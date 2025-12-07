Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
30 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251207/bolee-300-tysyach-obrascheniy-postupilo-na-programmu-itogi-goda-s-putinym-1059584789.html
Более 300 тысяч обращений поступило на программу "Итоги года с Путиным"
Более 300 тысяч обращений поступило на программу "Итоги года с Путиным"
Sputnik Абхазия
Как и в 2024 году, прямую линию программы совместят с большой пресс-конференцией Владимира Путина. 07.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-07T16:35+0300
2025-12-07T16:35+0300
новости
россия
владимир путин
"прямая линия" с владимиром путиным
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1a/1057828623_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cd2cdaeabed848fa614eba51a554e4c1.jpg
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Более 314 тысяч обращений уже поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал "Вести" со ссылкой на данные "России 24".Сбор вопросов стартовал в четверг, он продлится до конца программы, которая выйдет в эфир в 12:00 19 декабря.По статистике, больше всего граждан волнуют вопросы социальной сферы, на втором месте темы СВО и развития российской экономики. Две трети тех, кто отправил вопросы - женщины.Вопросы принимаются через чатбот, соцсети ВКонтакте и Одноклассники, сайт, с помощью СМС и ММС-сообщений, а также по телефонной горячей линии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251204/putin-gotov-zaplatit-strashnuyu-tsenu-chtoby-izbezhat-khudshego-1059515448.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/1a/1057828623_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_789bf04f363453edd26e8c0a3d6845b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, россия, владимир путин, "прямая линия" с владимиром путиным
новости, россия, владимир путин, "прямая линия" с владимиром путиным

Более 300 тысяч обращений поступило на программу "Итоги года с Путиным"

16:35 07.12.2025
© Sputnik / Александр Казаков/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником
Президент Владимир Путин встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2025
© Sputnik / Александр Казаков/POOL
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Как и в 2024 году, прямую линию программы совместят с большой пресс-конференцией Владимира Путина.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Более 314 тысяч обращений уже поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал "Вести" со ссылкой на данные "России 24".
Сбор вопросов стартовал в четверг, он продлится до конца программы, которая выйдет в эфир в 12:00 19 декабря.
По статистике, больше всего граждан волнуют вопросы социальной сферы, на втором месте темы СВО и развития российской экономики. Две трети тех, кто отправил вопросы - женщины.
Вопросы принимаются через чатбот, соцсети ВКонтакте и Одноклассники, сайт, с помощью СМС и ММС-сообщений, а также по телефонной горячей линии.
Международный форум Российская энергетическая неделя - Sputnik Абхазия, 1920, 04.12.2025
Путин готов заплатить страшную цену, чтобы избежать худшего
4 декабря, 15:38
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0