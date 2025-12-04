https://sputnik-abkhazia.ru/20251204/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-5-dekabrya-1059516423.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 декабря

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует барическое поле повышенного атмосферного давления. 04.12.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. В пятницу, 5 декабря, в Абхазии ночью ожидается небольшая облачность, днем преимущественно ясная погода, без осадков.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами от 7 до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-80%.

