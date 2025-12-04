https://sputnik-abkhazia.ru/20251204/bolshoy-futbol-vernetsya-v-abkhaziyu---1059516908.html

Большой футбол вернется в Абхазию

Уже завтра, 5 декабря, на стадионе "Динамо" в Сухуме состоится выставочный матч между сборными командами Национальной футбольной лиги России и Медийной лиги. 04.12.2025, Sputnik Абхазия

Интерес абхазских болельщиков к российскому футболу вырос с тех пор, как команда "Апсны" стала участником Медиалиги. SputnikВ этом году "Апсны" впервые приняла участие в этом турнире. Несмотря на то, что дебют команды оказался не совсем удачным и она не смогла пройти дальше, уступив в двухматчевом противостоянии подмосковному "Чертаново", абхазские футболисты показали зрелищную и красивую игру. В обеих играх любители футбола активно поддерживали команду, устроив настоящее шоу на трибунах. Именно благодаря такому отношению к футболу было принято решение провести выставочный матч между сборными ФНЛ и Медиалиги в Абхазии. Приятным дополнением для местных болельщиков станет то, что в завтрашней игре выступят сразу четыре абхазских футболистов – за ФНЛ сыграют Заур Тарба и Лука Багателия, а за Медиалигу –Леон Сабуа и Аляс Асландзия. Матч между ФНЛ и МФЛ начнется с серии буллитов. Команда, забившая большее количество мячей в ворота соперника, начинает матч с одним голом на счету. Сборная, проигравшая буллиты, получает возможность выпустить на поле "джокера". Это игрок, имя которого пока держится втайне, но, по словам организаторов, его знают все любители и ценители футбола. Помимо самой игры, атмосферу спортивного праздника будут дополнять музыканты – DJ Shiri, Тимур Пачкория, Janil Natas и Louman. Важность этого события состоит еще и в том, что российская профессиональная лига впервые организует матч в Абхазии. ФНЛ – это лига, в которой выступают профессиональные футболисты, победители первой лиги получают возможность выступать в премьер-лиге – в высшем дивизионе российского футбола. Медийная футбольная лига состоит из блогеров, музыкантов, артистов, юмористов и других известных личностей. Вместе с тем в лиге могут выступать и игроки, которые ранее занимались футболом на профессиональном уровне. Важной частью медийного футбола является не только спортивная составляющая, но и возможность представить Абхазию с разных сторон – рассказакакие ть о культуре, достопримечательностях, традиции и многое другое.

