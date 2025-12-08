https://sputnik-abkhazia.ru/20251208/prognoz-pogody-v-abkhazii-s-8-po-14-dekabrya-1059610352.html

Прогноз погоды в Абхазии с 8 по 14 декабря

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться между теплым сектором южного циклона и юго-западной периферией холодного сибирского антициклона.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. В течение новой рабочей недели, с 8 по 14 декабря, ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха погода будет неустойчивой, местами кратковременные осадки, в пятницу и на выходных возможен дождь разной интенсивности, гроза, местами туман, изморось. В предгорьях и горах дождь со снегом, снег. Атмосферное давление нестабильное. Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла. Температура морской воды от +14°С до 13°С.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

