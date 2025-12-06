Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Автофургоны российских туристов унесло в море в турецком Кемере
Автофургоны российских туристов унесло в море в турецком Кемере
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Два автофургона, принадлежащих российским туристам, смыло в море в турецком курортном районе Кемер в Анталье, сообщает РИА Новости со ссылкой на Lider Gazetesi.Уточняется, что в Кемере прошел сильный ливень, который начался утром и усилился к полудню.Вытаскивали туристов с помощью экскаватора.Непогода в регионе продолжится до вечера 9 декабря, турецкие власти призвали гостей и жителей соблюдать меры предосторожности.
в мире, новости, турция, россия

Автофургоны российских туристов унесло в море в турецком Кемере

17:23 06.12.2025
Туристы находились внутри фургонов, спасателям удалось помочь им выбраться.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Два автофургона, принадлежащих российским туристам, смыло в море в турецком курортном районе Кемер в Анталье, сообщает РИА Новости со ссылкой на Lider Gazetesi.
Уточняется, что в Кемере прошел сильный ливень, который начался утром и усилился к полудню.
"Туристы из России, находившиеся внутри затопленных фургонов, были спасены сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям муниципалитета Кемер и командами Кемерской поисково-спасательной ассоциации (KEMKUT)", - говорится в сообщении издания.
Вытаскивали туристов с помощью экскаватора.
Непогода в регионе продолжится до вечера 9 декабря, турецкие власти призвали гостей и жителей соблюдать меры предосторожности.
