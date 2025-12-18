https://sputnik-abkhazia.ru/20251218/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-19-dekabrya-1059830357.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 декабря
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле высокого давления.
СУХУМ, 18 дек – Sputnik. В пятницу, 19 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Погода в городах и районах Абхазии:
СУХУМ, 18 дек – Sputnik. В пятницу, 19 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум - ночью + 5°С, днем +11°С
Гагра - ночью +6°С, днем +12°С.
Пицунда - ночью +4°С, днем +12°С.
Гудаута - ночью +4°С, днем +11°С.
Новый Афон - ночью +6°С, днем +12°С.
Очамчыра - ночью +3°С, днем +10°С.
Гал - ночью +3°С, днем +10°С.
Ткуарчал - ночью +1°С, днем +7°С.