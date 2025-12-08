https://sputnik-abkhazia.ru/20251208/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-9-dekabrya-1059609901.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 декабря

Sputnik Абхазия

Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует барическое поле повышенного атмосферного давления. 08.12.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Во вторник, 9 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, местами туман.Ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды значительное, 3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Прогноз погоды в городах и районах Абхазии:Сухум – температура воздуха ночью +11°С, днем +16°С.Гагра – ночью +12°С, днем +17°С.Пицунда – ночью +10°С, днем +16°С.Гудаута – ночью +10°С, днем +16°С.Новый Афон – ночью +12°С, днем +17°С.Очамчыра – ночью +9°С, днем +15°С.Гал – ночью +9°С, днем +15°С.Ткуарчал – ночью +6°С, днем +11°С.

