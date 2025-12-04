https://sputnik-abkhazia.ru/20251204/putin-gotov-zaplatit-strashnuyu-tsenu-chtoby-izbezhat-khudshego-1059515448.html

Путин готов заплатить страшную цену, чтобы избежать худшего

Министр обороны Германии Борис Писториус в январе 2024 года говорил, что война с Россией может начаться уже в 2027-м. 04.12.2025, Sputnik Абхазия

Министр обороны Германии Борис Писториус в январе 2024 года говорил, что война с Россией может начаться уже в 2027-м.Три недели назад он выступил с новым прогнозом. Теперь конфликт, по его словам, стоит ожидать в 2028-2029 годах. Но чтобы европейцы не расслаблялись, чиновник добавил: "Некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето".Начальник Генерального штаба обороны Франции Фабьен Мандон примерно тогда же озвучил более осторожный прогноз, отмерив до войны три-четыре года.Глава оперативного командования бундесвера и вовсе ждет конфликта со дня на день. "Если посмотреть на нынешнюю ситуацию, Россия способна нанести ограниченный удар по территории НАТО хоть завтра", — заявил он недавно.Но дальше всех пошли поляки. Они уже занимают места в окопах."Если посмотреть на киберпространство, Польша сейчас находится в состоянии войны (с Россией. — прим. ред.), это больше не состояние угрозы", — заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич в октябре.Он добавил, что вторжение беспилотников в европейское воздушное пространство — тоже дело рук Кремля. Но никаких доказательств причастности Москвы за три месяца Варшава так и не привела. При этом наибольший ущерб в результате атаки нанесли польские же самолеты. Ракета "воздух — воздух" AIM-120, запущенная с F-16, должна была сбить один из дронов, но угодила в дом в польской деревне Вырыки-Воля. К счастью, не взорвалась.Эта утомительная вакханалия алармизма могла продолжаться сколь угодно долго. Но тут заговорил Путин."Мы не собираемся воевать с Европой, я уже много раз об этом сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас, — заявил Верховный главнокомандующий. — И очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться".На Западе ожидаемо начали переиначивать заявление на свой лад. Мерц назвал это угрозами, которые они неоднократно слышали, глава МИД Финляндии Элина Валтонен — попыткой запугать, а ее коллега из Британии Иветт Купер решила, что России нужно "прекратить бряцать оружием и остановить кровопролитие".Главная беда для европейцев в том, что Путин в своих заявлениях искренен. Он не засыпает с мыслью о том, как русские танки катятся по Берлину, не мечтает о параде казаков на Елисейских Полях. Это, безусловно, славные страницы побед над единой Европой из российской истории, но президент как человек, потерявший брата в блокадном Ленинграде, хорошо знает, какой ценой они достались. Россия и сейчас ведет войну, которой бы не было, если бы не целенаправленные усилия Запада. И платит за нее самым ценным, что у нее есть, — людьми.Именно поэтому возможному конвенциональному конфликту с 500-миллионной Европой — неизбежно чудовищному и кровопролитному для всех участников — Путин может предпочесть вариант, при котором агрессоры "просто сдохнут". И именно поэтому Россия делает все, чтобы подобного сценария избежать.Но за время конфликта на Украине в Европе при активной поддержке американских демократов на руководящие должности пришли люди, которые защищают интересы постнационального коллективного Запада. Им плевать на отдельно взятых немцев или французов. Прикрываясь интересами "прогрессивного человечества", они заботятся о собственной власти и выгоде тех, кто их к этой власти привели. И ради этого они готовы на серьезные жертвы — ведь жертвовать предстоит не им.Из кармана европейцев они заплатят за то, чтобы украинцы умирали в окруженном Димитрове. Из кармана европейцев они заплатят за санкции против России, которые приводят к вымиранию целых отраслей экономики в их же странах. Из кармана европейцев они заплатят за перевооружение своих армий к войне, которая ни за что не должна случиться.Конфликт на Украине как никогда близок к своему завершению, но "коллективный Запад", вопреки усилиям администрации Трампа, делает все для того, чтобы сорвать дипломатическое урегулирование. Потому что на следующих выборах их граждане спросят, за что они заплатили. За неизбежное поражение Украины? За капитуляцию киевского режима на условиях, которые гораздо хуже, чем те, что предлагались весной 2022-го в Стамбуле?На это им нечего будет ответить. И потому им позарез нужен враг, на которого получится списать все собственные неудачи. А Россией европейцев пугали столетиями.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

