Бюджет, стратегическая дорога и туризм: Авидзба рассказал, как развить Сухумский район

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Владислав Арӡынба. Алшара змаз аҟазара": афильм автор иҿцәажәара
13:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
13:19
10 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсуа ажәак аҵакы
13:29
1 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аетнопарк "Аԥсны" азы ииасуа ашықәс зеиԥшраз: аиҳабы ицәажәара
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
“Зысасгәашә аарту Аԥсны” апроектқәа аус рыдулашьа ддырҵоит: алахәыла ицәажәара
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Задачи Собрания Сухумского района: интервью с главой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Как полюбить книги и с чего начинать? Советы от писательницы Анны Гончаровой
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчал Ашықәс ҿыц аныҳәа рышҽазыҟарҵо: акультура аҟәша аиҳабы лцәажәара
18:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Радио
Кинодокументалистика в Абхазии: интервью с российским режиссером Андреем И
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчал Ашықәс ҿыц аныҳәа рышҽазыҟарҵо: акультура аҟәша аиҳабы лцәажәара
21:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Радио
Кинодокументалистика в Абхазии: интервью с российским режиссером Андреем И
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акамшьиа акра хацыркуп: аеколог хада иҿцәажәара
13:04
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥхьахә "Аԥыза қәыԥш" аихшьаалақәа ҟаҵахоит: аиҿкааҩцәа иреиуоу лцәажәара
13:16
14 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ашықәс аихшьаалақәа ирызку Путин ипресс-конференциа ду: аполитолог ихҳәаа
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Труд в Абхазии и мотивация: социолог об опросе общественного мнения
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Прямая линия с Владимиром Путиным: темы в центре внимания
14:33
13 мин
Дополнительное время
Команда "Апсны" на чемпионате России по настольному теннису: интервью с участником
14:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251219/byudzhet-strategicheskaya-doroga-i-turizm-avidzba-rasskazal-kak-razvit-sukhumskiy-rayon-1059852725.html
Бюджет, стратегическая дорога и туризм: Авидзба рассказал, как развить Сухумский район
Бюджет, стратегическая дорога и туризм: Авидзба рассказал, как развить Сухумский район
Sputnik Абхазия
Выборы в органы местного самоуправления прошли по всей Абхазии 8 ноября. 19.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-19T12:52+0300
2025-12-19T14:40+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
туризм
абхазия
сухумский район
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/13/1059848451_0:0:2072:1166_1920x0_80_0_0_0d79826210c0c8d59f9b500e8de225b2.jpg
Как рассказал в эфире радио Sputnik глава Собрания Сухумского района Астамур Аивдзба, население района к концу 2025 года составляет около 11,5 тысячи человек. Его площадь превышает 1523 квадратных километра и включает более 60 населенных пунктов. Плотность населения в среднем около 7,5 человек на один квадратный километр, и это самый низкий показатель по всей Абхазии. По словам Авидзба, самые большие проблемы в района связаны с ветхой инфраструктурой и оттоком жителей в города.Часть Сухумского района расположена на берегу моря, и на ее территории много достопримечательностей, но эта часть республики не пользуется спросом у туристов, добавил он. Исправить это можно с помощью запуска проектов по популяризации этого направления и включения его в туристические маршруты. Гости смогут увидеть такие древние сооружения, как дольмены, кромлехи, побывать в пещерах, искупаться в сероводородных источниках, реках и море. Кроме того, позитивно на это повлияет ремонт главной дороги в районе за счет государственных средств. Работы начались в прошлом году, их планируют завершить к концу текущего года. Депутаты уже рассмотрели предварительный бюджет района на 2026 год. По собственным доходам он может составить 143 млн. руб. В виде дотаций, субсидий и субвенции от государства поступит около 105 млн. руб. Общий объем расходов превысит 260 млн. руб.
абхазия
сухумский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/13/1059848451_348:0:1903:1166_1920x0_80_0_0_46563128686f2679c760ac75faf7ac7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, туризм, абхазия, видео, сухумский район
видео, мультимедиа, туризм, абхазия, видео, сухумский район

Бюджет, стратегическая дорога и туризм: Авидзба рассказал, как развить Сухумский район

12:52 19.12.2025 (обновлено: 14:40 19.12.2025)
© Sputnik
Подписаться
Выборы в органы местного самоуправления прошли по всей Абхазии 8 ноября.
Как рассказал в эфире радио Sputnik глава Собрания Сухумского района Астамур Аивдзба, население района к концу 2025 года составляет около 11,5 тысячи человек. Его площадь превышает 1523 квадратных километра и включает более 60 населенных пунктов.
Плотность населения в среднем около 7,5 человек на один квадратный километр, и это самый низкий показатель по всей Абхазии. По словам Авидзба, самые большие проблемы в района связаны с ветхой инфраструктурой и оттоком жителей в города.
Часть Сухумского района расположена на берегу моря, и на ее территории много достопримечательностей, но эта часть республики не пользуется спросом у туристов, добавил он.
Исправить это можно с помощью запуска проектов по популяризации этого направления и включения его в туристические маршруты. Гости смогут увидеть такие древние сооружения, как дольмены, кромлехи, побывать в пещерах, искупаться в сероводородных источниках, реках и море.
Кроме того, позитивно на это повлияет ремонт главной дороги в районе за счет государственных средств. Работы начались в прошлом году, их планируют завершить к концу текущего года.
Депутаты уже рассмотрели предварительный бюджет района на 2026 год. По собственным доходам он может составить 143 млн. руб. В виде дотаций, субсидий и субвенции от государства поступит около 105 млн. руб. Общий объем расходов превысит 260 млн. руб.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0