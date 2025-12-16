https://sputnik-abkhazia.ru/20251216/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-17-dekabrya-1059761219.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 декабря
Sputnik Абхазия
Территорию Черноморского побережья Абхазии будет формировать, активный антициклон с северо-запада. 16.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-16T13:51+0300
2025-12-16T13:51+0300
2025-12-16T13:51+0300
в абхазии
погода в абхазии
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101508/30/1015083043_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_c0c7e3c4d2ad8a769ebbaf10a8f5eac7.jpg
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. В среду, 17 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер, слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Погода в городах и районах Абхазии:
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101508/30/1015083043_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_13064d2ee05cfa31962f7d1f2d1bb82b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии, новости
погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 декабря
Территорию Черноморского побережья Абхазии будет формировать, активный антициклон с северо-запада.
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. В среду, 17 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер, слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум - ночью + 5°С, днем +8°С
Гагра - ночью +5°С, днем +8°С.
Пицунда - ночью +6°С, днем +8°С.
Гудаута - ночью +6°С, днем +7°С.
Новый Афон - ночью +7°С, днем +9°С.
Очамчыра - ночью +6°С, днем +8°С.
Гал - ночью +5°С, днем +7°С.
Ткуарчал - ночью 4°С, днем +6°С.