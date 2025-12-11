Абхазия
СУХУМ, 11 дек – Sputnik. В пятницу, 12 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, до второй половины дня местами дождь разной интенсивности, возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер, слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 декабря

18:31 11.12.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукКапли дождя на стекле
Капли дождя на стекле - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием фронта южного циклона и смены воздушных масс.
СУХУМ, 11 дек – Sputnik. В пятницу, 12 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, до второй половины дня местами дождь разной интенсивности, возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер, слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум - температура воздуха ночью + 9°С, днем +12°С
Гагра - ночью +10°С, днем +13°С.
Пицунда - ночью +9°С, днем +11°С.
Гудаута - ночью +9°С, днем +11°С.
Новый Афон - ночью +10°С, днем+13°С.
Очамчыра - ночью +7°С, днем +10°С.
Гал - ночью +7°С, днем +10°С.
Ткуарчал - ночью +4°С, днем +8°С.
