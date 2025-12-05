https://sputnik-abkhazia.ru/20251205/posol-iskusstva-abkhazii-zhizn-i-tvorchestvo-alisy-gitsba-1059539531.html

Посол искусства Абхазии: жизнь и творчество Алисы Гицба

SputnikОперная певица из Абхазии Алиса Гицба — одна из самых ярких исполнительниц классической музыки, без которой невозможно представить современный "Геликон-опера". Ее творческий путь начался в Сухумском музыкальном училище. После завершения учебы в столице Абхазии она поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных.В 1993 году Алиса Шалвовна решила участвовать в конкурсе молодых вокалистов в Перми, где познакомилась с Дмитрием Хворостовским. Именно он сыграл ключевую роль в ее становлении. "Я тогда впервые в жизни принимала участие в конкурсе. Мне было всего 20 лет. Это был послевоенный 1993 год. В Абхазии было очень трудное время. Хворостовский состоял тогда в жюри конкурса. Когда меня не пропустили в третий тур, он подошел ко мне и поговорил по-человечески. А тогда он уже был известен, у него уже была хорошая карьера", — вспоминала она в одном из интервью Sputnik Абхазия.В том же году Алису пригласили в труппу нового Московского музыкального театра "Геликон", где она выступает и ныне.Алиса Гицба ведет активную концертную деятельность. Она участвует в престижных музыкальных фестивалях, таких как "Декабрьские вечера" в ГМИИ имени Пушкина, фестиваль русского искусства и кино в Монте-Карло, фестиваль "Русские музыкальные сезоны в Ницце" и других.В ее репертуаре музыка всех художественных стилей — от эпохи барокко до авангардной музыки XX века. На лучших концертных площадках Москвы Гицба исполнила партии сопрано в "Страстях по Матфею" Баха, "Симфонии № 9" Бетховена и "Реквиеме" Верди.Алиса Гицба участвовала в первых для "Геликон-опера" исполнениях таких произведений, как опера "Альцеста" Люлли, "Житие Марии" П. Хиндемита, оратория "Смерть поэта" Сидельникова и других.В 2007 году в театре "Геликон-опера" состоялся бенефис Гицба, в котором она исполнила монооперу Пуленка "Человеческий голос" и светскую кантату Пуленка "Бал-маскарад".Место силыАлиса Гицба выступала на лучших сценах США, Франции, Германии, Испании, Италии и Ливана. Однако больше всего певица ценит свои выступления в Абхазии."Любой выход на сцену — это всегда полжизни, потому что хочется предстать в самом лучшем виде, показать все, на что способна, и отдать частичку своей души. Это происходит всегда, где бы я ни выступала. А когда я приезжаю домой, это чувство усиливается во сто крат, потому что здесь не просто родные стены, здесь люди, с которыми я росла, которые наблюдали за моим ростом, за карьерными свершениями, гордятся, критикуют, любят", — отмечает Гицба.В 2015 году, на 40-летие Пицундского органа, Алиса Гицба выступила в Пицундском храме вместе с другими исполнителями "Геликон-опера". В том же году на заброшенной железнодорожной станции "Гума" она сыграла спектакль "Кофейная кантата" вместе с труппой театра.В конце января 2017 года в московском театре "Геликон-опера" состоялась долгожданная премьера. Роскошные декорации, фантастические костюмы и потрясающая акустика — это важно, но больше всего сенсацией стало то, что принцесс Турандот в новой постановке две, а спектакль не имеет "хэппи-энда". Заглавную партию исполнила Алиса Гицба."Сложно сказать, есть ли любимые роли. Если представить, что у меня десять детей, можно ли выбрать среди них любимого? Каждого любишь по-своему. То же самое с ролями", — говорит певица.В декабре 2017 года Гицба исполнила главную партию в "Пиковой даме" Чайковского, которую сама артистка называет мистической и одной из величайших опер всех времен.В 2019 году Абхазская государственная хоровая капелла под управлением Нодара Чанба выступила в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского в рамках XV Международного осеннего хорового фестиваля имени профессора Тевлина. Алиса Гицба исполнила соло в духовном концерте и произведение Сезара Франка "Panis Angelicus".В 2022 году певица запустила Международный музыкальный конкурс-лабораторию Алисы Гицба для молодых вокалистов и музыкантов. Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Республики Абхазия и стал ежегодным мероприятием. Конкурс прошел и в 2025 году.Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц назвал Алису Гицба Народной артисткой Абхазии, Заслуженной артисткой России и послом искусства Абхазии во многих странах мира.

