Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 декабря
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать в субботу атмосферный фронт Атлантического циклона, в воскресенье – влияние Арктического...
СУХУМ, 12 дек — Sputnik. В выходные дни, 13 и 14 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу временами дождь разной интенсивности, местами возможен дождь с градом, гроза. В воскресенье ночью возможен дождь, днем без осадков.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 декабря
16:58 12.12.2025 (обновлено: 17:30 12.12.2025)
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать в субботу атмосферный фронт Атлантического циклона, в воскресенье – влияние Арктического антициклона.
СУХУМ, 12 дек — Sputnik. В выходные дни, 13 и 14 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу временами дождь разной интенсивности, местами возможен дождь с градом, гроза. В воскресенье ночью возможен дождь, днем без осадков.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
Сухум — ночью +6°С, днем +19°С.
Гагра — ночью +7°С, днем +11°С.
Пицунда — ночью +6°С, днем +10°С.
Гудаута — ночью +6°С, днем +11°С.
Новый Афон — ночью +7°С, днем +11°С.
Очамчыра — ночью +6°С, днем +10°С.
Гал — ночью +5°С, днем +10°С.
Ткуарчал — ночью +4°С, днем +9°С.