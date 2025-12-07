Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 декабря

https://sputnik-abkhazia.ru/20251207/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-8-dekabrya-1059584968.html
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления.
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. В понедельник, 8 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
Прогноз погоды в городах и районах Абхазии:
Сухум - температура воздуха ночью +7°С, днем +16°С.
Гагра - ночью +8°С, днем +17°С.
Пицунда - ночью +7°С, днем +16°С.
Гудаута - ночью +8°С, днем +16°С.
Новый Афон - ночью +8°С, днем +17°С.
Очамчыра - ночью +7°С, днем +14°С.
Гал - ночью +7°С, днем +15°С.
Ткуарчал - +4°С, днем +.12°С