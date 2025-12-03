Посещаемость Новоафонской пещеры за 11 месяцев 2025 года

https://sputnik-abkhazia.ru/20251203/poseschaemost-novoafonskoy-peschery-za-11-mesyatsev-2025-goda-1059475628.html
03.12.2025
Новоафонскую пещеру с января по ноябрь 2025 года посетили более 380 тысяч человек.Всего было продано билетов на сумму 270,3 млн рублей. За аналогичный период прошлого года в одной из главных достопримечательностей Абхазии побывали 395,9 млн человек. Новоафонская пещера, стала доступна для посетителей 4 июля 1975 года. Об ее уникальности и истории формирования читайте в нашем материале.
