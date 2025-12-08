https://sputnik-abkhazia.ru/20251208/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-9-dekabrya-1059609901.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 декабря
Sputnik Абхазия
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует барическое поле повышенного атмосферного давления. 08.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-08T17:31+0300
2025-12-08T17:31+0300
2025-12-08T17:32+0300
в абхазии
погода в абхазии
непогода
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/11/1051721187_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c7349aa7e3def211f7d2e19886a57c3.jpg
СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Во вторник, 9 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, местами туман.Ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды значительное, 3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Прогноз погоды в городах и районах Абхазии:Сухум – температура воздуха ночью +11°С, днем +16°С.Гагра – ночью +12°С, днем +17°С.Пицунда – ночью +10°С, днем +16°С.Гудаута – ночью +10°С, днем +16°С.Новый Афон – ночью +12°С, днем +17°С.Очамчыра – ночью +9°С, днем +15°С.Гал – ночью +9°С, днем +15°С.Ткуарчал – ночью +6°С, днем +11°С.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/11/1051721187_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e870bc2b50dd542a0d3d54ed0e383cb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии, непогода
погода в абхазии, непогода
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 декабря
17:31 08.12.2025 (обновлено: 17:32 08.12.2025)
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Во вторник, 9 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, местами туман.
Ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды значительное, 3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды в городах и районах Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +11°С, днем +16°С.
Гагра – ночью +12°С, днем +17°С.
Пицунда – ночью +10°С, днем +16°С.
Гудаута – ночью +10°С, днем +16°С.
Новый Афон – ночью +12°С, днем +17°С.
Очамчыра – ночью +9°С, днем +15°С.
Гал – ночью +9°С, днем +15°С.
Ткуарчал – ночью +6°С, днем +11°С.