Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 декабря

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием фронта южного циклона и смены воздушных масс.

2025-12-11

2025-12-11T18:31+0300

2025-12-11T18:31+0300

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. В пятницу, 12 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, до второй половины дня местами дождь разной интенсивности, возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер, слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

