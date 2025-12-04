Абхазия
Большой футбол вернется в Абхазию
Большой футбол вернется в Абхазию
Sputnik Абхазия
Уже завтра, 5 декабря, на стадионе "Динамо" в Сухуме состоится выставочный матч между сборными командами Национальной футбольной лиги России и Медийной лиги. 04.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-04T18:00+0300
2025-12-04T18:10+0300
в абхазии
абхазия
спорт
футбол
18:00 04.12.2025 (обновлено: 18:10 04.12.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукМатч "Чертаново" и "Апсны"
Матч Чертаново и Апсны - Sputnik Абхазия, 1920, 04.12.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Уже завтра, 5 декабря, на стадионе "Динамо" в Сухуме состоится выставочный матч между сборными командами Национальной футбольной лиги России и Медийной лиги.
Интерес абхазских болельщиков к российскому футболу вырос с тех пор, как команда "Апсны" стала участником Медиалиги.
Sputnik
В этом году "Апсны" впервые приняла участие в этом турнире.
Несмотря на то, что дебют команды оказался не совсем удачным и она не смогла пройти дальше, уступив в двухматчевом противостоянии подмосковному "Чертаново", абхазские футболисты показали зрелищную и красивую игру.
В обеих играх любители футбола активно поддерживали команду, устроив настоящее шоу на трибунах. Именно благодаря такому отношению к футболу было принято решение провести выставочный матч между сборными ФНЛ и Медиалиги в Абхазии.
Приятным дополнением для местных болельщиков станет то, что в завтрашней игре выступят сразу четыре абхазских футболистов – за ФНЛ сыграют Заур Тарба и Лука Багателия, а за Медиалигу –Леон Сабуа и Аляс Асландзия.
Матч между ФНЛ и МФЛ начнется с серии буллитов. Команда, забившая большее количество мячей в ворота соперника, начинает матч с одним голом на счету.
Сборная, проигравшая буллиты, получает возможность выпустить на поле "джокера". Это игрок, имя которого пока держится втайне, но, по словам организаторов, его знают все любители и ценители футбола.
