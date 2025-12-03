https://sputnik-abkhazia.ru/20251203/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-4-dekabrya-1059492859.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 декабря
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В четверг, 4 декабря, в Абхазии ожидается, переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.Погода в городах и районах Абхазии.
