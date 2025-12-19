https://sputnik-abkhazia.ru/20251219/uvazhenie-i-trud-novoe-sotsissledovanie-agu-i-mgu-v-abkhazii-1059787083.html

Уважение и труд: новое социсследование АГУ и МГУ в Абхазии

SputnikНовое социологическое исследование "Трудовая этика в Абхазии: я и моя работа” провели совместно ученые из АГУ и МГУ.Опросы проводились в сентябре и октябре во всех районах страны. Всего в них приняли участие 600 респондентов.Текущее положение дел в странеУчастники исследования оценили текущее положение дел в республике. 29,2 % респондентов полностью довольны ситуацией, 40,3% — скорее довольны, 14,0% — недовольны, 12,3% — затруднились с ответом и 4,2% опрашиваемых оценили ситуацию негативно.Отношение к работеЖители Абхазии выразили и свое отношение к работе. Для большинства респондентов работа – способ обеспечить базовые жизненные потребности и стабильность.Для 27% из общего числа опрошенных работа – необходимость обеспечивать семью, для 26% – необходимость обеспечивать себя.17% опрашиваемых видят в работе источник средств для удовлетворения личных нужд, а 14,17% — инструмент для самореализации и осуществления собственных планов.Положительными качествами своих мест работы жители Абхазии назвали хорошие отношения с коллективом, хороший заработок, перспективы профессионального роста и возможность самореализации.Наибольшая доля опрошенных — 36,7% — выбирают стабильность и уверенность в завтрашнем дне, даже если заработок небольшой.27,5% — ориентированы на высокий доход, готовы идти на неопределенность ради перспективы большого заработка.Собственное дело и предпринимательская инициатива привлекают 20,3% респондентов.Ценности и нравственно-профессиональные ориентирыЕще одной темой исследования стали ценности и нравственно-профессиональные установки в трудовой деятельности.Судя по результатам опроса, представления об уважении в абхазском обществе формируются на пересечении материальных, трудовых, образовательных и традиционно-семейных ценностей.61,2 % респондентов называют деньги одной из основ социального авторитета.59,2 % убеждены, что наличие дома, земли или квартиры символизирует устойчивость, самостоятельность и ответственность — качества, которые высоко ценятся в локальном сообществе и напрямую ассоциируются с уважением.Аналогичным образом оцениваются машина или другие дорогие вещи.А вот хорошее образование, высокая квалификация, желание и умение работать, уважаемая профессия — одни из главных условий уважения в обществе. Так считает от 61 до 67,8% респондентов.

