https://sputnik-abkhazia.ru/20250704/dbar-o-novoafonskoy-peschere-unikalnaya-laboratoriya-planetarnogo-masshtaba-1055716225.html

Дбар о Новоафонской пещере: уникальная лаборатория планетарного масштаба

Дбар о Новоафонской пещере: уникальная лаборатория планетарного масштаба

Sputnik Абхазия

Новоафонская пещера была открыта для посещения полвека назад - 4 июля 1975 года. 04.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-04T16:44+0300

2025-07-04T16:44+0300

2025-07-04T17:00+0300

абхазия

в абхазии

новоафонская пещера

экология

природа

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О том, что показали последние исследования в Новоафонской пещере, почему летучие мыши ее покинули, какие угрозы перед ней стоят и как с этим бороться, читайте в интервью директора Института экологии Абхазии, проректора АГУ Романа Дбар для Sputnik.- Когда проводились последние исследования в пещере и что удалось выяснить?Следует отметить, что после Отечественной войны народа Абхазии был небольшой перерыв в исследованиях, но уже около 20-25 лет они ведутся непрерывно и носят постоянный характер.Помимо этого, в пещере постоянно проводятся исследования в координации с Институтом экологии академии наук Абхазии и с различными научными учреждениями, прежде всего, Российской Федерации. Например, с Институтом географии РАН и отдельными исследователями с колоссальным опытом в изучении пещер.В настоящее время образцы из Новоафонской пещеры находятся на исследованиях в Инсбрукском институте в Австрии, а также в Китае - в институте глобальных изменений. Речь идет о натечных образованиях. Дело в том, что пещера возрастом более полутора миллионов лет хранит следы древних климатических изменений. В этой работе задействована большая группа специалистов – восемь исследователей.Согласно последним результатам, были обнаружены натечные образования, датируемые периодом последнего ледникового максимума - около 27 тысяч лет. Мы подготовили тонкие срезы и направили их в оба института, где радиоизотопный анализ определил их возраст.Более тонкие исследования изотопного состава воздуха, который был включен в эти образования, и изучения атомов, из которых состоят эти натечные образования, позволили установить изменения температурных параметров окружающей среды. Эти исследования ведутся уже почти три года.К примеру, результат прошлого года охватывает не только Новоафонскую пещеру, но и пещеры Сарма и Абраскила. Они опубликованы в журнале Nature, одном из ведущих научных изданий мира с самым высоким impact-индексом (индекс цитируемости, прим.). Это большое достижение, которое позволяет заявить о наших пещерах на международной арене.- Что именно выявили эти исследования?Они еще не завершены, но уже позволяют представить картину изменения климата Абхазии за последние почти 20 тысяч лет. Это период отступления ледника и формирования условий, когда значительная часть Европы освобождалась ото льда и начинала заселяться людьми. Один из маршрутов заселения шел через Абхазию.С другой стороны, исследования последних десяти лет — в первую очередь при участии Российского фонда фундаментальных исследований, в котором был создан отдельный сектор, занимавшийся работой совместно с абхазскими учеными, — позволили получить уникальные результаты. Их суть заключается в том, что Новоафонской пещера имеет огромные внутренние объемы. До недавнего времени это не находило полноценного объяснения. Считалось, что такое явление, как карст - растворение известняка под воздействием напорных вод, было не просто влиянием воды, а сероводородными горячими источниками.Фактически, около миллиона лет назад внутренний объём пещеры представлял собой горячие сероводородные ванны или сероводородные бассейны. На их поверхности формировалась серная кислота, которая создала условия для быстрого растворения горных пород, в результате чего образовались гигантские полости Новоафонской пещере. На это понадобились сотни тысяч лет. С геологической точки зрения это произошло сравнительно быстро.- Не могли бы подробнее рассказать о том, что такое натечные образования, из чего они состоят и чем они интересны?Натечные образования бывают нескольких видов, но самые распространенные – это сталагмиты, которые поднимаются снизу вверх, и сталактиты – которые растут сверху вниз. Они образуются из капель воды, просачивающейся из толщи известняка и несущие в себе растворенные частицы кальцита. Эти капли оставляют микроскопические следы, которые через столетия превращаются в сталактиты и сталагмиты. Когда они соединяются, образуется колонна, называемая сталагнатом.Существует также явление, при котором стекающие по стенкам воды, формируют драпировки, похожие на ткани. К примеру, есть кораллиты, натечные образования, которыенапоминают скелеты кораллов.Когда мы говорим о натечных образованиях, то в данном случае предметом исследований являются именно сталактиты и сталагмиты. Они позволяют установить, каким был климат в те далекие геологические эпохи.- Если я вас правильно понял, результате этих исследований говорят не только о том, что в тот период происходило на территории Абхазии, но также о климатических условиях в мире в целом?Совершенно верно. Климат Абхазии, конечно, специфичен и локален, но все, что происходит здесь, дает представление о той климатической картине, которая существовала, по меньшей мере, в Северном полушарии.- Продолжаются ли в Новоафонской пещере процессы, которые ее сформировали, в том числе формирование сталактитов, сталагмитов, сталагнатов?Конечно, та интенсивность, которая была ей свойственна в прошлом, в наши дни не сохранилась. Если вы сегодня взгляните на своды пещеры в ее старой части, то увидите на стенах и потолке следы очень бурных вод, растворявших известняк. Это свидетельствует о том, что пещера была полностью заполнена этими водами.Это был период очень активного формирования пещеры. Сегодня, к счастью, пещера в значительной степени "успокоилась". Несмотря на это, мы можем наблюдать в различных ее частях определенные процессы. Например, даже по ходу экскурсионного маршрута мы можем увидеть такие натечные образования, как Белая гора. Она находится перед залом "Махаджиров" и пребывает в состоянии постоянного увеличения: сверху на нее проливается вода, просачивающаяся через толщу известняка. Это растворенный CaCO₃ – углекислая известь, которая формируется под воздействием атмосферных осадков.Высота Белой горы около четырех метров. Увеличение ее размеров зависит от многих факторов, в том числе и от обилия осадков. Темпы роста горы на сегодняшний деньсоставляют меньше миллиметра в год. Это очень медленно растущие объекты.С другой стороны, за последние 25 лет произошло существенное изменение климата в сторону потепления, сопровождающееся увеличением количества осадков. Если в начале 1990-х на побережье Сухума выпадало 1600 миллиметров осадков в год, то сейчас этот показатель превышает 3000 миллиметров. Соответственно, это не может не сказываться на темпах прироста натечных образований.При всей высокой степени изоляции от внешней среды, Новоафонская пещера является открытой системой. Она связана с наружной средой многочисленными порами, ходами, в том числе и тем, через который в свое время Гиви Смыр (первооткрыватель Новоафонской пещеры – прим.) спустился в пещеру. Это так называемая "Бездонная яма", которая находится на вершине Анакопийской горы.В пещеру снаружи проникают не только воды, но и воздух. Причем направление движения воздуха меняется в зависимости от сезонов года. Эти потоки воздуха не измеряются даже простыми анемометрами.Кроме того, существует метод измерения с помощью шаров, наполненных лёгким газом. Они позволяют отслеживать скорость и направление движения воздуха внутри пещеры. Сегодня также применяются высокочувствительные приборы, которые позволяют фиксировать эти параметры более точно.- О чем говорят скорость и движение воздуха внутри пещеры, и для чего это нужно знать?Это имеет очень важное значение. Если бы речь шла просто о пещере без присутствия человека и его воздействия, исследования носили бы исключительно научный характер. Однако в данной ситуации они приобретают важное прикладное значение, поскольку пещеру посещает большое количество туристов.Присутствие людей, тепло их тел, а также тепло, которое излучают осветительные приборы, естественно, влияют на внутреннюю температуру пещерной среды. Важно знать, какой объем энергетического обмена с внешней средой существует у пещеры. Эти данные позволяют предсказывать изменения и предлагать различные варианты, связанные с регулированием количества посетителей.Надо иметь в виду, что пещера находится почти в 150 метрах под землей, что делает ее в высшей степени чувствительной к любым изменениям, связанным с посещением человека и обеспечением его безопасности. Любые резкие колебания температуры и движения воздуха оказывают влияние на тонкие корки, которые существуют на поверхности сводов пещеры.В отдельных местах пещера достигает высоты до 97 метров. Самая высокая точка зафиксирована в зале "Спелеологов". Таким образом, даже очень незначительный по размеру камешек, отвалившийся с высоты, может представлять собой опасность. На отдельных участках, где такие угрозы существуют, сделаны специальные навесы для обеспечения безопасности туристов.В целом, конечно же, отслеживание изменений во внутренней пещерной среде, в первую очередь направлены на то, чтобы иметь возможность предугадывать подобного рода события.- Объем благоустроенной части Новоафонской пещеры составляет около 1,5 миллиона кубических метров. Может ли она быть гораздо больше, чем мы знаем сегодня, и какое место она занимает среди пещер в мире по размерам?Без всякого сомнения можно сказать, что среди пещер, открытых для посещения, наша пещера занимает одно из первых мест в мире. Более точные рейтинги мне неизвестны, но она вполне может войти в пятерку или даже в тройку величайших карстовых полостей мира.- Новоафонская пещера отмечает 50-летие со дня открытия 4 июля. Прошло полвека с тех пор, как ее стали ежегодно посещать сотни тысяч туристов. В связи с этим, мне интересно, как именно присутствие человека влияет на климат, экосистему пещеры, и происходящие в ней процессы?Тут надо сказать, что пещера, развиваясь на протяжении длительного времени, сформировала свой специфичный и в значительной степени изолированный от внешней среды животный мир. Хотя, в пещере есть животные, которые используют ее как убежище, проникая в нее снаружи по многочисленным порам и ходам.В первую очередь это касается летучих мышей. Когда я был студентом в 1978 году, я посетил пещеру и не без труда договорился с руководством, чтобы мне позволили заниматься сбором биологических объектов там.В залах "Нартов", "Гиви Смыр" и "Москва" тогда было достаточно крупное скопление летучих мышей, которые располагались под сводами пещеры. Они приносили в пещеру органическое вещество в виде гуано. Оно падало на дно пещеры, и эта органика служила своего рода основой существования многочисленных животных.Помимо этого, эта органика питала обитателей пещерных озер, в которых водится также уникальная креветка траглокарис. Она тоже уникальна и нигде, кроме Новоафонской пещеры не встречается.Сегодня этой колонии там нет. Главная причина заключается в том, что в период, когда пещера только открылась для посещения человеком, она подверглась многочисленным паводкам и затоплениям. Даже сегодня можно увидеть на стенах пещеры темные и светлые полосы, свидетельствующие о том, до какого уровня доходила вода.Например, в зале "Махаджиров", где расположен самый длинный пещерный мост в мире, известный мне, во всяком случае, протяженностью более 100 метров, туристам иногда приходилось идти по щиколотку в воде. И это несмотря на то, что высота у моста почти 12 метров.Это было в 1970-1980 годах. Затем пробили штольни, и сегодня пещера связана ими с внешней средой. Штольни представляют собой бетонированные каналы, по которым производится сброс воды при повышении ее уровня. Это, конечно, повлияло на циркуляцию воздуха - сформировались сквозняки, что, скорее всего, на колонии летучих мышей. Они не переносят сквозняки.Сейчас тоже можно встретить этих летучих мышей, но того скопления, которое было в прошлом, уже нет. По всей видимости, в ближайшей перспективе они в таких количествах там больше не появятся.- Они нашли новые убежища или погибли?Не погибли, конечно. Абхазия изобилует пещерами, гротами, и, наверняка, они нашли новые места для обитания. Еще надо учесть, что видимая часть Новоафонской пещеры - это лишь часть полостей, которые мы можем наблюдать. Существуют и другие полости, которые частично были обследованы еще при создании комплекса. Часть все еще не исследована, и это достаточно большие объемы, где могут находиться убежища многих видов редких животных, которые, по всей видимости, еще не до конца изучены.Об этом свидетельствует обнаруженная около десяти лет назад в Новоафонской пещере улитка. Ее раковина спирально закручена в одной плоскости, и она была названа в честь первооткрывателя пещеры Гиви Смыр.Исследования в сфере биоспелеологии в Новоафонской пещере проводятся систематически. Весь этот мир – это уникальная экосистема планетарного масштаба, включающая в себя разные компоненты, в том числе слепых пауков нестикус. Все они развивались на протяжении всего периода существования пещеры.В числе таких уникальных существ также микроскопические насекомые коллемболы, дождевые черви, пещерные жужелицы. Последние были открыты после обнаружения пещеры и остаются уникальным эндемиком, который больше нигде не встречается.- Они всё ещё обитают там, но их стало значительно меньше, чем раньше?Верно. Количество их значительно сократилось, но, к счастью, они до сих пор присутствуют.Возвращаясь к теме влияние человека, одним из таких факторов можно назвать световое загрязнение. Представьтесебе: пещера, которая на протяжении полутора миллионов лет, находился в темноте, вдруг оказался освещенной.Вместе со светом в пещеру пришли зеленые растения, которые не могут существовать в темноте. То есть, с появлением освещения начала формироваться ламповая флора – это термин, который используется для описания тех растений, которые формируются вокруг прожекторов.В первые годы, когда создавался комплекс и разрабатывались маршруты, применяли лампы накаливания. Они излучали свет и тепло. Вокруг них стали появляться сначала сине-зеленые водоросли, затем мхи, а вместе с туристами туда стали попадать семена цветковых растений. На отдельных участках даже можно было наблюдать проростки этих растений.Необходимость борьбы с этим явлением остро была поставлена почти 20 лет назад, хотя проблема существовала еще в довоенный период. Предпринимались попытки сдержать обрастание.Сравнение внешнего вида натечных образований в первые годы после открытия пещеры и в последующие периоды позволило понять, как изменяется их цвет.Сталактиты, сталагмиты, драпировки, каменные водопады – все они имеют пористую структуру, и под воздействием света, обилия минералов и влаги на их поверхности формируются водоросли. Сначала они имеют синеватый оттенок, но после отключения света погибают и становятся зелеными. Фактически белые натечные образования становятся бурыми и выглядят не очень эстетично.Для восстановления естественного цвета натечных образований мы привлекали специалистов Московского государственного университета. Все эти методы с одной стороны дорогостоящие, а с другой – требуют использование химических реагентов. В таком замкнутом пространстве этот метод недопустим, так как реагенты сами по себе являются дополнительным фактором стресса для пещерной среды.Даже в озерах произошло изменение состава гидробионтов (организмов, приспособленных к обитанию в водной среде – прим.). К их числу относятся такие одноклеточные простейшие, как эвглены. Они на свету питаются энергией света, как растения, а в темноте остановятся животными. То есть, они используют готовые органические вещества и не способны к фотосинтезу.- Это единственный способ борьбы с этим явлением или все же выход найден?Мы пошли по другому пути и изменили способ освещения пещеры. Отказались от использования лампы накаливания и перешли на холодный свет, спектр которого больше смещен в сторону синего цвета. Речь идет о светодиодных лампах.По сравнению с тем, что было в первые годы, пещера выглядит более тусклой, но это позволило резко сократить процесс формирования ламповой флоры. Этот процесс еще не завершен, и работы по его совершенствованию должны продолжаться.Кроме того, необходимо продолжать научные исследования. Надо сказать, что все подобные пещеры в мире – это крупные исследовательские учреждения, так как они хранят в себе уникальные сведения.В связи с этим, дальнейшее развития отдела экологического мониторинга Новоафонской пещеры и взаимодействие с научно-исследовательскими учреждениями, в первую очередь Институтом экологии Академии наук Абхазии являются приоритетными направлениями деятельности пещеры в ближайшей перспективе.- Помимо перехода на светодиодное освещение, можно ли как-то еще минимизировать влияние человека на пещеру?Во-первых, нужно соблюдать режим подачи света, заключающийся в том, чтобы не освещать те участки пещеры, на которые в данный момент не направлен взгляд посетителей во время экскурсии.Во-вторых, следует пересмотреть темпы прохождения экскурсионных групп. Речь идет о создании такого режима, при котором одна группа не будет следовать сразу за другой, и между ними будут интервалы, позволяющие сократить общее время освещения пещеры.Также можно предусмотреть время для отдыха пещеры, особенно в межсезонье, когда объект закрывался бы на санитарный период. В это время, при отсутствии света, происходила бы гибель уже образовавшихся растений, водорослей и мхов, а натечные образования могли восстановить свой цвет благодаря проходящим через толщи известняка водам.- Насколько мне известно, постоянная температура в пещере составляет +14°C, но в пик сезона она повышается до +15°C. Такое колебание температуры сильно влияет на пещеру и ее обитателей?Конечно же, изменение температуры внутри пещеры, которая формировалась в стабильных условиях на протяжении долгого времени, оказывает влияние и на животных. Есть такое понятие, как стенотермные организмы – это организмы, способные существовать в узкой температурной полосе.Любые резкие и широкие колебания температур могут привести к существенному изменению состава животного населения пещеры. Контроль за внутренней температурой пещеры носит важнейший характер, так как ее изменение сказывается на структуре сводов пещеры. Это очень нежелательный процесс, поскольку может привести к трещинам, пористости, отшелушиванию, разрушению и так далее.- Можно ли добиться сохранения привычной температуры в пещере с учетом того, что ежегодно ее посещает около 400 тысяч человек? Какие вы могли бы дать рекомендации?Новоафонская пещера – одна из самых посещаемых пещер в мире. Я думаю, если весь этот поток посетителей был бы равномерно распределен в течение года, по всей видимости, каких-то серьезных изменений мы не наблюдали бы. К сожалению, это невозможно, поскольку пик туристической активности в нашей стране выпадает на август.К тому же, это самый жаркий период в году, и именно тогда может происходить значительное повышение температуры в пещере. Однозначная рекомендация со стороны науки заключается в сокращении количества туристов в пиковый период, как бы это не шло вразрез с экономическими интересами. Надо иметь в виду, что этот объект требует повышенного внимания, особенно в вопросах безопасности туристов.- При сохранении такой динамики посещаемости, какой есть запас времени до достижения необратимых последствий?Такой прогноз сложно составить. Это предмет специального исследования.

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