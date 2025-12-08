Абхазия
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии с 8 по 14 декабря
СУХУМ, 8 дек – Sputnik. В течение новой рабочей недели, с 8 по 14 декабря, ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха погода будет неустойчивой, местами кратковременные осадки, в пятницу и на выходных возможен дождь разной интенсивности, гроза, местами туман, изморось. В предгорьях и горах дождь со снегом, снег. Атмосферное давление нестабильное. Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла. Температура морской воды от +14°С до 13°С.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды в Абхазии с 8 по 14 декабря

17:48 08.12.2025 (обновлено: 17:53 08.12.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукРассвет на озере Скурча
Рассвет на озере Скурча - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться между теплым сектором южного циклона и юго-западной периферией холодного сибирского антициклона.
СУХУМ, 8 дек – Sputnik. В течение новой рабочей недели, с 8 по 14 декабря, ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха погода будет неустойчивой, местами кратковременные осадки, в пятницу и на выходных возможен дождь разной интенсивности, гроза, местами туман, изморось. В предгорьях и горах дождь со снегом, снег.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 9 до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Температура морской воды от +14°С до 13°С.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
0