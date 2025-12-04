https://sputnik-abkhazia.ru/20251204/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-5-dekabrya-1059516423.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 декабря
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует барическое поле повышенного атмосферного давления. 04.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-04T18:09+0300
2025-12-04T18:09+0300
2025-12-04T18:09+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/0c/1050141645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a996616bb8328d959c4ad324e6704f8.jpg
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. В пятницу, 5 декабря, в Абхазии ночью ожидается небольшая облачность, днем преимущественно ясная погода, без осадков.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами от 7 до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/0c/1050141645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4cb39d04c9971f52752b05b85d2b522.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 декабря
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. В пятницу, 5 декабря, в Абхазии ночью ожидается небольшая облачность, днем преимущественно ясная погода, без осадков.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами от 7 до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-80%.