https://sputnik-abkhazia.ru/20251219/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-20-i-21-dekabrya-1059880240.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 20 и 21 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 20 и 21 декабря

Sputnik Абхазия

Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле высокого давления. 19.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-19T18:28+0300

2025-12-19T18:28+0300

2025-12-19T18:28+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0f/1041532091_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_afe18a876a3b4617cadc8f93b154d171.jpg

СУХУМ, 19 дек – Sputnik. В выходные, 20 и 21 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.Погода в городах и районах Абхазии:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия