https://sputnik-abkhazia.ru/20251220/chto-zhitelyam-abkhazii-nravitsya-v-ikh-rabote-1059903096.html
Что жителям Абхазии нравится в их работе
Что жителям Абхазии нравится в их работе
Sputnik Абхазия
Жители Абхазии в своей работе больше всего ценят хорошие отношения с коллективом, следует из соцопроса ученых АГУ и МГУ. 20.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-20T19:16+0300
2025-12-20T19:16+0300
2025-12-20T19:16+0300
в абхазии
инфографика
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/14/1059902928_0:65:1249:768_1920x0_80_0_0_3d9d6ae8e3796e4394ec76948d922e59.png
Жители Абхазии в своей работе больше всего ценят хорошие отношения с коллективом, следует из соцопроса ученых АГУ и МГУ. Важными респонденты также назвали зарплату, интерес, профессиональный рост и возможности для самореализации. Наибольшая доля опрошенных, 36,7%, выбирает стабильность и уверенность в завтрашнем дне, даже если заработок небольшой. 27,5% — ориентирован на высокий доход, готов идти на неопределенность ради перспективы большего заработка. Собственное дело и предпринимательская инициатива привлекают 20,3% респондентов. "Анализ предпочтений трудовой занятости респондентов Абхазии демонстрирует выраженные ориентиры на стабильность и материальную защищенность, хотя вместе с этим прослеживается и интерес к предпринимательству и самостоятельной деятельности", – отмечают ученые в своем исследовании.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/14/1059902928_69:0:1180:833_1920x0_80_0_0_965df26a3f943ce031496f0735f4f3f8.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, мультимедиа, инфографика
инфографика, мультимедиа, инфографика
Что жителям Абхазии нравится в их работе
Жители Абхазии в своей работе больше всего ценят хорошие отношения с коллективом, следует из соцопроса
ученых АГУ и МГУ.
Важными респонденты также назвали зарплату, интерес, профессиональный рост и возможности для самореализации.
Наибольшая доля опрошенных, 36,7%, выбирает стабильность и уверенность в завтрашнем дне, даже если заработок небольшой. 27,5% — ориентирован на высокий доход, готов идти на неопределенность ради перспективы большего заработка.
Собственное дело и предпринимательская инициатива привлекают 20,3% респондентов.
"Анализ предпочтений трудовой занятости респондентов Абхазии демонстрирует выраженные ориентиры на стабильность и материальную защищенность, хотя вместе с этим прослеживается и интерес к предпринимательству и самостоятельной деятельности", – отмечают ученые в своем исследовании.