронов над Россией
Sputnik Абхазия
Практически каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 02.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-02T09:00+0300
2025-12-02T09:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054237794_0:0:2136:1202_1920x0_80_0_0_182bfef3121cbf3b543f9a15cd52f11e.jpg
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над Россией 45 украинских БпЛА, сообщили в Минобороны РФ.Над Брянской областью уничтожили 14 беспилотников, над Краснодарским краем - восемь, над Крымом - шесть.Пять дронов сбили в небе над Волгоградской областью, четыре - над Чечней, три - над Черным морем.Два БпЛА уничтожили над Ростовской областью, по одному - над Орловской, Липецкой и Тверской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251129/zhertva-ferzya-zelenskiy-nashel-sposob-pobedit-rossiyu-1059392710.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054237794_146:0:2045:1424_1920x0_80_0_0_9ac73a918ec7138f5b2ec5aca225ac94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Средства ПВО за ночь сбили 45 украинских дронов над Россией

09:00 02.12.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над Россией 45 украинских БпЛА, сообщили в Минобороны РФ.
Над Брянской областью уничтожили 14 беспилотников, над Краснодарским краем - восемь, над Крымом - шесть.
Пять дронов сбили в небе над Волгоградской областью, четыре - над Чечней, три - над Черным морем.
Два БпЛА уничтожили над Ростовской областью, по одному - над Орловской, Липецкой и Тверской областями.
Саммит Восточного партнерства - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Жертва ферзя: Зеленский нашел способ победить Россию
29 ноября, 22:08
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0