Опубликован топ-10 отраслей в России с самым высоким спросом на персонал

Аналитики изучили собственную базу вакансий, выяснили, что больше всего вакансий опубликовано в сфере ритейла. 07.12.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Опубликована десятка отраслей, в которых активнее всего искали работников в России по итогам ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ SuperJob.Четвертое место заняла логистика и все, что связано с перевозками, в том числе грузовыми. На пятом месте два претендента - туризм и общественное питание.Шестую строчку заняла сфера связи, телекоммуникаций и IT, седьмую - доставка, восьмую - медицина и фармацевтика.Предпоследнее место в списке заняли услуги, ремонт и сервисное обслуживание, а на последнем - наука и образование.

