Матч памяти Никиты Симоняна прошел в Москве

Матч памяти Никиты Симоняна прошел в Москве

Sputnik Абхазия

Никита Симонян - олимпийский чемпион по футболу, лучший бомбардир в истории "Спартака", начинал свою спортивную карьеру в Абхазии. 07.12.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Матч "Спартака" и "Динамо" в 18-м туре Российской премьер-лиги, который прошел 6 декабря в Москве, посвятили памяти Никиты Симоняна. Об этом сообщается в соцсетях "красно-белых".Команды вышли на поле в специальных футболках и с траурными повязками на руках. Перед стартовым свистком состоялась минута молчания.Игра закончилась ничьей, со счетом 1:1. Она стала последней для обеих команд перед зимней паузой.Никита Симонян - победитель Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР.Он выступал за "Спартак" с 1949 по 1959 год, забил 160 голов, после этого долгие годы был тренером. Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет.

