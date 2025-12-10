Абхазия
СУХУМ, 10 дек – Sputnik. В четверг, 11 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами дождь разной интенсивности, гроза. В горах дождь со снегом.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 декабря

18:37 10.12.2025
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать юго-западная периферия холодного сибирского антициклона.
СУХУМ, 10 дек – Sputnik. В четверг, 11 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами дождь разной интенсивности, гроза. В горах дождь со снегом.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
0