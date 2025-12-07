https://sputnik-abkhazia.ru/20251207/bolee-300-tysyach-obrascheniy-postupilo-na-programmu-itogi-goda-s-putinym-1059584789.html

Более 300 тысяч обращений поступило на программу "Итоги года с Путиным"

Более 300 тысяч обращений поступило на программу "Итоги года с Путиным"

Как и в 2024 году, прямую линию программы совместят с большой пресс-конференцией Владимира Путина. 07.12.2025

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Более 314 тысяч обращений уже поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал "Вести" со ссылкой на данные "России 24".Сбор вопросов стартовал в четверг, он продлится до конца программы, которая выйдет в эфир в 12:00 19 декабря.По статистике, больше всего граждан волнуют вопросы социальной сферы, на втором месте темы СВО и развития российской экономики. Две трети тех, кто отправил вопросы - женщины.Вопросы принимаются через чатбот, соцсети ВКонтакте и Одноклассники, сайт, с помощью СМС и ММС-сообщений, а также по телефонной горячей линии.

