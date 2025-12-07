https://sputnik-abkhazia.ru/20251207/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-8-dekabrya-1059584968.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 декабря

Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. В понедельник, 8 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.Прогноз погоды в городах и районах Абхазии:

