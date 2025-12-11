https://sputnik-abkhazia.ru/20251211/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-12-dekabrya-1059675795.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием фронта южного циклона и смены воздушных масс. 11.12.2025, Sputnik Абхазия
Погода в городах и районах Абхазии:
СУХУМ, 11 дек – Sputnik. В пятницу, 12 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, до второй половины дня местами дождь разной интенсивности, возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер, слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум - температура воздуха ночью + 9°С, днем +12°С
Гагра - ночью +10°С, днем +13°С.
Пицунда - ночью +9°С, днем +11°С.
Гудаута - ночью +9°С, днем +11°С.
Новый Афон - ночью +10°С, днем+13°С.
Очамчыра - ночью +7°С, днем +10°С.
Гал - ночью +7°С, днем +10°С.
Ткуарчал - ночью +4°С, днем +8°С.