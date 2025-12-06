https://sputnik-abkhazia.ru/20251206/avtofurgony-rossiyskikh-turistov-uneslo-v-more-v-turetskom-kemere-1059574864.html

Автофургоны российских туристов унесло в море в турецком Кемере

Автофургоны российских туристов унесло в море в турецком Кемере

Sputnik Абхазия

Туристы находились внутри фургонов, спасателям удалось помочь им выбраться. 06.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-06T17:23+0300

2025-12-06T17:23+0300

2025-12-06T17:23+0300

в мире

новости

турция

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1d/1046626453_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_92fad4de1b878c6f86b74a4f04ccac68.jpg

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Два автофургона, принадлежащих российским туристам, смыло в море в турецком курортном районе Кемер в Анталье, сообщает РИА Новости со ссылкой на Lider Gazetesi.Уточняется, что в Кемере прошел сильный ливень, который начался утром и усилился к полудню.Вытаскивали туристов с помощью экскаватора.Непогода в регионе продолжится до вечера 9 декабря, турецкие власти призвали гостей и жителей соблюдать меры предосторожности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251107/kuda-chasche-vsego-ezdili-rossiyane-v-yanvare-sentyabre-2025-goda-1058890103.html

турция

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

в мире, новости, турция, россия