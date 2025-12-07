"Хочется как в советское время": Саид Айба и его мечты о возрождении сухумского аэропорта
Генеральная Ассамблея ООН в 1996 году провозгласила 7 декабря Международным днем гражданской авиации.
Саид Айба, специалист по управлению аэропортовой деятельностью сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзинба, рассказал Sputnik о том, как он, будучи юристом, решил связать свою жизнь с гражданской авиацией и о том, каким он видит будущее аэропорта.
- Саид, вы юрист по первому образованию, работали в Государственном таможенном комитете. А в 2022 году вы решили изменить свою жизнь и связать ее с авиацией, аэропортовой деятельностью. Почему вы приняли такое решение?
- Идея поступления в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации не была спонтанной. В мае 2022 года Министерство экономики объявило открытый набор среди наших граждан, желающих поступить в высшие учебные заведения России в области гражданской авиации.
На тот момент, как Вы отметили, у меня уже имелось высшее юридическое образование, был накоплен определенный опыт работы - по специальности в Министерстве финансов, а также в ГТК. Но хотелось проявить себя в чем-то новом.
Узнав о такой возможности, я в первую очередь, изучил перечень специальностей для понимания того, что могло бы быть мне интересно. В итоге я остановил свой выбор на профиле "Управление аэропортовой деятельностью", и уже в августе 2022 года был зачислен в магистратуру.
Хотел бы отметить, что правительство, а также Администрация президента Абхазии оказали мне поддержку с оплатой обучения. Фактически, я поступил в университет по целевому заказу, основной моей задачей было как можно достойнее представить нашу республику в ведущем вузе в области авиации.
- Была ли у вас с детства мечта связать жизнь с авиацией?
- Как таковой мечты, честно говоря, не было. Но перед глазами был пример старшего брата, который в 2007 году окончил университет по специальности "Авиационный менеджмент" и несколько лет работал в Миссии ООН в Демократической Республике Конго.
Кроме того, я родился в творческой семье, мой отец был дирижером Государственной хоровой капеллы и Государственного симфонического оркестра. Он никогда не оказывал на меня давления по выбору профессии, но часто говорил, что каким бы делом человек ни занимался, успеха можно достичь только если вкладываешь в него всю свою душу и сердце.
Поэтому чем бы я ни занимался, будь это юриспруденция или аэропортовая деятельность, я cтараюсь использовать именно творческий подход, трепетно относясь к делу, не проявляя и не терпя равнодушия. Пожалуй это самое главное качество, которое мне удалось перенять от отца.
Приехав на учебу, я при возможности посещал балетные постановки, оперы, концерты симфонической музыки в Мариинском театре - в месте, где мой отец стажировался еще в конце 1970-х годах у прославленного дирижера Юрия Хатуевича Темирканова.
- В 2022 году, когда вы поступали в магистратуру, в стране мало кто верил в то, что сухумский аэропорт заработает в ближайшее время. Как вы решились на такой шаг? И могли ли подумать, что спустя 2-3 года вы будете работать в сухумском аэропорту?
- Действительно, тогда в нашем обществе были большие сомнения насчет реальности проекта по реконструкции аэропорта. Многие скептически к этому относились, поскольку этот вопрос поднимался не один раз, однако не получал дальнейшего развития. Понимая все риски, я все же решил попробовать открыть для себя новое направление для развития, стараясь не задумываться о том будет ли работать сухумский аэропорт к 2025 году или нет.
К счастью, все сложилось удачно, после завершения обучения я был трудоустроен в международный аэропорт "Сухум" в предверии его официального открытия на должность руководителя отдела неавиационной коммерции и благодарен руководству аэропорта за доверие.
- Какие эмоции испытывали когда узнали, что воздушная гавань Абхазии все-таки заработает спустя 32 года?
- Была большая радость, но в то же время, конечно, чувствовалось волнение. Все-таки 32 года - это очень большой срок. К сожалению, многие представители старшего поколения, посвятившие свою жизнь авиации, не успели застать этот по истине исторический день.
1 мая 2025 года - большой праздник не только для работников авиационной отрасли, но и для всей нашей страны.
- С какими сложностями столкнулись еще будучи магистром?
- Никаких сложностей не было, программа была насыщенной и интересной. Когда же в процессе обучения встал вопрос о выборе темы выпускной работы, ректорат университета одобрил тему: "Разработка концепции развития Международного аэропорта "Сухум" им.В.Г.Ардзинба".
Аттестационная комиссия отметила особую практическую значимость работы, поскольку она стала первой, посвященной нашему аэропорту спустя тридцать с лишним лет его закрытия. Научным руководителем выступила доцент кафедры "Аэропортов и авиаперевозок", кандидат технических наук Елена Коникова, а рецензентом - первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Абхазии, кандидат экономических наук - Джансух Нанба.
- Расскажите о своей работе, c чем она связана?
- Моя работа связана с управлением и развитием всех видов коммерческой деятельности, не связанных с полетами: арендой, ритейлом и другими, включающими взаимодействие с арендаторами, анализ финансов, маркетинг, привлечение партнеров для повышения прибыльности и качества услуг.
В 2023 и 2024 годах я проходил стажировки в сочинском аэропорту, а именно в Центре оперативного управления аэропортом и отделе развития неавиационной коммерции. Накопленные знания и навыки безусловно сыграли важную роль в процессе моей работы уже в самом сухумском аэропорту.
Кстати, буквально несколько дней назад, как вы знаете, были открыты новые терминалы прилета и вылета. Аэропортом в настоящее время проводится открытый тендер по замещению торговых площадей. Подробная информация о перечне необходимых документов, площадях коммерческих объектов и зоне их расположения размещена на сайте аэропорта. Мы приглашаем абхазских предпринимателей принять в нем участие на условиях равной конкуренции.
- Каким видите будущее аэропорта?
- Хотелось бы верить, что в ближайшие годы мы выйдем на уровень пассажиропотока, сопоставимый с тем, что у нас был в советское время. Учитывая уникальное географическое расположение, у Сухумского аэропорта есть все предпосылки вернуть былое величие и совместно с нашими российскими коллегами мы будем прилагать все усилия для его дальнейшего развития.
