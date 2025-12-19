https://sputnik-abkhazia.ru/20251219/byudzhet-strategicheskaya-doroga-i-turizm-avidzba-rasskazal-kak-razvit-sukhumskiy-rayon-1059852725.html

Бюджет, стратегическая дорога и туризм: Авидзба рассказал, как развить Сухумский район

Выборы в органы местного самоуправления прошли по всей Абхазии 8 ноября. 19.12.2025

2025-12-19T12:52+0300

2025-12-19T12:52+0300

2025-12-19T14:40+0300

Как рассказал в эфире радио Sputnik глава Собрания Сухумского района Астамур Аивдзба, население района к концу 2025 года составляет около 11,5 тысячи человек. Его площадь превышает 1523 квадратных километра и включает более 60 населенных пунктов. Плотность населения в среднем около 7,5 человек на один квадратный километр, и это самый низкий показатель по всей Абхазии. По словам Авидзба, самые большие проблемы в района связаны с ветхой инфраструктурой и оттоком жителей в города.Часть Сухумского района расположена на берегу моря, и на ее территории много достопримечательностей, но эта часть республики не пользуется спросом у туристов, добавил он. Исправить это можно с помощью запуска проектов по популяризации этого направления и включения его в туристические маршруты. Гости смогут увидеть такие древние сооружения, как дольмены, кромлехи, побывать в пещерах, искупаться в сероводородных источниках, реках и море. Кроме того, позитивно на это повлияет ремонт главной дороги в районе за счет государственных средств. Работы начались в прошлом году, их планируют завершить к концу текущего года. Депутаты уже рассмотрели предварительный бюджет района на 2026 год. По собственным доходам он может составить 143 млн. руб. В виде дотаций, субсидий и субвенции от государства поступит около 105 млн. руб. Общий объем расходов превысит 260 млн. руб.

