Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 декабря

18:57 03.12.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукДети подкармливают чаек хлебом на берегу моря
Дети подкармливают чаек хлебом на берегу моря - Sputnik Абхазия, 1920, 03.12.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему сохранится под влиянием периферии скандинавского антициклона.
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В четверг, 4 декабря, в Абхазии ожидается, переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.
Погода в городах и районах Абхазии.
Сухум - температура воздуха ночью +11°С, днем +16°С.
Гагра - ночью +11°С, днем +17°С.
Пицунда - ночью +10°С, днем +16°С.
Гудаута - ночью +10°С, днем +16°С.
Новый Афон - ночью +11°С, днем +17°С.
Очамчыра - ночью +9°С, днем +14°С.
Гал - ночью +8°С, днем +15°С.
Ткуарчал - ночью +7°С, днем +12°С.
0