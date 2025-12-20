Абхазия
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Что жителям Абхазии нравится в их работе
Жители Абхазии в своей работе больше всего ценят хорошие отношения с коллективом, следует из соцопроса ученых АГУ и МГУ. Важными респонденты также назвали зарплату, интерес, профессиональный рост и возможности для самореализации. Наибольшая доля опрошенных, 36,7%, выбирает стабильность и уверенность в завтрашнем дне, даже если заработок небольшой. 27,5% — ориентирован на высокий доход, готов идти на неопределенность ради перспективы большего заработка. Собственное дело и предпринимательская инициатива привлекают 20,3% респондентов. "Анализ предпочтений трудовой занятости респондентов Абхазии демонстрирует выраженные ориентиры на стабильность и материальную защищенность, хотя вместе с этим прослеживается и интерес к предпринимательству и самостоятельной деятельности", – отмечают ученые в своем исследовании.
Что жителям Абхазии нравится в их работе

19:16 20.12.2025
Работа для жителей Абхазии, в первую очередь, – это способ обеспечить базовые жизненные потребности и стабильность - Sputnik Абхазия
Жители Абхазии в своей работе больше всего ценят хорошие отношения с коллективом, следует из соцопроса ученых АГУ и МГУ.
Важными респонденты также назвали зарплату, интерес, профессиональный рост и возможности для самореализации.
Наибольшая доля опрошенных, 36,7%, выбирает стабильность и уверенность в завтрашнем дне, даже если заработок небольшой. 27,5% — ориентирован на высокий доход, готов идти на неопределенность ради перспективы большего заработка.
Собственное дело и предпринимательская инициатива привлекают 20,3% респондентов.
"Анализ предпочтений трудовой занятости респондентов Абхазии демонстрирует выраженные ориентиры на стабильность и материальную защищенность, хотя вместе с этим прослеживается и интерес к предпринимательству и самостоятельной деятельности", – отмечают ученые в своем исследовании.
