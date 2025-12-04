Визит Путина в Индию: приоритеты военного и военно-технического сотрудничества

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
В современных вооруженных конфликтах на земле и на море побеждает тот, кто доминирует в небе, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Этим определены приоритеты военного и военно-технического сотрудничества Москвы и Нью-Дели. Государственный суверенитет и безопасность Индии в условиях мира и войны надежно обеспечивают "Сухие" истребители, ракеты "Брамос", зенитные ракетные системы С-400 большой дальности и другие вооружения российского и совместного российско-индийского производства.
Российский президент Владимир Путин 4-5 декабря посещает Индию с государственным визитом, по приглашению индийского премьер-министра Нарендры Моди. Проходят переговоры по актуальным международным и региональным темам безопасности, политики, экономики. Визит завершится совместным заявлением и подписанием ряда важных двусторонних документов. Продолжается развитие привилегированного стратегического партнерства Москвы и Нью-Дели.
Лидеры двух стран обмениваются мнениями по взаимодействию в ООН, ШОС, "Группе 20" и БРИКС (в этом объединении Индия будет председательствовать в 2026 году). Российского президента в поездке сопровождает представительная делегация (семь министров) и глава Минобороны Андрей Белоусов – важный участник 22-го заседания российско-индийской межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
Военное и военно-техническое сотрудничество является "краеугольным камнем российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства", закрепленного межправительственным соглашением и программой – до 2031 года. За минувшие 30 лет Индия приобрела у России арсенал вооружений на 70 млрд долларов.
На перспективу прорабатывается крупнейший проект ВТС – приобретение для индийских военно-воздушных сил крупной партии российских истребителей Су-57 пятого поколения. И лицензионное производство этих самолетов на заводе корпорации Hindustan Aeronautics Limited, там за два десятилетия выпущено более 350 истребителей Су-30МКИ. По информации американского журнала Military Watch, Нью-Дели планирует заказать 140 истребителей Су-57 для оснащения семи эскадрилий. Также проходят переговоры о покупке Индией системы противоракетной обороны С-500 "Прометей" дальностью поражения до 600 км. Кроме того, после боевого применения в ходе майской операции "Синдур" зенитных ракетных систем С-400 – с эффективностью 90 процентов – Индия намерена заказать еще пять дивизионов. По контракту 2018 года индийцы приобрели 10 дивизионов на сумму 5,43 млрд долларов. Разумеется, деньги – не главное.

Меч-кладенец для множества драконов

Москва и Нью-Дели стремятся реализовать программу дальнейшего производства в Индии российского истребителя Су-30МКИ, и запустить аналогичную программу Су-57 пятого поколения – этот самолет не имеет равных в мире по боевым характеристикам, дальности полета, малозаметности и опыту боевого применения в условиях активного противодействия натовских систем ПВО и РЭБ. Настоящий "меч-кладенец" XXI века с шестью радарами и впечатляющим арсеналом, включая гиперзвуковые ракеты Р-37М невероятной дальности поражения до 400 км. По мнению специалистов, истребитель Су-57 сохранит боевое превосходство, даже после вероятного появления в середине 2030-х годов рабочих технологий шестого поколения.
Технологически сырой "американец" околопятого поколения F-35 – нервно курит в стороне. Неслучайно Индия в августе отказалась от приобретения вооружений и самолетов производства США. Единственным заметным приобретением Нью-Дели западных истребителей стали 36 французских Rafale по цене 241 млн долларов за единицу. Однако серьезные недостатки закрыли им путь в индийское небо – в ходе майских боестолкновений с Пакистаном за короткий период было потеряно до четырех "французов". Индийцы ощутили себя обманутыми – за такие деньги Rafale могли бы летать и получше.
С другой стороны, зенитные ракетные системы С-400 в боевом противостоянии с пакистанскими ВВС подтвердили высочайшую эффективность – сбивали цели на расстоянии 300 км. Индийский премьер-министр Нарендра Моди тогда заявил: "С-400 дали стране беспрецедентную мощь… Сильный щит безопасности стал отличительной чертой Индии". Главный маршал авиации ВВС Индии Амар Прит Сингх добавил : "Система С-400, которую мы недавно приобрели, изменила правила игры". Действительно, российская зенитная ракетная система С-400 по боевому могуществу и совершенству не имеет конкурентов на планете. Расширение индийского парка ЗРС С-400 "Триумф", приобретение новейших систем С-500 "Прометей" – технологически и практически неизбежны.
Воздушно-космические силы России в декабре 2025 года сформировали первый полк "Прометеев", которые способны уничтожать космические аппараты и межконтинентальные баллистические ракеты на удалении до 600 километров. Второго такого полка в мире пока нет, но Индия настроена серьезно: системы С-400 и С-500 необходимы для защиты от нападения на всей 7000-км береговой линии страны и для устранения пробелов в противовоздушной обороне Северной зоны.
Разумеется, военное и военно-техническое сотрудничество Москвы и Нью-Дели "небом" не ограничивается. К примеру, Bloomberg узнал о решении Индии взять в лизинг у России (за 2 млрд долларов) еще одну атомную субмарину. Стороны уже достигли соглашения о сделке, Индия рассчитывает получить корабль в течение двух лет.
Ранее, в июле 2025 года ВМС Индии получили ракетный корабль проекта 11356 Tamal (в переводе с санскрита означает "Меч"). Это восьмой фрегат, построенный в России для индийских военных моряков. Два корабля проекта 11356 (девятый и десятый) строятся при российском содействии на индийском предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) – с частичной передачей технологий из России. Такие фрегаты оснащены сверхзвуковым ракетным комплексом BrahMos разработки и производства российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospace, зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", современными РЛС и связью, способны пройти без дозаправки 4850 миль, находиться в море 30 суток без пополнения запасов, и считаются в ВМС Индии лучшими в своем классе.
Перспективы ВТС огромны – Индия четвертая страна мира в рейтинге военной мощи. Высокотехнологичное вооружение и военная техника российского производства интегрированы в тактику боевого применения, объективно превосходят и отторгают западные (натовские) аналоги. Издание The Indian Express вчера констатировало: "Визит Путина – шанс для Индии превратить старую дружбу с Россией в нечто большее, чем оружейные поставки". Речь идет о трансформации объемов и технологий ВТС в экономический рост двух стран.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
