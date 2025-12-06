Трамп ударил по Брюсселю: США начинают perestroiku

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ҭырқәтәыла иҟоу ҳџьынџьуааи Аԥсни реимадара: астудиаҿы аиҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Апарламентбжьаратә еимадарақәа ирызку аиԥыларақәа мҩаԥган Москва: адепутат ицәажәара
13:34
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны аволонтиорра аҭагылазаашьа: иаатраны иҟоу ацентр аҳәаақәҵаҩ лцәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
4 мин
Радио
Транзитный хаб в Гале: интервью с гендиректором компании
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Молодежный парламент в Абхазии: для чего он нужен
14:33
14 мин
Дополнительное время
Абхазские спортсмены на турнире по боксу в Надыме: интервью с участниками
14:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
РУСДРАМ Москва агастрольқәа рҟынтә ихынҳәит: актиор иҿцәажәара
18:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны аволонтиорра аҭагылазаашьа: иаатраны иҟоу ацентр аҳәаақәҵаҩ лцәажәара
18:15
9 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа театр аҿар алырԥшаауеит Москва аҵарахьы рышьҭразы: аиҳабы лцәажәара
18:24
6 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Транзитный хаб в Гале: интервью с гендиректором компании
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
РУСДРАМ Москва агастрольқәа рҟынтә ихынҳәит: актиор иҿцәажәара
21:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны аволонтиорра аҭагылазаашьа: иаатраны иҟоу ацентр аҳәаақәҵаҩ лцәажәара
21:15
9 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Транзитный хаб в Гале: интервью с гендиректором компании
21:34
25 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
30 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20251206/tramp-udaril-po-bryusselyu-ssha-nachinayut-perestroiku-1059569711.html
Трамп ударил по Брюсселю: США начинают perestroiku
Трамп ударил по Брюсселю: США начинают perestroiku
Sputnik Абхазия
Нуждался ли Советский Союз эпохи Горбачева в реформах? Безусловно, пишет Давид Нармания для РИА Новости. 06.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-06T13:44+0300
2025-12-06T14:02+0300
военная спецоперация рф в донбассе
мнение
авторы
колумнисты
сша
украина
россия
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/10/1056944351_0:0:3506:1972_1920x0_80_0_0_0c8342cd2a2cd3a697f8be47a42c99bf.jpg
Нуждался ли Советский Союз эпохи Горбачева в реформах? Безусловно, пишет Давид Нармания для РИА Новости.США с опозданием в несколько десятилетий сталкиваются со схожим вызовом. И Трамп первый, кто пытается на него ответить. Но если перестройка Горбачева изменила только соцлагерь, то перестройка Трампа куда серьезнее — она затронет весь мир."Наши элиты чудовищно переоценили желание Америки нести бремя доминирования во всем мире, поскольку американский народ не видел в нем никакой связи с национальными интересами", — отмечается в новой Стратегии национальной безопасности США.В документе открыто говорится о том, что после завершения холодной войны Вашингтон проводил неверную политику. Причина — глобалистские устремления предшественников нынешнего президента.Они, убеждены авторы новой доктрины, привели к тяжелым последствиям. США едва не надорвались в попытке удержать гегемонию: разрушена промышленность, "свободная торговля" обернулась тем, что другие страны банально наживаются на Америке, американские рабочие на грани исчезновения как класс, американские солдаты на другом краю света защищают чужие интересы не за понюх табаку, саму Америку наводнили иммигранты, а меритократические основы американского общества поруганы гендерной политикой и бесконтрольной миграцией. Всему этому новая администрация объявляет войну.Вести ее придется на два фронта — и внутри, и снаружи. И если в самих США главный враг Трампа известен давно, то во внешней политике он начинает наступление на Европу.А конкретнее — на Брюссель. Президент США просто камня на камне не оставляет от ЕС."Американские чиновники привыкли думать о европейских проблемах — недостаточном финансировании армии и экономической стагнации. Правда в том, что проблема кроется гораздо глубже", — указывается в документе.После холодной войны доля Европы в мировом ВВП сократилась почти вдвое — с 25 процентов до 14."Но экономический упадок затмевается куда более насущной и суровой перспективой цивилизационного исчезновения", — продолжают они.В Вашингтоне обеспокоены — через пару-тройку десятилетий население некоторых членов НАТО перестанет быть "преимущественно европейским". Будут ли они по-прежнему верны союзническим обязательствам? Будут ли разделять американские ценности?Уверенности в этом у Белого дома нет. Зато виноватых там определяют сразу: "Действия Европейского союза и других наднациональных организаций подрывают политическую свободу, суверенитет, миграционная политика меняет континент и провоцирует раздор. Европа сталкивается с цензурой, подавлением политической оппозиции, обрушением рождаемости, потерей национальной идентичности и веры в себя".По сути, европейцы впервые получают в свой адрес упрек в предательстве демократии от своего главного союзника. И упрек обоснованный.В ходе СВО Россия столкнулась с неожиданными решениями коллективного Запада. Шаги, которые предпринимались для того, чтобы сокрушить Россию, отдавали суицидальностью — для отдельных стран. Взять хотя бы Германию, чье экономическое могущество зиждилось на дешевых энергоресурсах. Поставки прекратились — и немецкая промышленность начала вымирать. Целые отрасли попросту переезжали в другие страны. Но Германия в этом не одинока.Помощь — как "неожиданно" выяснилось, коррумпированному — киевскому режиму не соответствовала интересам ни одной из европейских стран. Даже напуганным прибалтийским республикам это принесло больше вреда, чем пользы. Но того требовали донельзя абстрактные "интересы демократии".Активнее всех эти интересы продвигал Евросоюз. Непрозрачно назначаемые на свои должности чиновники определяли политику единой Европы, которая полностью противоречила национальным интересам.Начав СВО, Россия стала первой страной, которая бросила вызов постнациональному миру американских демократов, евробюрократов, чиновников НАТО и международных корпораций.Теперь то же самое делает Трамп. В новой стратегии национальной безопасности он сам поднимает на знамена лозунг о главной роли национальных государств в мировой политике. Ради американских интересов он возрождает доктрину Монро. Под каток ревизии миропорядка он бросает ЕС и НАТО.Еще недавно они были послушными инструментами в руках демократов в конфликте на Украине. А теперь отчаянно противостоят попыткам Трампа положить конец войне.Обвинения американского президента в их адрес справедливы. Но в международной политике справедливость обвинений не стоит ломаного гроша. Важна лишь способность ее воздать. Получится ли?Мешать Трампу будут и в самих США, и за их пределами.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251205/evropa-druzhno-slivaetsya-agoniya-kieva-budet-bystroy-krovavoy-i-pozornoy-1059528218.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251204/putin-gotov-zaplatit-strashnuyu-tsenu-chtoby-izbezhat-khudshego-1059515448.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251130/vse-poluchilos-ukraina-obrekla-evropu-na-adskuyu-nischetu-1059402347.html
сша
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Давид Нармания
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg
Давид Нармания
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/10/1056944351_775:0:3506:2048_1920x0_80_0_0_5b9ee14c4b0182f1f66692c1cec85726.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мнение, авторы, колумнисты, сша, украина, россия, дональд трамп
мнение, авторы, колумнисты, сша, украина, россия, дональд трамп

Трамп ударил по Брюсселю: США начинают perestroiku

13:44 06.12.2025 (обновлено: 14:02 06.12.2025)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Давид Нармания - Sputnik Абхазия
Давид Нармания
Все материалы
Нуждался ли Советский Союз эпохи Горбачева в реформах? Безусловно, пишет Давид Нармания для РИА Новости.
Должны ли они были проводиться так, как это делал Горбачев? Конечно, нет.
США с опозданием в несколько десятилетий сталкиваются со схожим вызовом. И Трамп первый, кто пытается на него ответить. Но если перестройка Горбачева изменила только соцлагерь, то перестройка Трампа куда серьезнее — она затронет весь мир.
"Наши элиты чудовищно переоценили желание Америки нести бремя доминирования во всем мире, поскольку американский народ не видел в нем никакой связи с национальными интересами", — отмечается в новой Стратегии национальной безопасности США.
В документе открыто говорится о том, что после завершения холодной войны Вашингтон проводил неверную политику. Причина — глобалистские устремления предшественников нынешнего президента.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2025
Европа дружно сливается: агония Киева будет быстрой, кровавой и позорной
Вчера, 10:23
Они, убеждены авторы новой доктрины, привели к тяжелым последствиям. США едва не надорвались в попытке удержать гегемонию: разрушена промышленность, "свободная торговля" обернулась тем, что другие страны банально наживаются на Америке, американские рабочие на грани исчезновения как класс, американские солдаты на другом краю света защищают чужие интересы не за понюх табаку, саму Америку наводнили иммигранты, а меритократические основы американского общества поруганы гендерной политикой и бесконтрольной миграцией. Всему этому новая администрация объявляет войну.
Вести ее придется на два фронта — и внутри, и снаружи. И если в самих США главный враг Трампа известен давно, то во внешней политике он начинает наступление на Европу.
А конкретнее — на Брюссель. Президент США просто камня на камне не оставляет от ЕС.
"Американские чиновники привыкли думать о европейских проблемах — недостаточном финансировании армии и экономической стагнации. Правда в том, что проблема кроется гораздо глубже", — указывается в документе.
Международный форум Российская энергетическая неделя - Sputnik Абхазия, 1920, 04.12.2025
Путин готов заплатить страшную цену, чтобы избежать худшего
4 декабря, 15:38
После холодной войны доля Европы в мировом ВВП сократилась почти вдвое — с 25 процентов до 14.
"Но экономический упадок затмевается куда более насущной и суровой перспективой цивилизационного исчезновения", — продолжают они.
В Вашингтоне обеспокоены — через пару-тройку десятилетий население некоторых членов НАТО перестанет быть "преимущественно европейским". Будут ли они по-прежнему верны союзническим обязательствам? Будут ли разделять американские ценности?
Уверенности в этом у Белого дома нет. Зато виноватых там определяют сразу: "Действия Европейского союза и других наднациональных организаций подрывают политическую свободу, суверенитет, миграционная политика меняет континент и провоцирует раздор. Европа сталкивается с цензурой, подавлением политической оппозиции, обрушением рождаемости, потерей национальной идентичности и веры в себя".
По сути, европейцы впервые получают в свой адрес упрек в предательстве демократии от своего главного союзника. И упрек обоснованный.
В ходе СВО Россия столкнулась с неожиданными решениями коллективного Запада. Шаги, которые предпринимались для того, чтобы сокрушить Россию, отдавали суицидальностью — для отдельных стран. Взять хотя бы Германию, чье экономическое могущество зиждилось на дешевых энергоресурсах. Поставки прекратились — и немецкая промышленность начала вымирать. Целые отрасли попросту переезжали в другие страны. Но Германия в этом не одинока.
Помощь — как "неожиданно" выяснилось, коррумпированному — киевскому режиму не соответствовала интересам ни одной из европейских стран. Даже напуганным прибалтийским республикам это принесло больше вреда, чем пользы. Но того требовали донельзя абстрактные "интересы демократии".
Флаги Украины и Евросоюза - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2025
Все получилось: Украина обрекла Европу на адскую нищету
30 ноября, 11:02
Активнее всех эти интересы продвигал Евросоюз. Непрозрачно назначаемые на свои должности чиновники определяли политику единой Европы, которая полностью противоречила национальным интересам.
Начав СВО, Россия стала первой страной, которая бросила вызов постнациональному миру американских демократов, евробюрократов, чиновников НАТО и международных корпораций.
Теперь то же самое делает Трамп. В новой стратегии национальной безопасности он сам поднимает на знамена лозунг о главной роли национальных государств в мировой политике. Ради американских интересов он возрождает доктрину Монро. Под каток ревизии миропорядка он бросает ЕС и НАТО.
Еще недавно они были послушными инструментами в руках демократов в конфликте на Украине. А теперь отчаянно противостоят попыткам Трампа положить конец войне.
Обвинения американского президента в их адрес справедливы. Но в международной политике справедливость обвинений не стоит ломаного гроша. Важна лишь способность ее воздать. Получится ли?
Мешать Трампу будут и в самих США, и за их пределами.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0