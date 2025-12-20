https://sputnik-abkhazia.ru/20251220/vydachu-rossiyskikh-voditelskikh-prav-v-abkhazii-priostanovili-na-mesyats-1059890680.html
Выдачу российских водительских прав в Абхазии приостановили на месяц
Выдачу российских водительских прав в Абхазии приостановили на месяц
Sputnik Абхазия
Граждане России, проживающие в Абхазии и имеющие абхазское гражданство, могут оформить водительские права российского образца в упрощенном порядке с 14 апреля. 20.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-20T09:00+0300
2025-12-20T09:00+0300
2025-12-20T09:00+0300
в абхазии
абхазия
новости
гаи
водительские права
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/11/1050794501_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11d8fe23f64c85a781b6f363f5190457.jpg
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Выдачу российских водительских прав в Абхазии приостановили до 20 января, сообщил Sputnik начальник ГАИ республики Дамей Авидзба. Всего с 14 апреля в республике выдали 15 202 водительских прав российского образца.Авидзба уточнил, что принято было 17 989 документов, изготовлено 16 881 удостоверений. По 591 заявлениям поступили отказы. Они связаны с тем, что при наличии внутренних российских паспортов заявители предъявляли только загранпаспорта. Также в выдаче удостоверений в Абхазии отказывают гражданам, ранее получившим их в России. Они должны менять права на общих основаниях. Граждане России, проживающие в Абхазии и имеющие абхазское гражданство, могут оформить водительские права российского образца в упрощенном порядке.Соответствующий указ в апреле 2025 года подписал президент РФ Владимир Путин. Его срок истекает 1 апреля 2026 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251104/oformlenie-rossiyskikh-voditelskikh-prav-v-abkhazii-komu-eto-nuzhno-i-kak-eto-sdelat-1058763543.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/11/1050794501_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_049e3d5016d419f04047970ad2aa2875.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, гаи, водительские права
абхазия, новости, гаи, водительские права
Выдачу российских водительских прав в Абхазии приостановили на месяц
Граждане России, проживающие в Абхазии и имеющие абхазское гражданство, могут оформить водительские права российского образца в упрощенном порядке с 14 апреля.
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Выдачу российских водительских прав в Абхазии приостановили до 20 января, сообщил Sputnik начальник ГАИ республики Дамей Авидзба.
Это связано с наступлением новогодних праздников и процедурой составления отчетности для дальнейшей работы российских специалистов в Абхазии.
Всего с 14 апреля в республике выдали 15 202 водительских прав российского образца.
Авидзба уточнил, что принято было 17 989 документов, изготовлено 16 881 удостоверений.
По 591 заявлениям поступили отказы. Они связаны с тем, что при наличии внутренних российских паспортов заявители предъявляли только загранпаспорта.
Также в выдаче удостоверений в Абхазии отказывают гражданам, ранее получившим их в России. Они должны менять права на общих основаниях.
Граждане России, проживающие в Абхазии и имеющие абхазское гражданство, могут оформить водительские права российского образца в упрощенном порядке.
Соответствующий указ в апреле 2025 года подписал президент РФ Владимир Путин. Его срок истекает 1 апреля 2026 года.