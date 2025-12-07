https://sputnik-abkhazia.ru/20251207/match-pamyati-nikity-simonyana-proshel-v-moskve-1059590944.html
Матч памяти Никиты Симоняна прошел в Москве
Матч памяти Никиты Симоняна прошел в Москве
Никита Симонян - олимпийский чемпион по футболу, лучший бомбардир в истории "Спартака", начинал свою спортивную карьеру в Абхазии. 07.12.2025, Sputnik Абхазия
Матч памяти Никиты Симоняна прошел в Москве
Никита Симонян - олимпийский чемпион по футболу, лучший бомбардир в истории "Спартака", начинал свою спортивную карьеру в Абхазии.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Матч "Спартака" и "Динамо" в 18-м туре Российской премьер-лиги, который прошел 6 декабря в Москве, посвятили памяти Никиты Симоняна. Об этом сообщается в соцсетях "красно-белых".
Перед началом матча прошла торжественная церемония присвоения трибуне А домашнего стадиона "Спартака" имени знаменитого олимпийского чемпиона.
Команды вышли на поле в специальных футболках и с траурными повязками на руках. Перед стартовым свистком состоялась минута молчания.
Игра закончилась ничьей, со счетом 1:1. Она стала последней для обеих команд перед зимней паузой.
Никита Симонян - победитель Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР.
Он выступал за "Спартак" с 1949 по 1959 год, забил 160 голов, после этого долгие годы был тренером.
Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет.