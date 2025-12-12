https://sputnik-abkhazia.ru/20251212/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-13-i-14-dekabrya-1059697565.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 декабря

12.12.2025

СУХУМ, 12 дек — Sputnik. В выходные дни, 13 и 14 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу временами дождь разной интенсивности, местами возможен дождь с градом, гроза. В воскресенье ночью возможен дождь, днем без осадков.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:

