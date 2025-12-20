Выдачу российских водительских прав в Абхазии приостановили на месяц

Абхазия
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Выдачу российских водительских прав в Абхазии приостановили до 20 января, сообщил Sputnik начальник ГАИ республики Дамей Авидзба. Всего с 14 апреля в республике выдали 15 202 водительских прав российского образца.Авидзба уточнил, что принято было 17 989 документов, изготовлено 16 881 удостоверений. По 591 заявлениям поступили отказы. Они связаны с тем, что при наличии внутренних российских паспортов заявители предъявляли только загранпаспорта. Также в выдаче удостоверений в Абхазии отказывают гражданам, ранее получившим их в России. Они должны менять права на общих основаниях. Граждане России, проживающие в Абхазии и имеющие абхазское гражданство, могут оформить водительские права российского образца в упрощенном порядке.Соответствующий указ в апреле 2025 года подписал президент РФ Владимир Путин. Его срок истекает 1 апреля 2026 года.
Граждане России, проживающие в Абхазии и имеющие абхазское гражданство, могут оформить водительские права российского образца в упрощенном порядке с 14 апреля.
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Выдачу российских водительских прав в Абхазии приостановили до 20 января, сообщил Sputnik начальник ГАИ республики Дамей Авидзба.
Это связано с наступлением новогодних праздников и процедурой составления отчетности для дальнейшей работы российских специалистов в Абхазии.
Всего с 14 апреля в республике выдали 15 202 водительских прав российского образца.
Авидзба уточнил, что принято было 17 989 документов, изготовлено 16 881 удостоверений.
По 591 заявлениям поступили отказы. Они связаны с тем, что при наличии внутренних российских паспортов заявители предъявляли только загранпаспорта.
Также в выдаче удостоверений в Абхазии отказывают гражданам, ранее получившим их в России. Они должны менять права на общих основаниях.
Граждане России, проживающие в Абхазии и имеющие абхазское гражданство, могут оформить водительские права российского образца в упрощенном порядке.
Соответствующий указ в апреле 2025 года подписал президент РФ Владимир Путин. Его срок истекает 1 апреля 2026 года.
