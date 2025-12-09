https://sputnik-abkhazia.ru/20251209/bolee-120-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1059615932.html

Более 120 украинских дронов сбили над Россией за ночь

Более 120 украинских дронов сбили над Россией за ночь

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 09.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-09T09:00+0300

2025-12-09T09:00+0300

2025-12-09T09:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053142609_0:7:3156:1782_1920x0_80_0_0_68198664f3a981257ea3dce3ebdd0406.jpg

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Средствами ПВО за ночь над Россией сбит 121 украинский дрон, сообщили в Минобороны РФ.Основная атака пришлась на Белгородскую область, там уничтожили 49 БпЛА.Над Крымом сбили 22 дрона, над Рязанской областью десять, над Воронежской - девять.Восемь беспилотников уничтожили над Каспийским морем, по пять - над Ростовской областью и Калмыкией, четыре - над Нижегородской областью, три - над Липецкой.Два дрона сбили над Курской областью и Краснодарским краем, по 1 — над Брянской и Тульской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251203/svo-dobropole-plyus-700-kv-km-i-drugie-itogi-noyabrya-1059467410.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, министерство обороны рф