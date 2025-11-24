https://sputnik-abkhazia.ru/20251124/velikiy-futbolist-kak-nikitu-simonyana-vspominayut-v-abkhazii-1059259860.html

Великий футболист: как Никиту Симоняна вспоминают в Абхазии

Великий футболист: как Никиту Симоняна вспоминают в Абхазии

24 ноября на сотом году жизни скончался легендарный футболист московского "Спартака" Никита Симонян. Свою футбольную карьеру он начинал в Абхазии, играл за...

Никита Симонян удостоен множества государственных наград в Абхазии и России. Он — кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, а 10 октября ему присвоили звание "Герой Труда России".SputnikЛегендарная личность"Никита Симонян был легендарной личностью и великим футболистом", — сказал в интервью Sputnik Заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии Рафаэль Ампар, оценивая значимость игрока московского "Спартака"."В плане футбола однозначно для советского, европейского и мирового спорта он был серьезной фигурой. Очень хорошо, что он начинал у нас, еще совсем юным. Конечно, Симонян сыграл не так много за сухумское "Динамо", но так или иначе его футбольная биография начиналась именно здесь", — отметил он.В продолжение Ампар подчеркнул, что в Абхазии всегда гордились тем, что Симонян начинал свою карьеру футболиста в республике."Гордились и как футболистом, и как человеком, он был коммуникабельным, общительным, открытым, отзывчивым в вопросах помощи абхазскому футболу. Мы знаем, что родители его здесь похоронены, и он частенько старался приезжать сюда. Мы бывали поражены, что в таком почтенном возрасте Никита Павлович может приезжать сюда. Он ходил на "Брехаловку", со многими сухумчанами общался, был в очень теплых отношениях с Сергеем Васильевичем Багапш", — добавил Ампар.Говоря о достижениях Никиты Симоняна, он напомнил, что Симонян был чемпионом Олимпийских игр 1956 года, стал легендарным футболистом московского "Спартака", выступал за сборную СССР.Он добавил, что до последних своих дней Никита Симонян был предан футболу, работал в Российском футбольном союзе. Он пользовался неизменным уважением как болельщиков, так и спортивной общественности."Очень больно и горестно, что Никита Павлович покинул этот мир. Я приношу свои соболезнования семье и близким, всем его друзьям, но и, безусловно, всему советскому и нынешнему футболу", — сказал Ампар.Президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа также выразил соболезнования в связи с кончиной Никиты Симоняна."Он был звездой московского "Спартака" и всего Советского Союза. Самое важное для нас, что его спортивная карьера началась в Абхазии, в клубе "Динамо". Мы можем гордиться тем, что выходцы абхазского футбола становятся игроками, которые известны во всем мире", — отметил он.Логуа напомнил, что несколько лет назад Никита Симонян приезжал в республику, где его встречали на самом высоком уровне. Для нашей страны он был очень значимой фигурой, подчеркнул президент Федерации футбола Абхазии.Из биографии футболистаЗаслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер СССР и России Никита Симонян родился в 1926 году в Армавире, в 30-е годы его семья перебралась в Сухум, где и началась его футбольная карьера.Для поклонников футбола Никита Симонян ассоциируется с московским "Спартаком", в составе которого он добился наивысших результатов. В клубе он выступал на протяжении десяти лет, затем возглавлял команду в роли тренера. Со "Спартаком" Никита Симонян выиграл шесть чемпионатов и пять Кубков СССР, стал лучшим бомбардиром команды всех времен. На его счету 160 голов.При этом его футбольная карьера начиналась в Абхазии, где он прожил 16 лет, играл за сухумское "Динамо", показывая отличную игру. Московские "Крылья Советов", оценив его талант и потенциал, пригласили в свой состав. В 1946 году он начал выступать за "Крылья Советов", затем был переход в "Спартак".Несмотря на то что Симонян уехал в Москву еще в 40-е годы, он сохранял связь с Абхазией и относился к ней очень тепло. О том, как он занимался футболом в детстве, Симонян вспоминал в один из своих приездов в страну в 2017 году."В то время, когда мы были мальчишками, не было полей и прочего, а мы прослышали, что в Гулрыпше есть дикие поля, и более или менее ровные. Так вот, тогда электричек не было, и мы ездили в проходящих поездах, в тамбурах, там выходили, до изнеможения играли в футбол, обратно 12 километров шли пешком. И голодные были… Но по дороге питались в садах", — говорил прославленный футболист.Помимо того, что Симонян — одна из ярчайших звезд советского футбола, он добился выдающихся результатов в качестве главного тренера "Спартака".Под его руководством "Спартак" дважды становился чемпионом СССР в 1962 и 1969 годах, трижды — обладателем Кубка СССР: 1963, 1965 и 1971 годов, дважды — серебряным в 1963 и 1968 годах, и дважды — бронзовым призером чемпионата СССР в 1961 и 1970 годах, а в 1972 году был финалистом Кубка СССР.Никита Симонян - Он многократный чемпион СССР и обладатель Кубка СССР. Провел 20 матчей за сборную СССР и забил 10 голов. Чемпион Олимпийских игр 1956 года. Участник чемпионата мира 1958 года. У него множество наград - он был кавалером орденов "Ахьдз-Апша" II степени, "Трудового Красного Знамени", "Знака Почета", "Дружбы", "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Награжден орденом ФИФА "За заслуги перед футболом" и Рубиновым орденом УЕФА "За заслуги".В 2019 году Владимир Путин присвоил ему звание "Заслуженный работник физической культуры России", а в октябре 2025 года - звание "Героя труда".Никита Симонян до последних дней не бросал футбол - он занимал должности первого вице-президента Российского футбольного союза и председателя Технического комитета, входил в исполком РФС.

