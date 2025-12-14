https://sputnik-abkhazia.ru/20251214/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-15-dekabrya-1059698031.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии вновь будет формировать прохождение холодного атмосферного фронта. 14.12.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 дек – Sputnik. В понедельник, 15 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь разной интенсивности, местами дождь с градом. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:Сухум - ночью + 6°С, днем +8°СГагра - ночью +7°С, днем +9°С.Пицунда - ночью +6°С, днем +8°С.Гудаута - ночью +6°С, днем +8°С.Новый Афон - ночью +7°С, днем+9°С.Очамчыра - ночью +6°С, днем +8°С.Гал - ночью +5°С, днем +8°С.Ткуарчал - ночью +3°С, днем +6°С.
