Госдума в I чтении приняла закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Госдума России приняла закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа, осуществленного нацистами и их союзниками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.Депутаты предложили сделать Днем памяти 19 апреля.Он отметил, что более 13 миллионов мирных жителей Советского Союза стали жертвами немецко-фашистской оккупации, многие были убиты, заживо сожжены, замучены в концлагерях.

