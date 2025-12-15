https://sputnik-abkhazia.ru/20251215/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-16-dekabrya-1059745959.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 декабря

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием очередного фронта Атлантического циклона с арктическими массами воздуха. 15.12.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Во вторник, 16 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, дождь разной интенсивности и продолжительности, местами возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое, нестабильное.Ветер, слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

