Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 декабря

17.12.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 дек – Sputnik. В четверг, 18 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер, слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +0°С до +5°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Погода в городах и районах Абхазии:

