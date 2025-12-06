https://sputnik-abkhazia.ru/20251206/avtofurgony-rossiyskikh-turistov-uneslo-v-more-v-turetskom-kemere-1059574864.html
Автофургоны российских туристов унесло в море в турецком Кемере
Туристы находились внутри фургонов, спасателям удалось помочь им выбраться. 06.12.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Два автофургона, принадлежащих российским туристам, смыло в море в турецком курортном районе Кемер в Анталье, сообщает РИА Новости со ссылкой на Lider Gazetesi.Уточняется, что в Кемере прошел сильный ливень, который начался утром и усилился к полудню.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Два автофургона, принадлежащих российским туристам, смыло в море в турецком курортном районе Кемер в Анталье, сообщает РИА Новости со ссылкой на Lider Gazetesi.
Уточняется, что в Кемере прошел сильный ливень, который начался утром и усилился к полудню.
"Туристы из России, находившиеся внутри затопленных фургонов, были спасены сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям муниципалитета Кемер и командами Кемерской поисково-спасательной ассоциации (KEMKUT)", - говорится в сообщении издания.
Вытаскивали туристов с помощью экскаватора.
Непогода в регионе продолжится до вечера 9 декабря, турецкие власти призвали гостей и жителей соблюдать меры предосторожности.