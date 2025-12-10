https://sputnik-abkhazia.ru/20251210/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-11-dekabrya-1059649002.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 декабря

Sputnik Абхазия

Погоду на территории черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать юго-западная периферия холодного сибирского антициклона. 10.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-10T18:37+0300

2025-12-10T18:37+0300

2025-12-10T18:37+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/11/1053417009_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_d79ec223e9a94c99022cc9bb2385d7a6.jpg

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. В четверг, 11 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами дождь разной интенсивности, гроза. В горах дождь со снегом.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии