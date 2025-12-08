Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 декабря

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Краснодартәи атәылаҿацәи руаажәларратә палатақәа аус еицырулоит: еилаҳкаауеит ишԥа
13:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Иарбан ԥҟарақәоу изықәныҟәатәу ашәарыцараан: аԥышәа змоу иҿцәажәара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Sputnik Аԥсны 11 шықәса ахыҵит: раԥхьатәи амш инаркны аус зуа рыҿцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Владислав Ардзинба: воспоминания соратника
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Предновогодний рост цен. Как избежать лишних трат?
14:34
14 мин
Актуальный комментарий
Абхазское вино: экспорт и новогодние предложения
14:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Sputnik Аԥсны 11 шықәса ахыҵит: раԥхьатәи амш инаркны аус зуа рыҿцәажәара
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как привить любовь к книгам? Советы от писательницы Анны Гончаровой
18:34
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Sputnik Аԥсны 11 шықәса ахыҵит: раԥхьатәи амш инаркны аус зуа рыҿцәажәара
21:04
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251208/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-9-dekabrya-1059609901.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 декабря
Sputnik Абхазия
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует барическое поле повышенного атмосферного давления. 08.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-08T17:31+0300
2025-12-08T17:32+0300
в абхазии
погода в абхазии
непогода
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/11/1051721187_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c7349aa7e3def211f7d2e19886a57c3.jpg
СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Во вторник, 9 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, местами туман.Ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды значительное, 3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Прогноз погоды в городах и районах Абхазии:Сухум – температура воздуха ночью +11°С, днем +16°С.Гагра – ночью +12°С, днем +17°С.Пицунда – ночью +10°С, днем +16°С.Гудаута – ночью +10°С, днем +16°С.Новый Афон – ночью +12°С, днем +17°С.Очамчыра – ночью +9°С, днем +15°С.Гал – ночью +9°С, днем +15°С.Ткуарчал – ночью +6°С, днем +11°С.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/11/1051721187_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e870bc2b50dd542a0d3d54ed0e383cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
погода в абхазии, непогода
погода в абхазии, непогода

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 декабря

17:31 08.12.2025 (обновлено: 17:32 08.12.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукНабережная города Очамчыра
Набережная города Очамчыра - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Во вторник, 9 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, местами туман.
Ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды значительное, 3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды в городах и районах Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +11°С, днем +16°С.
Гагра – ночью +12°С, днем +17°С.
Пицунда – ночью +10°С, днем +16°С.
Гудаута – ночью +10°С, днем +16°С.
Новый Афон – ночью +12°С, днем +17°С.
Очамчыра – ночью +9°С, днем +15°С.
Гал – ночью +9°С, днем +15°С.
Ткуарчал – ночью +6°С, днем +11°С.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0