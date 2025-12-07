https://sputnik-abkhazia.ru/20251207/opublikovan-top-10-otrasley-v-rossii-s-samym-vysokim-sprosom-na-personal-1059584621.html
Опубликован топ-10 отраслей в России с самым высоким спросом на персонал
Аналитики изучили собственную базу вакансий, выяснили, что больше всего вакансий опубликовано в сфере ритейла. 07.12.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Опубликована десятка отраслей, в которых активнее всего искали работников в России по итогам ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ SuperJob.Четвертое место заняла логистика и все, что связано с перевозками, в том числе грузовыми. На пятом месте два претендента - туризм и общественное питание.Шестую строчку заняла сфера связи, телекоммуникаций и IT, седьмую - доставка, восьмую - медицина и фармацевтика.Предпоследнее место в списке заняли услуги, ремонт и сервисное обслуживание, а на последнем - наука и образование.
2025
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Опубликована десятка отраслей, в которых активнее всего искали работников в России по итогам ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ SuperJob.
Первое место занял ритейл, второе - промышленность и производство, третье - строительство, проектирование и недвижимость.
Четвертое место заняла логистика и все, что связано с перевозками, в том числе грузовыми. На пятом месте два претендента - туризм и общественное питание.
Шестую строчку заняла сфера связи, телекоммуникаций и IT, седьмую - доставка, восьмую - медицина и фармацевтика.
Предпоследнее место в списке заняли услуги, ремонт и сервисное обслуживание, а на последнем - наука и образование.