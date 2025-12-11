https://sputnik-abkhazia.ru/20251211/na-strazhe-interesov-abkhazii-sokratu-dzhindzholiya-ispolnilos-88-let-1059677270.html

На страже интересов Абхазии: Сократу Джинджолия исполнилось 88 лет

Общественно-политическому деятелю Абхазии, одной из ключевых фигур национально-освободительного движения абхазского народа Сократу Джинджолия исполнилось 88... 11.12.2025, Sputnik Абхазия

SputnikСократ Джинджолия родился 11 декабря 1937 года в селе Агубедиа Очамчырского района. Он окончил факультет русского языка и литературы Сухумского педагогического института. После учебы и армии он сначала работал на Ткуарчалской ГРЭС. А в 1967 году Джиндолия избирают секретарем Ткуарчалского горсовета. С 1985 года он стал работать в Ткуарчалском горкоме КПСС, заведовал отделом агитации и пропаганды. А с 1988 по 1992 год был главным редактором газеты "Ткварчельский горняк". На страже интересов Абхазии В 90-е годы ХХ века Сократ Джинджолия становится одной из ключевых фигур национально-освободительного движения. Как отмечала в одном из интервью общественно-политический деятель Абхазии Нателла Акаба, Сократ Рачевич всегда стоял на страже интересов страны. В 1991 году Сократа Джинджолия избирают депутатом Верховного Совета. Уже через год в Абхазии начинается Отечественная война народа Абхазии. Джинджолия становится одним из главных соратников председателя Верховного Совета Владислава Ардзинба. Сам Джинджолия позже вспоминал, что если бы Ардзинба в тот период не возглавил страну, то сегодня не было бы ее этнических жителей – абхазов. "Ардзинба хотел услышать мнение каждого. Для него это было важно, потому что это укрепляло его веру в то, что он прав, в то, что нужно сопротивляться. Сегодня, спустя два десятилетия, часто задаешься вопросом, что было бы с нами, если бы в тот период нашим руководителем был бы кто-то другой? Ответ ясен, нас просто не было бы", – считает Джинджолия. Голос Абхазии за рубежом В 1993 году Сократ Джинджолия был назначен премьер-министром. Он сыграл ключевую роль в создании в мае 1993 года Министерства иностранных дел Абхазии. Позже он возглавил ведомство, руководил им до 1994 года. Как отмечал сам Сократ Рачевич в интервью Абхазскому телевидению, дипломатическая работа велась еще задолго до создания профильного ведомства. "Прежде всего, самым главным нашим дипломатом был Владислав Григорьевич Ардзинба. Потом были выступления депутатов Парламента как на местном телевидении, так и на иностранном. Были поездки за границу, в том числе в Соединенные Штаты Америки, в Великобританию. Все это было самой настоящей дипломатической работой", – подчеркивал Джинджолия. С 1994 по 2002 год Сократ Рачевич был спикером Народного Собрания Абхазии, сейчас он член Общественной палаты."Он старше всех, и к нему все очень прислушиваются, потому что он всегда находит самые мудрые решения. Его слово у всех обязательно пользуется авторитетом, потому что его все очень уважают", – отметила Нателла Акаба. В 2022 году Джинджолия был награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени.

