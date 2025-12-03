Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: Доброполье, плюс 700 квадратных километров и другие итоги ноября
СВО: Доброполье, плюс 700 квадратных километров и другие итоги ноября
Sputnik Абхазия
Верховный Главнокомандующий ВС России Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск в зоне СВО 03.12.2025
Тактическое, технологическое и огневое превосходство Вооруженных сил России, методичное давление по всей линии фронта принесли ожидаемый результат: ускорение наступательной операции, освобождение от противника в ноябре более 700 квадратных километров территории, десятков населенных пунктов, включая города Волчанск и Покровск/Красноармейск, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, командующие группировками войск "Центр" и "Восток" – Валерий Солодчук и Андрей Иванаев – доложили о полном освобождении городов Волчанск и Покровск/Красноармейск, важного населенного пункта Доброполье, а также о боях в городах Степногорск, Гуляйполе, Мирноград, Константиновка, Лиман и Северск.Наиболее успешными в ноябре признаны действия группировки войск "Восток", которая огнем и маневром освободила от противника 360 квадратных километров территории Днепропетровской и Запорожской областей. Владимир Путин поблагодарил командование и личный состав за успехи на фронте, поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым на зимний период. И на Западе сразу поняли: при отказе Киева/НАТО от мирного соглашения, украинскую армию ждет очень суровая зима 2025 – 2026 годов. Здесь важно понимать: затянувшееся в Европе "редактирование" условий мира не изменит стратегических целей российской СВО, реальности на поле боя."Восточный экспресс" не снижает скорости – подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части Гуляйполя. По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки подразделения группировки войск "Восток" в Запорожье нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах Гуляйполя и Зализничного. Поселок городского типа Зализничное интересен тем, что находится на единственной оставшейся линии снабжения гуляйпольского гарнизона противника (автодорога ТО814 из Орехова). Это – блокада, и необратимое формирование очередного "котла" для ВСУ.Агентство France-Presse (AFP) и Американский аналитический центр ISW заметили: в ноябре Российская армия достигла крупнейшего продвижения на фронте за последний год, освободив 701 кв. км территории. Второй результат с начала СВО, уступающий по масштабу только продвижению российских войск в начале 2022 года. Наглядное подтверждение доминирования, стратегической инициативы РФ.Начало горячей зимыРоссийские войска в ноябре заметно активизировались на Херсонском направлении. Плотнее прикрыли "котлы" в Покровске и Купянске. Совершили оперативный прорыв в Запорожье. Взяли в "клещи" Северск. Начали громить ВСУ в городах Константиновка и Доброполье. Российская наступательная операция развивается с ускорением и необходимым "запасом прочности".Аналитики ISW (американского Института изучения войны) вынужденно признали: Москва демонстрирует способность "добиваться стратегических целей без резонансных прорывов – последовательно, методично, с прицелом на долгосрочный результат… Тактикой изматывания, численным и огневым превосходством, системным давлением по всей линии фронта". С другой стороны, ВСУ в условиях "истощения" постепенно теряют территорию. В такой войне Западу "крыть" нечем, и Зеленский может рассчитывать лишь на пустые обещания. Глава МИД Германии Вадефуль осознал: для мирного соглашения Киеву придется пойти на "болезненные уступки".Неслучайно в ноябре активизировалось миротворческая миссия президента США Дональда Трампа. Однако и здесь Европа унижена, обижена, уязвлена. Возможности и влияние ЕС ограничены уже потраченными на войну 209 млрд долларов. Европа не может диктовать условия. Агентство Reuters 2 декабря сообщило: "Европа опасается, что соглашение, достигнутое усилиями США, не ослабит Россию и не приведет к должному наказанию, как ожидали европейские правительства. Вероятное восстановление экономических отношений между США и Россией поможет укрепить Российскую армию, и дать ей новые ресурсы… США, под руководством Трампа, явно ориентированы на восстановление деловых отношений с Москвой в постконфликтный период".В Кремле 2 декабря состоялась встреча российского президента Владимира Путина и американского спецпосланника Стива Уиткофа – США официально представили свой вариант мирного плана. Диалог Москвы и Вашингтона выходит на новый уровень, абстрактных рассуждений становится меньше. Возможно, завершение украинского конфликта (прокси-войны Запада с Россией) ближе, чем кажется. И это дипломатическое ускорение также является итогом российской наступательной операции в ноябре.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Верховный Главнокомандующий ВС России Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск в зоне СВО
Тактическое, технологическое и огневое превосходство Вооруженных сил России, методичное давление по всей линии фронта принесли ожидаемый результат: ускорение наступательной операции, освобождение от противника в ноябре более 700 квадратных километров территории, десятков населенных пунктов, включая города Волчанск и Покровск/Красноармейск, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, командующие группировками войск "Центр" и "Восток" – Валерий Солодчук и Андрей Иванаев – доложили о полном освобождении городов Волчанск и Покровск/Красноармейск, важного населенного пункта Доброполье, а также о боях в городах Степногорск, Гуляйполе, Мирноград, Константиновка, Лиман и Северск.
Наиболее успешными в ноябре признаны действия группировки войск "Восток", которая огнем и маневром освободила от противника 360 квадратных километров территории Днепропетровской и Запорожской областей. Владимир Путин поблагодарил командование и личный состав за успехи на фронте, поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым на зимний период.
И на Западе сразу поняли: при отказе Киева/НАТО от мирного соглашения, украинскую армию ждет очень суровая зима 2025 – 2026 годов. Здесь важно понимать: затянувшееся в Европе "редактирование" условий мира не изменит стратегических целей российской СВО, реальности на поле боя.
Отработка боевого слаживания военнослужащими 8-й разведывательной штурмовой бригады добровольческого корпуса Южной группировки войск в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2025
СВО: Волчанск освобожден от бандеровцев
Вчера, 10:06
"Восточный экспресс" не снижает скорости – подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части Гуляйполя. По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки подразделения группировки войск "Восток" в Запорожье нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах Гуляйполя и Зализничного. Поселок городского типа Зализничное интересен тем, что находится на единственной оставшейся линии снабжения гуляйпольского гарнизона противника (автодорога ТО814 из Орехова). Это – блокада, и необратимое формирование очередного "котла" для ВСУ.
Агентство France-Presse (AFP) и Американский аналитический центр ISW заметили: в ноябре Российская армия достигла крупнейшего продвижения на фронте за последний год, освободив 701 кв. км территории. Второй результат с начала СВО, уступающий по масштабу только продвижению российских войск в начале 2022 года. Наглядное подтверждение доминирования, стратегической инициативы РФ.

Начало горячей зимы

Российские войска в ноябре заметно активизировались на Херсонском направлении. Плотнее прикрыли "котлы" в Покровске и Купянске. Совершили оперативный прорыв в Запорожье. Взяли в "клещи" Северск. Начали громить ВСУ в городах Константиновка и Доброполье. Российская наступательная операция развивается с ускорением и необходимым "запасом прочности".
Работа РСЗО Град в зоне проведения СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 28.11.2025
СВО: российские войска уничтожают позиции ВСУ в Константиновке
28 ноября, 10:15
Аналитики ISW (американского Института изучения войны) вынужденно признали: Москва демонстрирует способность "добиваться стратегических целей без резонансных прорывов – последовательно, методично, с прицелом на долгосрочный результат… Тактикой изматывания, численным и огневым превосходством, системным давлением по всей линии фронта". С другой стороны, ВСУ в условиях "истощения" постепенно теряют территорию. В такой войне Западу "крыть" нечем, и Зеленский может рассчитывать лишь на пустые обещания. Глава МИД Германии Вадефуль осознал: для мирного соглашения Киеву придется пойти на "болезненные уступки".
Неслучайно в ноябре активизировалось миротворческая миссия президента США Дональда Трампа. Однако и здесь Европа унижена, обижена, уязвлена. Возможности и влияние ЕС ограничены уже потраченными на войну 209 млрд долларов. Европа не может диктовать условия. Агентство Reuters 2 декабря сообщило: "Европа опасается, что соглашение, достигнутое усилиями США, не ослабит Россию и не приведет к должному наказанию, как ожидали европейские правительства. Вероятное восстановление экономических отношений между США и Россией поможет укрепить Российскую армию, и дать ей новые ресурсы… США, под руководством Трампа, явно ориентированы на восстановление деловых отношений с Москвой в постконфликтный период".
В Кремле 2 декабря состоялась встреча российского президента Владимира Путина и американского спецпосланника Стива Уиткофа – США официально представили свой вариант мирного плана. Диалог Москвы и Вашингтона выходит на новый уровень, абстрактных рассуждений становится меньше. Возможно, завершение украинского конфликта (прокси-войны Запада с Россией) ближе, чем кажется. И это дипломатическое ускорение также является итогом российской наступательной операции в ноябре.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: российский штурм укрепрайона ВСУ в Гуляйполе
25 ноября, 10:35
