В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии с 15 по 21 декабря
Прогноз погоды в Абхазии с 15 по 21 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии будет будет находиться, под влиянием высокого атмосферного давления.
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. В течение новой рабочей недели, с 15 по 21 декабря, ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за прохождения холодных атмосферных фронтов с северо-запада, погода неустойчива, местами дождь, дождь со снегом разной интенсивности, возможна гроза, местами туман. Во второй половине недели, погода без существенных осадков. В предгорьях и горах - снег.
Атмосферное давление нестабильное, высокое.
Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 9 до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +9°С до +14°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Температура морской воды от +14°С до 13°С.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
0