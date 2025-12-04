Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
Утро на Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Аиҿцәажәара
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ажәабжьқәа 13:30
Аиҿцәажәара
Аиҿцәажәара
Новости 14.00
Посредник
Новости 14.30
Взаимный интерес
Ажәабжьқәа
Аиҿцәажәара
Аиҿцәажәара
Новости
Актуальный комментарий
Посредник
Ажәабжьқәа
Аиҿцәажәара
Аиҿцәажәара
Новости
Актуальный комментарий
Посредник
Ашьыжь Sputnik аҿы
Ажәабжьқәа 13:00
Иактуалтәу ахҳәаа
Аиҿцәажәара
Ажәабжьқәа 13:30
Иактуалтәу ахҳәаа
Хра злоу ахҭысқәа
Новости 14.00
Главный четверг
Новости 14.30
Такие обстоятельства
Ажәабжьқәа
Новости
Такие обстоятельства
Ажәабжьқәа
Новости
Такие обстоятельства
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 декабря
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. В пятницу, 5 декабря, в Абхазии ночью ожидается небольшая облачность, днем преимущественно ясная погода, без осадков.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами от 7 до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-80%.
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. В пятницу, 5 декабря, в Абхазии ночью ожидается небольшая облачность, днем преимущественно ясная погода, без осадков.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами от 7 до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-80%.
