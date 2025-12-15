Абхазия
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Во вторник, 16 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, дождь разной интенсивности и продолжительности, местами возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое, нестабильное.Ветер, слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 декабря

19:53 15.12.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукНабережная
Набережная - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием очередного фронта Атлантического циклона с арктическими массами воздуха.
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Во вторник, 16 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, дождь разной интенсивности и продолжительности, местами возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое, нестабильное.
Ветер, слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум - ночью + 4°С, днем +7°С
Гагра - ночью +5°С, днем +8°С.
Пицунда - ночью +3°С, днем +7°С.
Гудаута - ночью +3°С, днем +7°С.
Новый Афон - ночью +5°С, днем +8°С.
Очамчыра - ночью +2°С, днем +5°С.
Гал - ночью +2°С, днем +5°С.
Ткуарчал - ночью 0°С, днем +3°С.
