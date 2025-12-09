https://sputnik-abkhazia.ru/20251209/bolee-120-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1059615932.html
Более 120 украинских дронов сбили над Россией за ночь
09.12.2025
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Средствами ПВО за ночь над Россией сбит 121 украинский дрон, сообщили в Минобороны РФ.Основная атака пришлась на Белгородскую область, там уничтожили 49 БпЛА.Над Крымом сбили 22 дрона, над Рязанской областью десять, над Воронежской - девять.Восемь беспилотников уничтожили над Каспийским морем, по пять - над Ростовской областью и Калмыкией, четыре - над Нижегородской областью, три - над Липецкой.Два дрона сбили над Курской областью и Краснодарским краем, по 1 — над Брянской и Тульской областями.
