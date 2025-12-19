Работники турсервиса смогут участвовать в конкурсе "Абхазия рекомендует"

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Владислав Арӡынба. Алшара змаз аҟазара": афильм автор иҿцәажәара
13:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
13:19
10 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсуа ажәак аҵакы
13:29
1 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аетнопарк "Аԥсны" азы ииасуа ашықәс зеиԥшраз: аиҳабы ицәажәара
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
“Зысасгәашә аарту Аԥсны” апроектқәа аус рыдулашьа ддырҵоит: алахәыла ицәажәара
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Задачи Собрания Сухумского района: интервью с главой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Как полюбить книги и с чего начинать? Советы от писательницы Анны Гончаровой
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчал Ашықәс ҿыц аныҳәа рышҽазыҟарҵо: акультура аҟәша аиҳабы лцәажәара
18:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Радио
Кинодокументалистика в Абхазии: интервью с российским режиссером Андреем И
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчал Ашықәс ҿыц аныҳәа рышҽазыҟарҵо: акультура аҟәша аиҳабы лцәажәара
21:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Автобус ҿыц роуит Абӷархықәтәи ашколхәыҷқәа: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Радио
Кинодокументалистика в Абхазии: интервью с российским режиссером Андреем И
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акамшьиа акра хацыркуп: аеколог хада иҿцәажәара
13:04
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥхьахә "Аԥыза қәыԥш" аихшьаалақәа ҟаҵахоит: аиҿкааҩцәа иреиуоу лцәажәара
13:16
14 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ашықәс аихшьаалақәа ирызку Путин ипресс-конференциа ду: аполитолог ихҳәаа
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Труд в Абхазии и мотивация: социолог об опросе общественного мнения
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Прямая линия с Владимиром Путиным: темы в центре внимания
14:33
13 мин
Дополнительное время
Команда "Апсны" на чемпионате России по настольному теннису: интервью с участником
14:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Спутник заглушки - Sputnik Абхазия, 1920
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия, город Сухум, улица Пушкина, 16, офис 5-4, почта: info.abk@sputniknews.com, телефон: +79409260000, пресс-служба: media.ab@sputniknews.com
https://sputnik-abkhazia.ru/20251219/rabotniki-turservisa-smogut-uchastvovat-v-konkurse-abkhaziya-rekomenduet-1059862663.html
Работники турсервиса смогут участвовать в конкурсе "Абхазия рекомендует"
Работники турсервиса смогут участвовать в конкурсе "Абхазия рекомендует"
Sputnik Абхазия
К участию в спецпроекте допускаются совершеннолетние граждане Абхазии, способствующие формированию положительного имиджа республики и развитию культуры... 19.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-19T14:20+0300
2025-12-19T15:20+0300
абхазия
туризм
конкурсы
новости
пресс-центр
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102686/02/1026860253_0:0:3032:1705_1920x0_80_0_0_f501be600afebee0d1f8a89a9304820b.jpg
СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Работники сферы гостеприимства смогут участвовать в конкурсе "Абхазия рекомендует" сами или рекомендовать других. Об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказал генеральный директор "Команды Абхазии" Георгий Габуния.По его словам, цель проекта — отметить профессионалов, которые своим трудом формируют имидж страны в глазах туристов.В свою очередь заместитель гендиректора платформы "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова отметила уникальность спецпроекта.Она уточнила, что обычно рейтинговые форматы строятся только на основе отзывов, но сейчас сами работники сервисной сферы могут рассказать о себе, зарегистрировавшись на платформе.Прием заявок продлится до 25 января. Оценка участников пройдет в несколько этапов с участием экспертов и народного голосования.В конкурсе могут участвовать граждане, оказывающие транспортные услуги, работающие в объектах размещения или в сфере общепита.30 ноября проект "Абхазия рекомендует" был запущен в республике в рамках инициативы "Гостеприимная Абхазия". Проект ориентирован на людей, которые своим трудом и искренним отношением к делу формируют культуру гостеприимства в республике. В числе номинаций предусмотрены награды для работников сферы гостеприимства — официантов, рестораторов, отельеров и водителей такси.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251219/v-abkhazii-vyyavyat-luchshikh-rabotnikov-turisticheskoy-sfery-1059864831.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102686/02/1026860253_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2793a2c0cb136d88a1dd63fd35a86b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, туризм, конкурсы, новости
абхазия, туризм, конкурсы, новости

Работники турсервиса смогут участвовать в конкурсе "Абхазия рекомендует"

14:20 19.12.2025 (обновлено: 15:20 19.12.2025)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтенд Абхазия на Международной туристической выставке "Путешествие и туризм" в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве.
Стенд Абхазия на Международной туристической выставке Путешествие и туризм в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2025
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
К участию в спецпроекте допускаются совершеннолетние граждане Абхазии, способствующие формированию положительного имиджа республики и развитию культуры гостеприимства.
СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Работники сферы гостеприимства смогут участвовать в конкурсе "Абхазия рекомендует" сами или рекомендовать других. Об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказал генеральный директор "Команды Абхазии" Георгий Габуния.
По его словам, цель проекта — отметить профессионалов, которые своим трудом формируют имидж страны в глазах туристов.
"Это люди, которые душевно, с теплотой делают свою работу и делают Абхазию в глазах огромного количества людей интересной и привлекательной", — пояснил он.
В свою очередь заместитель гендиректора платформы "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова отметила уникальность спецпроекта.
Она уточнила, что обычно рейтинговые форматы строятся только на основе отзывов, но сейчас сами работники сервисной сферы могут рассказать о себе, зарегистрировавшись на платформе.
"Самое главное, нужно заполнить и написать небольшой рассказ, почему вы считаете, что вы являетесь тем самым гостеприимным человеком, как вы внедряете традиции и культуру Абхазии в то, что делаете", — сказала она.
Прием заявок продлится до 25 января. Оценка участников пройдет в несколько этапов с участием экспертов и народного голосования.
В конкурсе могут участвовать граждане, оказывающие транспортные услуги, работающие в объектах размещения или в сфере общепита.
30 ноября проект "Абхазия рекомендует" был запущен в республике в рамках инициативы "Гостеприимная Абхазия". Проект ориентирован на людей, которые своим трудом и искренним отношением к делу формируют культуру гостеприимства в республике. В числе номинаций предусмотрены награды для работников сферы гостеприимства — официантов, рестораторов, отельеров и водителей такси.
В Абхазии выявят лучших работников туристической сферы - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2025
Пресс-центр
"Абхазия рекомендует": в республике выявят лучших работников турсферы
14:57
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0