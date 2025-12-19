https://sputnik-abkhazia.ru/20251219/rabotniki-turservisa-smogut-uchastvovat-v-konkurse-abkhaziya-rekomenduet-1059862663.html
Работники турсервиса смогут участвовать в конкурсе "Абхазия рекомендует"
Работники турсервиса смогут участвовать в конкурсе "Абхазия рекомендует"
2025-12-19T14:20+0300
2025-12-19T14:20+0300
2025-12-19T15:20+0300
СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Работники сферы гостеприимства смогут участвовать в конкурсе "Абхазия рекомендует" сами или рекомендовать других. Об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказал генеральный директор "Команды Абхазии" Георгий Габуния.По его словам, цель проекта — отметить профессионалов, которые своим трудом формируют имидж страны в глазах туристов.В свою очередь заместитель гендиректора платформы "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова отметила уникальность спецпроекта.Она уточнила, что обычно рейтинговые форматы строятся только на основе отзывов, но сейчас сами работники сервисной сферы могут рассказать о себе, зарегистрировавшись на платформе.Прием заявок продлится до 25 января. Оценка участников пройдет в несколько этапов с участием экспертов и народного голосования.В конкурсе могут участвовать граждане, оказывающие транспортные услуги, работающие в объектах размещения или в сфере общепита.30 ноября проект "Абхазия рекомендует" был запущен в республике в рамках инициативы "Гостеприимная Абхазия". Проект ориентирован на людей, которые своим трудом и искренним отношением к делу формируют культуру гостеприимства в республике. В числе номинаций предусмотрены награды для работников сферы гостеприимства — официантов, рестораторов, отельеров и водителей такси.
СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Работники сферы гостеприимства смогут участвовать в конкурсе "Абхазия рекомендует" сами или рекомендовать других. Об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказал генеральный директор "Команды Абхазии" Георгий Габуния.
По его словам, цель проекта — отметить профессионалов, которые своим трудом формируют имидж страны в глазах туристов.
"Это люди, которые душевно, с теплотой делают свою работу и делают Абхазию в глазах огромного количества людей интересной и привлекательной", — пояснил он.
В свою очередь заместитель гендиректора платформы "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова отметила уникальность спецпроекта.
Она уточнила, что обычно рейтинговые форматы строятся только на основе отзывов, но сейчас сами работники сервисной сферы могут рассказать о себе, зарегистрировавшись на платформе.
"Самое главное, нужно заполнить и написать небольшой рассказ, почему вы считаете, что вы являетесь тем самым гостеприимным человеком, как вы внедряете традиции и культуру Абхазии в то, что делаете", — сказала она.
Прием заявок продлится до 25 января. Оценка участников пройдет в несколько этапов с участием экспертов и народного голосования.
В конкурсе могут участвовать граждане, оказывающие транспортные услуги, работающие в объектах размещения или в сфере общепита.
30 ноября проект "Абхазия рекомендует" был запущен в республике в рамках инициативы "Гостеприимная Абхазия". Проект ориентирован на людей, которые своим трудом и искренним отношением к делу формируют культуру гостеприимства в республике. В числе номинаций предусмотрены награды для работников сферы гостеприимства — официантов, рестораторов, отельеров и водителей такси.