Более 120 украинских дронов сбили над Россией за ночь

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Краснодартәи атәылаҿацәи руаажәларратә палатақәа аус еицырулоит: еилаҳкаауеит ишԥа
13:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Иарбан ԥҟарақәоу изықәныҟәатәу ашәарыцараан: аԥышәа змоу иҿцәажәара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Sputnik Аԥсны 11 шықәса ахыҵит: раԥхьатәи амш инаркны аус зуа рыҿцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Владислав Ардзинба: воспоминания соратника
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Предновогодний рост цен. Как избежать лишних трат?
14:34
14 мин
Актуальный комментарий
Абхазское вино: экспорт и новогодние предложения
14:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Sputnik Аԥсны 11 шықәса ахыҵит: раԥхьатәи амш инаркны аус зуа рыҿцәажәара
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как привить любовь к книгам? Советы от писательницы Анны Гончаровой
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Sputnik Аԥсны 11 шықәса ахыҵит: раԥхьатәи амш инаркны аус зуа рыҿцәажәара
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как привить любовь к книгам? Советы от писательницы Анны Гончаровой
21:34
26 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20251209/bolee-120-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1059615932.html
Более 120 украинских дронов сбили над Россией за ночь
Более 120 украинских дронов сбили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 09.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-09T09:00+0300
2025-12-09T09:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053142609_0:7:3156:1782_1920x0_80_0_0_68198664f3a981257ea3dce3ebdd0406.jpg
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Средствами ПВО за ночь над Россией сбит 121 украинский дрон, сообщили в Минобороны РФ.Основная атака пришлась на Белгородскую область, там уничтожили 49 БпЛА.Над Крымом сбили 22 дрона, над Рязанской областью десять, над Воронежской - девять.Восемь беспилотников уничтожили над Каспийским морем, по пять - над Ростовской областью и Калмыкией, четыре - над Нижегородской областью, три - над Липецкой.Два дрона сбили над Курской областью и Краснодарским краем, по 1 — над Брянской и Тульской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251203/svo-dobropole-plyus-700-kv-km-i-drugie-itogi-noyabrya-1059467410.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053142609_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_3fc34251a025d582ed1cc063239e639d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Более 120 украинских дронов сбили над Россией за ночь

09:00 09.12.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Средствами ПВО за ночь над Россией сбит 121 украинский дрон, сообщили в Минобороны РФ.
Основная атака пришлась на Белгородскую область, там уничтожили 49 БпЛА.
Над Крымом сбили 22 дрона, над Рязанской областью десять, над Воронежской - девять.
Восемь беспилотников уничтожили над Каспийским морем, по пять - над Ростовской областью и Калмыкией, четыре - над Нижегородской областью, три - над Липецкой.
Два дрона сбили над Курской областью и Краснодарским краем, по 1 — над Брянской и Тульской областями.
Боевая стрельба РСЗО Торнадо-Г и пушек Гиацинт в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 03.12.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: Доброполье, плюс 700 квадратных километров и другие итоги ноября
3 декабря, 10:10
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0