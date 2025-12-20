https://sputnik-abkhazia.ru/20251220/chto-zhitelyam-abkhazii-nravitsya-v-ikh-rabote-1059903096.html

Что жителям Абхазии нравится в их работе

Что жителям Абхазии нравится в их работе

Жители Абхазии в своей работе больше всего ценят хорошие отношения с коллективом, следует из соцопроса ученых АГУ и МГУ.

Жители Абхазии в своей работе больше всего ценят хорошие отношения с коллективом, следует из соцопроса ученых АГУ и МГУ. Важными респонденты также назвали зарплату, интерес, профессиональный рост и возможности для самореализации. Наибольшая доля опрошенных, 36,7%, выбирает стабильность и уверенность в завтрашнем дне, даже если заработок небольшой. 27,5% — ориентирован на высокий доход, готов идти на неопределенность ради перспективы большего заработка. Собственное дело и предпринимательская инициатива привлекают 20,3% респондентов. "Анализ предпочтений трудовой занятости респондентов Абхазии демонстрирует выраженные ориентиры на стабильность и материальную защищенность, хотя вместе с этим прослеживается и интерес к предпринимательству и самостоятельной деятельности", – отмечают ученые в своем исследовании.

