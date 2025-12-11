СВО: разгром северской "фортеции" ВСУ приближает освобождение Славянска

Абхазия
Ашьыжь Спутник аҿы
Утро на Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Иактуалтәу ахҳәаа
Арккаратә проект "Адырра. Аԥхьахә": Ҵәыџьба еиҭеиҳәеит иусумҭа залкаахаз
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Иарбан ԥшшәқәоу актуалра змоу 2026-тәи ашықәс азы: амодельер лыҿцәажәара
Ажәабжьқәа 13:30
Иактуалтәу ахҳәаа
"Аԥсуа спелеологиа аҿиара аҭоурых": аҳаԥқәа ирызкыз аҭҵаарадырратә конференциа хыркәшоуп
Иактуалтәу ахҳәаа
Асахьаҭыхыҩцәа реидгыла афонд хаҭәаахеит: Арсалиаԥҳа еиҭалҳәеит аусумҭа аҭоурых
Новости 14.00
Посредник
Грипп и ОРВИ: прогнозы, вакцинация, статистика от главы СЭС
Актуальный комментарий
Кто и как восстанавливает Бедийский храм
Новости 14.30
Такие обстоятельства
О чем "шумит" абхазская молодежь? Интенсив для тех, кто любит снимать в соцсети
Ажәабжьқәа
Хра злоу ахҭысқәа
Азанааҭхырхарҭатә цәыргақәҵа ашколхәыҷқәа рзы: Гындиа иҿцәажәара
Иактуалтәу ахҳәаа
Очамчыра Ашықәс ҿыц рышԥаҽазыҟарҵои: еилаҳкаауеит араион ахадара рҿы
Иактуалтәу ахҳәаа
Асахьаҭыхыҩцәа реидгыла афонд хаҭәаахеит: Арсалиаԥҳа еиҭалҳәеит аусумҭа аҭоурых
Новости
Радио
Кадастровые сделки по-старому. Поправки в закон прокомментировал депутат
Посредник
Грипп и ОРВИ: прогнозы, вакцинация, статистика от главы СЭС
Ажәабжьқәа
Хра злоу ахҭысқәа
Азанааҭхырхарҭатә цәыргақәҵа ашколхәыҷқәа рзы: Гындиа иҿцәажәара
Иактуалтәу ахҳәаа
Очамчыра Ашықәс ҿыц рышԥаҽазыҟарҵои: еилаҳкаауеит араион ахадара рҿы
Иактуалтәу ахҳәаа
Асахьаҭыхыҩцәа реидгыла афонд хаҭәаахеит: Арсалиаԥҳа еиҭалҳәеит аусумҭа аҭоурых
Новости
Радио
Кадастровые сделки по-старому. Поправки в закон прокомментировал депутат
Посредник
Грипп и ОРВИ: прогнозы, вакцинация, статистика от главы СЭС
Ашьыжь Спутник аҿы
Утро на Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Хра злоу ахҭысқәа
Афымцамч ахәшәаразы альготақәа ҿыц шьақәырӷәӷәахоит ашықәс нҵәаанӡа: ихьыԥшым агәаанагара
Иактуалтәу ахҳәаа
Ақыҭанхамҩатә дгьылқәа даҽа категориақәак рахь риамгаразы аҿҳәара инахоуп: адепутат ихҳәаа
Ажәабжьқәа 13:30
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Атеатртә менеџьерцәа рфестиваль мҩаԥысит Москва: алахәыла иҿцәажәара
Иактуалтәу ахҳәаа
Афонтәи аҳаԥы иазкны иреиӷьу аусумҭақәа алкаауп: "Аԥснымедиа" ажурналист лыҿцәажәара
Новости 14.00
Главный четверг
Собрание Гудаутского района: новые люди, комиссии, задачи
Новости 14.30
Радио
Кадастровые сделки по-старому. Поправки в закон прокомментировал депутат
Такие обстоятельства
Новый год в Абхазии! Предложения и спрос на турсезон
Ажәабжьқәа
Новости
Главные темы
ВчераСегодня
К эфиру
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Северск 9 декабря полностью перешел под контроль российских войск, оборонявшая город "элитная" 81-я аэромобильная бригада ВСУ разгромлена, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Российские войска эффективно использовали тактику огневого вала, овладели Северском и завершают зачистку от противника западных городских окраин. Падение очередной "фортеции" ВСУ подтвердили в Госдуме РФ, в Верховной раде Украины и даже в Германии. Освобождение Северска ломает линию фронта, ускоряет российскую наступательную операцию на славянском направлении.Западнее российские войска совершили прорыв со стороны населенных пунктов Дробышево и Ямполь и практически полностью контролируют город Лиман, расположенный в 15 км к северо-востоку от Славянска. Напомню, Славянско-Краматорская агломерация – крупнейший укрепрайон противника в Донбассе. Битва будет ожесточенная – киевский режим бросит сюда все резервы, которые удастся собрать гестаповскими методами на подконтрольной территории.Верховный бандеровец Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский упорно не желают признавать системное поражение на нескольких участках фронта. Украинский депутат Марьяна Безуглая вчера констатировала: "Город Северск фактически занят россиянами. Командование скрывает и лжет". Разумеется, такая ложь – во благо Российской армии, которая в обозримой перспективе нацелена на продолжение активных боевых действий.Никто не переоценивает возможности дипломатического урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин 9 декабря заявил, что американский мирный план можно использовать как платформу для выработки окончательного соглашения, и акцентировал: "Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции".Неконструктивное развитие/восприятие ситуации в Европе подтверждает: вероятный мир станет надежным только в результате очевидного и безусловного стратегического поражения ВСУ и НАТО на поле боя.Стратегия "тянуть кiта за хвост"Киевский режим и Европа в лице лидеров Британии, Германии, Франции считают мирный проект США чрезвычайно "пророссийским". Поэтому медлят, и разрабатывают альтернативный антироссийский план мира, в котором позиция Москвы практически не учитывается. В этой "картине будущего" США по-прежнему поставляют Киеву оружие, Пентагон обеспечивает данными разведки и космической связью украинскую армию численностью 800 тысяч "штыков", это больше, чем армии Британии, Франции, Германии вместе взятые, Запорожская АЭС "уходит" на Запад, а Украина – в ЕС, и когда-нибудь – в НАТО. Кроме того, будущий украинский суверенитет защищен от права вето РФ, а замороженные активы России – справедливо украдены "на восстановление". Делается все, чтобы в ближайшие годы прокси-война продолжалась, но есть нюанс – Российская армия ускоренно освобождает города в Донбассе, Запорожской и Харьковской областях. Зарубежная военная помощь Украине упала до минимального с 2022 года уровня, и в этом сквозит обреченность. Вероятно, в 2026 году американский план мира в европейских столицах покажется не таким уж пророссийским, а диспозиция ВСУ и НАТО – еще более разгромной и унизительной.В декабре Киев отчаянно опровергает успехи Российской армии и тревожно ожидает открытия нового российского фронта. Ежесуточно направляет до 80 процентов ударных БпЛА дальнего действия в Брянскую область, где якобы формируется этот "резервный фронт". Генштаб ВСУ тревожит также вероятное российское форсирование Днепра в районе Херсона. Реальность боевых действий такова, что киевская пропаганда не поможет – материальные ресурсы ВСУ и НАТО на исходе.Американцы видят эффективность российской "стратегии истощения". Журнал The American Conservative 10 декабря констатировал: "Почти четыре года войны не были войной за быстрое продвижение по территории. Это была война за истощение украинского вооружения и войск до тех пор, пока они не… рухнут под натиском постоянно растущей российской мощи. Независимо от того, займет это недели, месяцы или годы". Стратегическое поражение "украинского проекта" настолько очевидно, что Вашингтон прямо предлагает Европе "найти способ, позволяющий Украине… принять условия, продиктованные реальностью, и прекратить войну, которая не изменит ничего, кроме числа жертв".Россия готова продолжить и завершить денацификацию и демилитаризацию Украины за столом переговоров или на поле боя, но со временем пространство для компромиссов просто исчезнет. Побежденные в войне традиционно подписывают акт капитуляции, а не мирный договор с гарантиями безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
россия
украина
СВО: разгром северской "фортеции" ВСУ приближает освобождение Славянска

09:00 11.12.2025 (обновлено: 10:48 11.12.2025)
Александр Хроленко
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Все материалы
Северск 9 декабря полностью перешел под контроль российских войск, оборонявшая город "элитная" 81-я аэромобильная бригада ВСУ разгромлена, пишет военный эксперт Александр Хроленко.

Близок к освобождению и соседний город Лиман, крупный железнодорожный узел на севере Донбасса. Зима становится по-настоящему жаркой и обещает новые решающие битвы на славянском направлении.

Российские войска эффективно использовали тактику огневого вала, овладели Северском и завершают зачистку от противника западных городских окраин. Падение очередной "фортеции" ВСУ подтвердили в Госдуме РФ, в Верховной раде Украины и даже в Германии. Освобождение Северска ломает линию фронта, ускоряет российскую наступательную операцию на славянском направлении.
Западнее российские войска совершили прорыв со стороны населенных пунктов Дробышево и Ямполь и практически полностью контролируют город Лиман, расположенный в 15 км к северо-востоку от Славянска. Напомню, Славянско-Краматорская агломерация – крупнейший укрепрайон противника в Донбассе. Битва будет ожесточенная – киевский режим бросит сюда все резервы, которые удастся собрать гестаповскими методами на подконтрольной территории.
Верховный бандеровец Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский упорно не желают признавать системное поражение на нескольких участках фронта. Украинский депутат Марьяна Безуглая вчера констатировала: "Город Северск фактически занят россиянами. Командование скрывает и лжет". Разумеется, такая ложь – во благо Российской армии, которая в обозримой перспективе нацелена на продолжение активных боевых действий.
Никто не переоценивает возможности дипломатического урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин 9 декабря заявил, что американский мирный план можно использовать как платформу для выработки окончательного соглашения, и акцентировал: "Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции".
Боевое слаживание военнослужащих мотострелковой бригады группировки войск Север - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2025
СВО: Новоданиловка – ключ к воротам Орехова
9 декабря, 21:17
Неконструктивное развитие/восприятие ситуации в Европе подтверждает: вероятный мир станет надежным только в результате очевидного и безусловного стратегического поражения ВСУ и НАТО на поле боя.

Стратегия "тянуть кiта за хвост"

Киевский режим и Европа в лице лидеров Британии, Германии, Франции считают мирный проект США чрезвычайно "пророссийским". Поэтому медлят, и разрабатывают альтернативный антироссийский план мира, в котором позиция Москвы практически не учитывается. В этой "картине будущего" США по-прежнему поставляют Киеву оружие, Пентагон обеспечивает данными разведки и космической связью украинскую армию численностью 800 тысяч "штыков", это больше, чем армии Британии, Франции, Германии вместе взятые, Запорожская АЭС "уходит" на Запад, а Украина – в ЕС, и когда-нибудь – в НАТО. Кроме того, будущий украинский суверенитет защищен от права вето РФ, а замороженные активы России – справедливо украдены "на восстановление". Делается все, чтобы в ближайшие годы прокси-война продолжалась, но есть нюанс – Российская армия ускоренно освобождает города в Донбассе, Запорожской и Харьковской областях. Зарубежная военная помощь Украине упала до минимального с 2022 года уровня, и в этом сквозит обреченность. Вероятно, в 2026 году американский план мира в европейских столицах покажется не таким уж пророссийским, а диспозиция ВСУ и НАТО – еще более разгромной и унизительной.
В декабре Киев отчаянно опровергает успехи Российской армии и тревожно ожидает открытия нового российского фронта. Ежесуточно направляет до 80 процентов ударных БпЛА дальнего действия в Брянскую область, где якобы формируется этот "резервный фронт". Генштаб ВСУ тревожит также вероятное российское форсирование Днепра в районе Херсона. Реальность боевых действий такова, что киевская пропаганда не поможет – материальные ресурсы ВСУ и НАТО на исходе.
Саммит России и США на Аляске - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Трамп ударил по Брюсселю: США начинают perestroiku
6 декабря, 13:44
Американцы видят эффективность российской "стратегии истощения". Журнал The American Conservative 10 декабря констатировал: "Почти четыре года войны не были войной за быстрое продвижение по территории. Это была война за истощение украинского вооружения и войск до тех пор, пока они не… рухнут под натиском постоянно растущей российской мощи. Независимо от того, займет это недели, месяцы или годы". Стратегическое поражение "украинского проекта" настолько очевидно, что Вашингтон прямо предлагает Европе "найти способ, позволяющий Украине… принять условия, продиктованные реальностью, и прекратить войну, которая не изменит ничего, кроме числа жертв".
Россия готова продолжить и завершить денацификацию и демилитаризацию Украины за столом переговоров или на поле боя, но со временем пространство для компромиссов просто исчезнет. Побежденные в войне традиционно подписывают акт капитуляции, а не мирный договор с гарантиями безопасности.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
0