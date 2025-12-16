https://sputnik-abkhazia.ru/20251216/gosduma-rossii-prinyala-zakon-o-dne-pamyati-zhertv-genotsida-naroda-sssr-1059759212.html
Госдума в I чтении приняла закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа
Госдума в I чтении приняла закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа
Законопроект внесли в Госдуму в ноябре, Днем памяти жертв геноцида советского народа предложили сделать 19 апреля. 16.12.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Госдума России приняла закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа, осуществленного нацистами и их союзниками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.Депутаты предложили сделать Днем памяти 19 апреля.Он отметил, что более 13 миллионов мирных жителей Советского Союза стали жертвами немецко-фашистской оккупации, многие были убиты, заживо сожжены, замучены в концлагерях.
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Госдума России приняла закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа, осуществленного нацистами и их союзниками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.
Депутаты предложили сделать Днем памяти 19 апреля.
"Наш долг — сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов. И не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин
Он отметил, что более 13 миллионов мирных жителей Советского Союза стали жертвами немецко-фашистской оккупации, многие были убиты, заживо сожжены, замучены в концлагерях.