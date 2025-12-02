https://sputnik-abkhazia.ru/20251202/svo-volchansk-osvobozhden-ot-banderovtsev-1059453998.html

СВО: Волчанск освобожден от бандеровцев

СВО: Волчанск освобожден от бандеровцев

Sputnik Абхазия

Освобождение Волчанска расширяет зону территориального контроля российской армии на харьковском направлении, приближает возвращение региона в состав России. 02.12.2025

2025-12-02T10:06+0300

2025-12-02T10:06+0300

2025-12-02T10:24+0300

В Минобороны РФ сдержанно сообщили, что на харьковском направлении за минувшие сутки поражены подразделения механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области, пишет военный обозреватель Александр Хроленко. Фактически российская группировка войск к 1 декабря полностью уничтожила в юго-восточной части Волчанска остатки гарнизона ВСУ из числа подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады. Разбиты последние рубежи обороны противника к югу от реки Волчья, город полностью освобожден от бандеровцев.Российские войска продвигаются вглубь Харьковской области – освободили село Лиман, ведут бои в селе Вильча, подошли к Волчанским Хуторам. Уцелевшие формирования ВСУ спешно отступают, и пытаются создать новую линию обороны на участке Вильча – Волчанские Хутора. Фланг противника прикрывает река Северский Донец, однако опыт СВО показывает, что реки, озера, каналы, водохранилища – не преграда российским войскам.Российская наступательная операция 2025 года заметно ускорилась на всех участках фронта, включая Харьковскую область. Штурм Волчанска начался 13 мая. Российский Генштаб в середине ноября доложил об освобождении более 80 процентов территории Волчанска. Президент РФ Владимир Путин 27 ноября заявил, что город "почти полностью" находится в руках российских войск. Даже киевский ресурс Deep State заметил, что в ноябре российская армия взяла под контроль 505 кв км – вдвое больше, чем в сентябре.Харьковский декабрь обещает быть горячим. Контроль над Волчанском расширяет оперативные возможности российских войск на юго-восточном и юго-западном направлениях. До Харькова – 60 км пути по автотрассе Т2104. В ходе масштабного наступления усиливаются российские удары по военным объектам и предприятиям ВПК в Харькове и его пригородах. Предстоит вернуть под российский контроль Балаклею, Изюм и другие города. На левом берегу Оскола ВС России продвигаются в районе Богуславки. В обозримой перспективе зоной безопасности РФ может оказаться не относительно узкая полоска приграничья, а вся Харьковская область.Напомню, пророссийская военно-гражданская администрация в Харьковской области действует с лета 2022 года. В Сумской и Днепропетровской областях аналогичные административные структуры пока не созданы.Конец "фортеции"Для ВСУ потеря Волчанска означает сужение возможностей беспилотных ударов по территории РФ, разрушение системы логистики и вероятное снижение западного финансирования прокси-войны.После многомесячных упорных боев в Волчанске, от городских кварталов мало что осталось. В мирное время здесь проживали около 20 тысяч человек, и они обязательно вернутся, ведь Россия всегда восстанавливает разрушенные войной города.За провальное руководство войсками в Харьковской области украинское командование сняло с должности командира 57-й отдельной бригады Евгения Солодаева, дела и обязанности переданы новому комбригу.Киевские марионетки Запада еще громко заявляют, что не отдадут Российской Федерации ни клочка русской земли, и декларируют неизменный курс в НАТО, однако суровая реальность СВО корректирует планы США и НАТО – принуждает к миру. Очевидно, хвост ещё пытается вилять собакой, и целью недавних атак ВСУ И СБУ на танкеры в Черном море был срыв мирного урегулирования конфликта. В этом видится знак глубокого отчаяния.Европейские столицы и Киев активно пытаются внести изменения в "план Трампа", чтобы сделать его "более сбалансированным", то есть неприемлемым для России. Речь идет о контроле РФ над Донбассом и Крымом, об отказе Украины от вступления в НАТО, нерасширении альянса на восток. Между тем, судьба мира решается не в прениях, а на поле боя. Условия диктует победитель, а побежденные расплачиваются (репарации).По мнению экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, отказ украинской делегации закрепить на переговорах во Флориде 30 ноября территориальные уступки в пользу России – "стратегическая ошибка". Более того, Макгрегор сегодня заявил: "Что бы ни случилось, они (русские) получат Одессу и Харьков, которые исторически являются российскими городами". Вот, и трезвомыслящий генерал ВСУ Сергей Кривонос в украинском эфире констатировал: командование ВСУ "излишне сосредоточено на происходящем в Покровске и Мирнограде", а русские пойдут дальше и "могут попытаться форсировать Днепр… Выход российских войск на правый берег вполне вероятен".Как бы то ни было, стратегические цели российской СВО остаются неизменными.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko.

