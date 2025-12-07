Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
30 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251207/opublikovan-top-10-otrasley-v-rossii-s-samym-vysokim-sprosom-na-personal-1059584621.html
Опубликован топ-10 отраслей в России с самым высоким спросом на персонал
Опубликован топ-10 отраслей в России с самым высоким спросом на персонал
Sputnik Абхазия
Аналитики изучили собственную базу вакансий, выяснили, что больше всего вакансий опубликовано в сфере ритейла. 07.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-07T13:25+0300
2025-12-07T13:25+0300
россия
работа
вакансии
экономика
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/1b/1032504395_0:197:2940:1851_1920x0_80_0_0_e6c2d3954ab26a3a1cca1a517a14dd9b.jpg
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Опубликована десятка отраслей, в которых активнее всего искали работников в России по итогам ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ SuperJob.Четвертое место заняла логистика и все, что связано с перевозками, в том числе грузовыми. На пятом месте два претендента - туризм и общественное питание.Шестую строчку заняла сфера связи, телекоммуникаций и IT, седьмую - доставка, восьмую - медицина и фармацевтика.Предпоследнее место в списке заняли услуги, ремонт и сервисное обслуживание, а на последнем - наука и образование.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240804/rossiya-v-iyune-stala-stranoy-s-samoy-nizkoy-bezrabotitsey-v-g20-1051878351.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/1b/1032504395_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_3aa0c03e9f8156633e8f2fc0adf300fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, работа, вакансии, экономика, новости
россия, работа, вакансии, экономика, новости

Опубликован топ-10 отраслей в России с самым высоким спросом на персонал

13:25 07.12.2025
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЦентр занятости населения в Новосибирске
Центр занятости населения в Новосибирске - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2025
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Аналитики изучили собственную базу вакансий, выяснили, что больше всего вакансий опубликовано в сфере ритейла.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Опубликована десятка отраслей, в которых активнее всего искали работников в России по итогам ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ SuperJob.
Первое место занял ритейл, второе - промышленность и производство, третье - строительство, проектирование и недвижимость.
Четвертое место заняла логистика и все, что связано с перевозками, в том числе грузовыми. На пятом месте два претендента - туризм и общественное питание.
Шестую строчку заняла сфера связи, телекоммуникаций и IT, седьмую - доставка, восьмую - медицина и фармацевтика.
Предпоследнее место в списке заняли услуги, ремонт и сервисное обслуживание, а на последнем - наука и образование.
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани - Sputnik Абхазия, 1920, 04.08.2024
Россия в июне стала страной с самой низкой безработицей в G20
4 августа 2024, 09:46
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0