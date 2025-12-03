Посещаемость Новоафонской пещеры за 11 месяцев 2025 года

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны ахада иҟны аибашьра аветеранцәа рхеилак аԥҵоуп: алахәыла иҿцәажәара
13:04
14 мин
Аицәажәара
Аԥсуа-абаза конгресс апроект "Аимадара" хыркәшоуп
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа драматә театр Уфа агастрольқәа рҟынтә ихынҳәит: артистцәа рыҿцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
А что за Сухумом: как развивать туризм в восточной Абхазии
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Оранжевая пора: в Абхазии в разгаре сбор мандаринов
14:33
12 мин
Такие обстоятельства
Представительство ДВФМ в Абхазии. Интервью с руководителем
14:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Активла аамҭа ахгарала ақыҭа еилазаара арӷәӷәара: апроект аԥшьгаҩ ицәажәара
18:04
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны ахада иҟны аибашьра аветеранцәа рхеилак аԥҵоуп: алахәыла иҿцәажәара
18:16
5 мин
Аиҿцәажәара
Ахақәиҭра ашҭаҿы аԥсаӡ хада аибыҭара иаҿуп: Аҟәа ахадара аусзуҩ лцәажәара
18:21
8 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
"Народная сцена – Лабҿаба": итоги отборочного тура
18:34
14 мин
Радио
А что за Сухумом: как развивать туризм в восточной Абхазии
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Активла аамҭа ахгарала ақыҭа еилазаара арӷәӷәара: апроект аԥшьгаҩ ицәажәара
21:04
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны ахада иҟны аибашьра аветеранцәа рхеилак аԥҵоуп: алахәыла иҿцәажәара
21:16
5 мин
Аиҿцәажәара
Ахақәиҭра ашҭаҿы аԥсаӡ хада аибыҭара иаҿуп: Аҟәа ахадара аусзуҩ лцәажәара
21:21
8 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
"Народная сцена – Лабҿаба": итоги отборочного тура
21:34
14 мин
Радио
А что за Сухумом: как развивать туризм в восточной Абхазии
21:49
11 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа школқәа рҿы иаатит аурыс бызшәеи алитературеи рзы иҷыдоу аклассқәа
13:05
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Лакоба иҭоурых-мемориалтә музеи маҭәахәыла еиқәыршәахоит: аиҳабы лцәажәара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
4 мин
Аиҿцәажәара
Адунеизегьтәи аҿар рфестиваль адирекциа ахаҭарнакра ауниверситет аҿы аус ауеит
13:34
14 мин
Аиҿцәажәара
Амзаҵлақәеи аԥсаҵлақәеи ахьызҳауа аҭыԥқәа гәарҭалоит: абнахылаԥшҩы ицәажәара
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Туризм и государство. Как развивают ключевую отрасль?
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Взаимный интерес
Новые смыслы образования: цифровые технологии, международное сотрудничество
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
18:16
3 мин
Аиҿцәажәара
18:19
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа школқәа рҿы иаатит аурыс бызшәеи алитературеи рзы иҷыдоу аклассқәа
18:22
13 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Посещаемость Новоафонской пещеры за 11 месяцев 2025 года

08:44 03.12.2025
Новоафонскую пещеру с января по ноябрь 2025 года посетили более 380 тысяч человек.
Всего было продано билетов на сумму 270,3 млн рублей.
За аналогичный период прошлого года в одной из главных достопримечательностей Абхазии побывали 395,9 млн человек.
Новоафонская пещера, стала доступна для посетителей 4 июля 1975 года. Об ее уникальности и истории формирования читайте в нашем материале.
