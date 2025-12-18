Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 декабря

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Sputnik аҿы
Утро на Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Мықәтәи ауахәама аныхачаԥаҭӡы гәарҭон ареставраторцәа: аусурақәа рлыҵшәа
13:05
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рспециалистцәа Ԥсоу аӡиас аҭагылазаашьа гәарҭеит: алҵшәақәа еилаҳкаауеит
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсаӡ азы ахәмаргақәа: Илана Ҭарԥҳа лыгәҭакқәа ҳацеиҩылшоит
13:34
16 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Акультура министрра 2025 шықәсазтәи агастрольтә план: аихшьаалақәа
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
О росте пенсий и перспективах развития: разговор с главой Пенсионного фонда
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Развитие сельского хозяйства в Абхазии: разговор со специалистом
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Очамчыра ақалақь аҿы иазгәаҭоуп Ахьӡ- аԥша амузеи аартра: аҭоурых агәаларшәара аҵакы
18:05
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Акультура министрра 2025 шықәсазтәи агастрольтә план: аихшьаалақәа
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Сотрудничество Абхазии и Крыма: итоги поездки абхазской делегации
18:34
7 мин
Радио
О росте пенсий и перспективах развития: разговор с главой Пенсионного фонда
18:42
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Очамчыра ақалақь аҿы иазгәаҭоуп Ахьӡ- аԥша амузеи аартра: аҭоурых агәаларшәара аҵакы
21:05
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Акультура министрра 2025 шықәсазтәи агастрольтә план: аихшьаалақәа
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Сотрудничество Абхазии и Крыма: итоги поездки абхазской делегации
21:34
7 мин
Радио
О росте пенсий и перспективах развития: разговор с главой Пенсионного фонда
21:42
18 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
Утро на Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Владислав Арӡынба. Алшара змаз аҟазара": афильм автор иҿцәажәара
13:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
13:19
10 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсуа ажәак аҵакы
13:29
1 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аетнопарк "Аԥсны" азы ииасуа ашықәс зеиԥшраз: аиҳабы ицәажәара
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
“Зысасгәашә аарту Аԥсны” апроектқәа аус рыдулашьа ддырҵоит: алахәыла ицәажәара
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Задачи Собрания Сухумского района: интервью с главой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Как полюбить книги и с чего начинать? Советы от писательницы Анны Гончаровой
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчал Ашықәс ҿыц аныҳәа рышҽазыҟарҵо: акультура аҟәша аиҳабы лцәажәара
18:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Взаимный интерес
Кинодокументалистика в Абхазии: интервью с российским режиссером Андреем Хорошевым
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчал Ашықәс ҿыц аныҳәа рышҽазыҟарҵо: акультура аҟәша аиҳабы лцәажәара
21:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Взаимный интерес
Кинодокументалистика в Абхазии: интервью с российским режиссером Андреем Хорошевым
21:34
26 мин
К эфиру
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 декабря

18:30 18.12.2025
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле высокого давления.
СУХУМ, 18 дек – Sputnik. В пятницу, 19 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум - ночью + 5°С, днем +11°С
Гагра - ночью +6°С, днем +12°С.
Пицунда - ночью +4°С, днем +12°С.
Гудаута - ночью +4°С, днем +11°С.
Новый Афон - ночью +6°С, днем +12°С.
Очамчыра - ночью +3°С, днем +10°С.
Гал - ночью +3°С, днем +10°С.
Ткуарчал - ночью +1°С, днем +7°С.
