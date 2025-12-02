https://sputnik-abkhazia.ru/20251202/sredstva-pvo-za-noch-sbili-45-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1059452799.html
Средства ПВО за ночь сбили 45 украинских дронов над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 45 украинских дронов над Россией
Практически каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над Россией 45 украинских БпЛА, сообщили в Минобороны РФ.Над Брянской областью уничтожили 14 беспилотников, над Краснодарским краем - восемь, над Крымом - шесть.Пять дронов сбили в небе над Волгоградской областью, четыре - над Чечней, три - над Черным морем.Два БпЛА уничтожили над Ростовской областью, по одному - над Орловской, Липецкой и Тверской областями.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над Россией 45 украинских БпЛА, сообщили в Минобороны РФ.
Над Брянской областью уничтожили 14 беспилотников, над Краснодарским краем - восемь, над Крымом - шесть.
Пять дронов сбили в небе над Волгоградской областью, четыре - над Чечней, три - над Черным морем.
Два БпЛА уничтожили над Ростовской областью, по одному - над Орловской, Липецкой и Тверской областями.