Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 20 и 21 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 20 и 21 декабря
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле высокого давления.
СУХУМ, 19 дек – Sputnik. В выходные, 20 и 21 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум - ночью + 4°С, днем +14°С
Гагра - ночью +5°С, днем +15°С.
Пицунда - ночью +4°С, днем +14°С.
Гудаута - ночью +5°С, днем +14°С.
Новый Афон - ночью +5°С, днем +15°С.
Очамчыра - ночью +4°С, днем +13°С.
Гал - ночью +3°С, днем +14°С.
Ткуарчал - ночью -1°С, днем +9°С.