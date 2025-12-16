https://sputnik-abkhazia.ru/20251216/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-17-dekabrya-1059761219.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 декабря

Sputnik Абхазия

Территорию Черноморского побережья Абхазии будет формировать, активный антициклон с северо-запада. 16.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-16T13:51+0300

2025-12-16T13:51+0300

2025-12-16T13:51+0300

в абхазии

погода в абхазии

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101508/30/1015083043_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_c0c7e3c4d2ad8a769ebbaf10a8f5eac7.jpg

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. В среду, 17 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер, слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Погода в городах и районах Абхазии:

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, новости