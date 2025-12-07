https://sputnik-abkhazia.ru/20251207/khochetsya-kak-v-sovetskoe-vremya-said-ayba-i-ego-mechty-o-vozrozhdenii-sukhumskogo-aeroporta-1059583476.html

"Хочется как в советское время": Саид Айба и его мечты о возрождении сухумского аэропорта

"Хочется как в советское время": Саид Айба и его мечты о возрождении сухумского аэропорта

Sputnik Абхазия

Генеральная Ассамблея ООН в 1996 году провозгласила 7 декабря Международным днем гражданской авиации. 07.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-07T15:06+0300

2025-12-07T15:06+0300

2025-12-07T15:06+0300

в абхазии

абхазия

интервью

авиация

сухумский аэропорт

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/07/1059582790_0:168:1400:956_1920x0_80_0_0_4fc9e1bb0ea2da2ca3ca84d0eb6051eb.jpg

Саид Айба, специалист по управлению аэропортовой деятельностью сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзинба, рассказал Sputnik о том, как он, будучи юристом, решил связать свою жизнь с гражданской авиацией и о том, каким он видит будущее аэропорта. Sputnik - Саид, вы юрист по первому образованию, работали в Государственном таможенном комитете. А в 2022 году вы решили изменить свою жизнь и связать ее с авиацией, аэропортовой деятельностью. Почему вы приняли такое решение? - Идея поступления в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации не была спонтанной. В мае 2022 года Министерство экономики объявило открытый набор среди наших граждан, желающих поступить в высшие учебные заведения России в области гражданской авиации. На тот момент, как Вы отметили, у меня уже имелось высшее юридическое образование, был накоплен определенный опыт работы - по специальности в Министерстве финансов, а также в ГТК. Но хотелось проявить себя в чем-то новом. Узнав о такой возможности, я в первую очередь, изучил перечень специальностей для понимания того, что могло бы быть мне интересно. В итоге я остановил свой выбор на профиле "Управление аэропортовой деятельностью", и уже в августе 2022 года был зачислен в магистратуру. Хотел бы отметить, что правительство, а также Администрация президента Абхазии оказали мне поддержку с оплатой обучения. Фактически, я поступил в университет по целевому заказу, основной моей задачей было как можно достойнее представить нашу республику в ведущем вузе в области авиации. - Была ли у вас с детства мечта связать жизнь с авиацией? - Как таковой мечты, честно говоря, не было. Но перед глазами был пример старшего брата, который в 2007 году окончил университет по специальности "Авиационный менеджмент" и несколько лет работал в Миссии ООН в Демократической Республике Конго. Кроме того, я родился в творческой семье, мой отец был дирижером Государственной хоровой капеллы и Государственного симфонического оркестра. Он никогда не оказывал на меня давления по выбору профессии, но часто говорил, что каким бы делом человек ни занимался, успеха можно достичь только если вкладываешь в него всю свою душу и сердце. Поэтому чем бы я ни занимался, будь это юриспруденция или аэропортовая деятельность, я cтараюсь использовать именно творческий подход, трепетно относясь к делу, не проявляя и не терпя равнодушия. Пожалуй это самое главное качество, которое мне удалось перенять от отца. Приехав на учебу, я при возможности посещал балетные постановки, оперы, концерты симфонической музыки в Мариинском театре - в месте, где мой отец стажировался еще в конце 1970-х годах у прославленного дирижера Юрия Хатуевича Темирканова. - В 2022 году, когда вы поступали в магистратуру, в стране мало кто верил в то, что сухумский аэропорт заработает в ближайшее время. Как вы решились на такой шаг? И могли ли подумать, что спустя 2-3 года вы будете работать в сухумском аэропорту?- Действительно, тогда в нашем обществе были большие сомнения насчет реальности проекта по реконструкции аэропорта. Многие скептически к этому относились, поскольку этот вопрос поднимался не один раз, однако не получал дальнейшего развития. Понимая все риски, я все же решил попробовать открыть для себя новое направление для развития, стараясь не задумываться о том будет ли работать сухумский аэропорт к 2025 году или нет. К счастью, все сложилось удачно, после завершения обучения я был трудоустроен в международный аэропорт "Сухум" в предверии его официального открытия на должность руководителя отдела неавиационной коммерции и благодарен руководству аэропорта за доверие. - Какие эмоции испытывали когда узнали, что воздушная гавань Абхазии все-таки заработает спустя 32 года? - Была большая радость, но в то же время, конечно, чувствовалось волнение. Все-таки 32 года - это очень большой срок. К сожалению, многие представители старшего поколения, посвятившие свою жизнь авиации, не успели застать этот по истине исторический день. - С какими сложностями столкнулись еще будучи магистром? - Никаких сложностей не было, программа была насыщенной и интересной. Когда же в процессе обучения встал вопрос о выборе темы выпускной работы, ректорат университета одобрил тему: "Разработка концепции развития Международного аэропорта "Сухум" им.В.Г.Ардзинба". Аттестационная комиссия отметила особую практическую значимость работы, поскольку она стала первой, посвященной нашему аэропорту спустя тридцать с лишним лет его закрытия. Научным руководителем выступила доцент кафедры "Аэропортов и авиаперевозок", кандидат технических наук Елена Коникова, а рецензентом - первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Абхазии, кандидат экономических наук - Джансух Нанба. - Расскажите о своей работе, c чем она связана? - Моя работа связана с управлением и развитием всех видов коммерческой деятельности, не связанных с полетами: арендой, ритейлом и другими, включающими взаимодействие с арендаторами, анализ финансов, маркетинг, привлечение партнеров для повышения прибыльности и качества услуг. В 2023 и 2024 годах я проходил стажировки в сочинском аэропорту, а именно в Центре оперативного управления аэропортом и отделе развития неавиационной коммерции. Накопленные знания и навыки безусловно сыграли важную роль в процессе моей работы уже в самом сухумском аэропорту.Кстати, буквально несколько дней назад, как вы знаете, были открыты новые терминалы прилета и вылета. Аэропортом в настоящее время проводится открытый тендер по замещению торговых площадей. Подробная информация о перечне необходимых документов, площадях коммерческих объектов и зоне их расположения размещена на сайте аэропорта. Мы приглашаем абхазских предпринимателей принять в нем участие на условиях равной конкуренции. - Каким видите будущее аэропорта? - Хотелось бы верить, что в ближайшие годы мы выйдем на уровень пассажиропотока, сопоставимый с тем, что у нас был в советское время. Учитывая уникальное географическое расположение, у Сухумского аэропорта есть все предпосылки вернуть былое величие и совместно с нашими российскими коллегами мы будем прилагать все усилия для его дальнейшего развития.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/vyacheslav-ayba-muzykant-i-voin-1048833102.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251130/1059406030.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, интервью, авиация, сухумский аэропорт